Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 28 de enero

La divisa al público es ofrecida a $1.465 en el Banco Nación y a $1.490 en el segmento blue. El BCRA lleva comprados en enero USD 1.049 millones en el mercado

13:05 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.465 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.463,48 para la venta y $1.412,81 para la compra.

13:04 hsHoy

El Banco Central ya superó el 10% de la meta de compra de reservas para todo 2026 y apuntala la baja del riesgo país

La entidad monetaria acumula adquisiciones por más de USD 1.000 millones desde la puesta en marcha de la “fase 4″ del programa económico y mejora la percepción financiera sobre Argentina

El BCRA acumula compras por
El BCRA acumula compras por más de USD 1.000 millones en lo que va de enero. REUTERS/Agustin Marcarian

A pocos días del cierre de enero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya superó el 10% de la meta de compra de reservas internacionales que fijó para todo 2026. En paralelo, la adquisición de divisas dentro y fuera del mercado cambiario propició un descenso del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, el menor registro desde junio de 2018.

13:04 hsHoy

El Banco Central sigue de compras: sumó otros USD 32 millones y volvieron a crecer las reservas

La autoridad monetaria encadenó 17 jornadas consecutivas con saldo comprador y avanza con el programa para fortalecer su posición en moneda extranjera

El Banco Central acumula compras
El Banco Central acumula compras por USD 1.049 millones en las últimas 17 jornadas hábiles. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con la compra diaria de divisas y este martes se hizo de USD 32 millones, hilvanando 17 ruedas consecutivas con saldo comprador. El objetivo es reforzar las reservas internacionales, que se encuentran en el mayor nivel en casi cuatro años y medio.

13:04 hsHoy

El dólar subió por tercera día consecutivo, aunque se mantiene 8% debajo del techo de las bandas

La divisa al público subió a $1.465 en el Banco Nación, y a $1.442,50 en el segmento mayorista, donde aún conserva en enero un descenso de 12,50 pesos o 0,9%

La estabilidad cambiaria de enero
La estabilidad cambiaria de enero favorece las compras de reservas del BCRA.

El dólar en el segmento formal aumentó por tercer día operativo consecutivo, con lo que redujo el margen de baja que exhibe en lo que va de enero, el primer mes con vigencia de las bandas cambiarias oficiales ajustadas por inflación.

13:03 hsHoy

El blue, a 1.490 pesos

En tanto, el dólar blue terminó sin variantes a $1.490, luego de haberse operado a 1.500 pesos al mediodía del martes. El lunes había tocado un piso intradiario en los 41.480, mínimo desde el 15 de diciembre. El dólar informal mantiene en enero una baja de 40 pesos o 2,6 por ciento.

