Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 28 de enero

En tanto, el dólar blue terminó sin variantes a $1.490 , luego de haberse operado a 1.500 pesos al mediodía del martes. El lunes había tocado un piso intradiario en los 41.480, mínimo desde el 15 de diciembre. El dólar informal mantiene en enero una baja de 40 pesos o 2,6 por ciento.

El dólar en el segmento formal aumentó por tercer día operativo consecutivo , con lo que redujo el margen de baja que exhibe en lo que va de enero, el primer mes con vigencia de las bandas cambiarias oficiales ajustadas por inflación.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con la compra diaria de divisas y este martes se hizo de USD 32 millones , hilvanando 17 ruedas consecutivas con saldo comprador. El objetivo es reforzar las reservas internacionales , que se encuentran en el mayor nivel en casi cuatro años y medio.

A pocos días del cierre de enero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya superó el 10% de la meta de compra de reservas internacionales que fijó para todo 2026. En paralelo, la adquisición de divisas dentro y fuera del mercado cambiario propició un descenso del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, el menor registro desde junio de 2018.

El dólar al público es ofrecido a $1.465 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.463,48 para la venta y $1.412,81 para la compra.

Últimas noticias

