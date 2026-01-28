Economía

Inflación por regiones: cuáles son los lugares del país más caros para comprar alimentos

De acuerdo con una canasta de productos que releva el organismo, existe una diferencia de 33% entre los precios más accesibles y los más altos que se encuentran en las góndolas

Algunos de los artículos más accesibles se encuentran en el Gran Buenos Aires (Reuters)

Mes a mes el Indec mide la evolución de los precios de una canasta básica de productos en cada región del país, con el fin de conocer la evolución de la inflación en cada caso. Ahora bien, lo interesante, más allá del IPC regional, es que con esa canasta se puede conocer con precisión cuál es la región más económica y también la más cara de la Argentina. Por citar un ejemplo, no es lo mismo lo que cuesta el pan francés en el Gran Buenos Aires ($4.024 por kilo) que en la región Pampeana ($3.063).

El Iindec toma en consideración 14 artículos, que son comparables entre sí en las diferentes regiones geográficas. Sumando todos los productos, se obtiene que una persona que habita en el Gran Buenos Aires debería gastar $37.996,89 para comprarlos todos. Exactamente la misma lista de productos tiene un costo diferente en la región Pampeana ($38.936), en el Noreste ($34.933), en el noroeste ($36.547) en Cuyo ($36.614) y en la Patagonia ($46.333).

infografia

Repasando, la región con los precios más accesibles es el Noreste, mientras que la más cara es por lejos la Patagonia. Entre ambas regiones existe una brecha de $11.400 (33% de diferencia) una cifra que sin duda crece a medida que se van sumando productos. De todas formas, eso no implica necesariamente que los artículos sean más accesibles para los habitantes del noreste. Para ello, los habitantes de ambas zonas geográficas deberían tener el mismo nivel de ingresos, algo que en la práctica no ocurre.

Las provincias patagónicas tienden a tener mejores salarios, gracias a que su matriz productiva está conformada por actividades que ofrecen mayor valor agregado y productividad que las que predominan en las provincias del norte.

Inflación de alimentos

Como se mencionó, el noreste reúne la canasta de productos más barata del país. Sin embargo, esa condición no se repite en todo los productos. De los 14 artículos relevados por el Indec, el noreste sólo es más económico en cinco. Se cumple esa condición con el pan francés ($2.198 por kilo), la harina de trigo común ($909 por kilo), el arroz blanco simple ($1.646 por kilo), los fideos secos tipo guisero ($1.181 el paquete de 500 gramos) y el pollo entero ($3.559 por kilo).

Para el resto de los artículos la situación es diferente. La carne picada común, por ejemplo, es más económica en la región de Cuyo, con un valor de $8.529 por kilo.

Cinco de los 14 artículos relevados por el Indec, tienen un su versión más económica en el Noreste del país (Reuters)

El Gran Buenos Aires, en tanto, tiene los precios más bajos en aceite de girasol ($5.326 la botella de 1,5 litros), leche fresca entera en sachet ($1.616 el litro) y el detergente líquido ($1.806 la botella de 750 cc).

Los cincos productos restantes son más accesibles en la región del Noroeste del país. De acuerdo con la medición del Indec, las provincias de esa región acceden con mayor facilidad a los huevos de gallina ($3.387 la docena), la papa ($614 por kilo), el azúcar ($1.086 el kilo), la lavandina ($1.255 los 1.000 cc) y el jabón de tocador ($1.161 los 125 gramos).

Asimismo, se puede identificar con facilidad dónde están los productos más caros en cada caso. De acuerdo al relevamiento de precios del Indec, solo uno de los 14 artículos mencionados no encuentra su versión más cara en la Patagonia. Se trata del kilo de pan francés, que cuesta $4.025 en el Gran Buenos Aires, contra $3.647 que figura en las provincias patagónicas.

El resto de la lista está más cara en el sur del país. En detalle, en La Patagonia se encuentra el precio más alto para la harina de trigo común ($1.189), el arroz blanco simple ($2.667), los fideos secos ($1.746), la carne picada común ($10.850), el pollo entero ($4.166), el aceite de girasol ($5.890), la leche fresca ($1.911), los huevos de gallina ($4.698), la papa ($1.280), el azúcar ($1.528), el detergente líquido ($3.918), la lavandina ($1.457) y el jabón de tocador ($1.387).

