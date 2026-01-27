Economía

“Es indefendible”: la postura de Federico Sturzenegger sobre el debate por los tubos de Techint

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado dedicó un extenso tuit al debate por la adjudicación de los tubos para para el gasoducto que une Vaca Muerta con Río Negro a una firma india

El debate por la provisión de tubos para el gasoducto de Vaca Muerta volvió a poner en foco la tensión entre producción local y competencia internacional REUTERS/Tomas Cuesta

Grupo Techint, controlado por el empresario ítalo-argentino Paolo Rocca, estuvo en el centro de la agenda en los últimos días por no quedarse con el contrato para la provisión de tubos para el gasoducto que llevará el gas desde Vaca Muerta hacia Río Negro para ser exportado. La empresa india Welspun fue la ganadora de la licitación.

Frente a esa situación, se generó un amplio debate con posiciones que defienden la industria local y otras que optan por impulsar la competencia. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado realizó un análisis sobre la discusión en un extenso comunicado que publicó en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

“La noticia es que se deja de lado a Grupo Techint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar al grupo por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos?“, inicia el descargo del funcionario.

Y continúa: “Primero, Grupo Techint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”.

Sturzenegger resaltó que, dado que el precio del gas está fijo, “ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen”.

El segundo punto que enumeró el ministro fue que “cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento".

Destacó, además, que, luego de ver las ofertas de los otros competidores, el primer productor mundial de tubos sin costura “habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”.

Y siguió: “Si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos".

Y finalizó el escrito haciendo referencia a que “Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para Grupo Techint aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana”.

Grupo Techint, es un conglomerado industrial fundado en 1945, que a través de su controlada Tenaris es uno de los mayores productores de tubos de acero del mundo, con plantas industriales en América, Europa, Asia y Medio Oriente y más de 26.000 empleados a nivel global.

En la Argentina, Tenaris opera varias plantas, entre ellas la de Valentín Alsina, en el partido bonaerense de Lanús. Ese establecimiento tuvo un rol central en la fabricación de caños para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra clave para el transporte de gas desde Vaca Muerta.

A lo largo del año pasado, el CEO del grupo, Paolo Rocca, había advertido públicamente que, si la empresa no resultaba adjudicataria de la licitación, su continuidad quedaba en duda.

Según trascendió en el mercado, la planta de Valentín Alsina, que tiene alrededor de 400 empleados, cuenta actualmente con pedidos garantizados hasta junio, pero no hay definiciones claras sobre la carga de trabajo para el segundo semestre del año.

La intervención de Sturzenegger en el debate se da en línea con la agenda que impulsa desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Desde su asunción, el ministro se dedica a reducir regulaciones, eliminar mecanismos de protección sectorial y fomentar una mayor competencia, incluida la externa, como eje para mejorar la eficiencia y bajar costos en todos los sectores de la economía. En ese marco, el funcionario defiende la apertura de mercados y la eliminación de esquemas de “compre nacional” como parte de la estrategia oficial para ganar competitividad.

