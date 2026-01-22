El Gobierno canjeó casi el 60% de una letra atada al dólar y la mayor parte de los vencimientos se postergaron un mes

El Tesoro realizó una licitación fuera de cronograma para alargar los vencimientos de una letra atada a la evolución del dólar. REUTERS/Irina Dambrauskas

En una licitación de deuda en pesos fuera de cronograma, el Ministerio de Economía canjeó casi el 60% de una letra ajustada por la evolución del dólar que vencía el próximo 30 de enero y consiguió prorrogar buena parte del monto adjudicado para fines de febrero. Con esta medida, el equipo económico apunta a reducir la incertidumbre en torno a la renovación de bonos relacionados con los cambios en el tipo de cambio oficial.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de USD 2.456 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 3.046 millones. Esto significa una aceptación de 59,50% sobre el total de VNO en circulación”, explicaron desde la cartera económica.

Antes de la subasta, el Palacio de Hacienda explicó que, al igual que en la subasta del 7 de enero, el propósito de esta nueva convocatoria era ofrecer alternativas que permitan facilitar el refinanciamiento de los instrumentos de cobertura dollar linked y, al mismo tiempo, reducir los desarbitrajes vinculados al fixing del tipo de cambio A3500.

Esto último es el valor de referencia que se establece para el dólar en un momento concreto del día, a partir de las operaciones efectuadas en el mercado cambiario. Este valor lo publica una autoridad, como el Banco Central, y se utiliza como parámetro oficial para liquidaciones, contratos o instrumentos financieros vinculados al dólar u otras monedas.

En tanto, la operación de este jueves consistió en una reconversión de la LELINK (D16E6), que vencía a fin de mes, para postergar su plazo hasta fines de febrero, abril o junio, según el instrumento seleccionado, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a los inversores.

La Finanzas propuso a los tenedores de la letra dólar linked la posibilidad de canjearla por nuevos títulos similares con cupón cero. La primera opción, identificada como D27F6, vence el 27 de febrero de 2026 y en esta se colocaron 2.226 millones de dólares. La segunda, D30A6, tiene fecha de cierre el 30 de abril y se adjudicaron 179 millones de dólares. La tercera alternativa, TZV26, finaliza el 30 de junio de este año y solo obtuvo 22 millones de dólares.

Durante los primeros días de enero, parte de la LELINK ya había sido canjeada a través de una subasta extraordinaria. “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día adjudicó un total de $3,417 billones habiendo recibido ofertas por un total de $3,678 billones. Esto significa una aceptación de 64,19% sobre el total de VNO en circulación”, informaron desde el Palacio de Hacienda el pasado 7 del mes actual.

Fuentes del Ministerio señalaron que con esta subasta “se puso en funcionamiento un mecanismo para facilitar a los inversores la reinversión en instrumentos dólar linked, eliminando el riesgo de fijación de tipo de cambio previo a las licitaciones regulares”.

Refinanciamiento del 98% y tasas más altas

En la última licitación de deuda en pesos prevista en el cronograma oficial, el Gobierno logró renovar el 98% de los instrumentos que sumaban más de $9,6 billones en vencimientos, aunque debió convalidar una tasa de interés superior a la de ocasiones anteriores.

La subasta incluyó letras capitalizables, bonos atados a la inflación, títulos ajustados al dólar y opciones a tasa fija. El objetivo era alargar los plazos de los compromisos y abaratar el costo financiero de la deuda, aunque la segunda meta no se alcanzó.

El título a tasa fija con vencimiento más próximo, previsto para 2027, ofreció un rendimiento anual de 49,16%, por encima de la inflación actual del 31,5% y de las estimaciones de 20,1% para 2026 informadas por consultoras locales. Así, el Tesoro optó por brindar un interés mayor antes que sumar más liquidez al mercado, mientras el Banco Central siguió con sus compras de dólares en el mercado de cambios.

De acuerdo con un informe de Equilibra, el escenario financiero se tornará más desafiante a medida que avance 2026. Los compromisos con acreedores privados ascienden a $11,5 billones el 30 de enero y a un máximo de $15,8 billones en febrero. Entre enero y junio, los vencimientos mensuales promedian $12 billones, con picos en abril ($15,1 billones) y junio ($11,9 billones).