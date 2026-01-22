Mercados: las acciones y los bonos argentinos vuelven a subir con el respaldo del alza de Wall Street

Los ADR argentinos vienen descontando las bajas con las que habían iniciado el año.

Los activos bursátiles argentinos cotizaban en alza este jueves por el impulso generado desde papeles domésticos negociados en Wall Street, con aliento en un tipo de cambio controlado y perspectivas de una economía en crecimiento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 14:30 horas)

La acumulación de reservas por parte del Banco Central respalda una esperada gradual reducción del riesgo país, con la perspectiva de acceso -por parte del Gobierno- a los mercados internacionales en breve.

Mientras que los principales indicadores de Wall Street negocian con un alza entre 0,8% y 1%, los ADR argentinos se encuentran con aval de inversores institucionales y esto impulsa a los mercados internos, con renovación de liquidez selectiva sobre acciones y bonos. Telecom escala 12% en la sesión, mientras que los papeles bancarios argentinos ascienden hasta 3 por ciento.

El salto en la cotización de Telecom se dio después de comunicarse que la compañía y Banco Macro sellaron un acuerdo estratégico, por el cual Banco Macro adquierió el 50% de Personal Pay, la billetera virtual de Personal, en una apuesta por su crecimiento y con el objetivo de fortalecer la posición de la billetera en el mercado fintech argentino.

“El mercado es optimista y se refleja en los precios”, dijo Ramiro Marra, analista de Bull Market Brokers.

El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganaba un 1% a las 14:30 horas, en los 3.070.000 puntos, de la mano de firmas energéticas, luego de afirmar un salto del 3,6% en la víspera con reacomodamientos encabezados entre papeles del rubro financiero.

El panel de acciones líderes pasó a una leve ganancia de 2% en dólares en el transcurso de enero, con lo que consiguió revertir una tendencia negativa en las primeras tres semanas del 2026.

“El sector energético, que incluye transportadoras de gas y generadoras, despierta mayor interés por su resiliencia impulsada por la situación del gas a nivel global”, remarcó Rava Bursátil.

Una suba del 1% para el oro, en los USD 4.885 por onza, también alineaba interés sobre otros activos tradicionales.

Por ello, las reservas internacionales brutas del Banco Central superaron los USD 45.000 millones por primera vez desde septiembre de 2021, a la vez que los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- arrojaban una ganancia de 0,3% en promedio.

El riesgo país de JP Morgan marcaba un descenso de siete unidades para la Argentina 554 puntos básicos.

Presente en el Foro de Davos, en Suiza, el presidente argentino, Javier Milei, dijo que la necesidad del país de recurrir a fondos en mercados extranjeros será menor y que espera desarrollar el mercado de capitales interno, según una entrevista con Bloomberg difundida el jueves.

La ronda mayorista del dólar arrojaba una muy leve depreciación de la divisa del 0,1% a 1.429 pesos, un mínimo de dos meses, con futuros estables y ligados a la banda de flotación divergente que desde febrero se ajustará al 2,8% mensual.

El BCRA suma compras de 823 millones de dólares en enero, para consolidar sus reservas internacionales a 45.077 millones de dólares provisorios, lo más alto en los últimos cinco años.

El Tesoro lleva adelante durante esta jornada un nuevo canje de un título dollar linked con vencimiento a fin de mes, por otros instrumentos similares amortizables en febrero, abril y junio venidero.

En cuanto a las bolsas internacionales, los analistas de Puente indicaron que “en términos de política monetaria, la tasa de interés en EEUU se ubica en el rango de 3,50% a 3,75%. La expectativa es que este año se implemente, al menos, un nuevo recorte en la tasa de interés ante los riesgos en el mercado laboral, aunque la inflación se mantiene por encima del objetivo del mediano plazo, lo que lleva a la Fed (Reserva Federal) a evaluar cada paso para balancear su doble mandato: estabilidad de precios y pleno empleo”.

“Es importante tener en cuenta que en términos históricos las tasas continúan en niveles elevados, por lo que luce conveniente asegurar rendimientos nominales actuales. Los vencimientos hasta tres años serían la opción más conveniente para inversores conservadores, y el tramo entre 3 y 5 años para perfiles moderados, evitando el tramo más largo, considerando el posible riesgo al alza que puedan tener las tasas”, precisaron desde Puente.