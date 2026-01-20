Pagos con Pix en Brasil: 6 consejos para evitar el “golpe da maquininha” y otras estafas comunes

El control del dispositivo y la verificación de datos son claves para minimizar los riesgos de fraude en transferencias instantáneas (Reuters)

En los últimos años, el sistema de pagos instantáneos Pix se consolidó como una de las herramientas financieras más utilizadas en Brasil. Miles de turistas y residentes eligen este método por su rapidez y practicidad. Sin embargo, el crecimiento de la modalidad atrajo nuevas formas de fraude, como el conocido “golpe da maquininha”, que afecta a quienes buscan abonar servicios o productos en comercios físicos.

Los pagos con Pix permiten realizar transferencias de dinero en segundos, sin necesidad de efectivo ni tarjetas físicas. Esta popularidad transformó el modo en que consumidores y comerciantes concretan sus operaciones cotidianas, sobre todo en ciudades turísticas y grandes centros urbanos de Brasil. Al mismo tiempo, la variedad de billeteras digitales que ofrecen este servicio a usuarios extranjeros amplió las opciones disponibles para quienes viajan desde países vecinos.

En el contexto actual, los turistas argentinos adoptaron Pix como una alternativa para saldar cuentas en comercios, restaurantes y alojamientos. El acceso al sistema es posible mediante aplicaciones de billeteras virtuales que funcionan en la Argentina y permiten transferir reales brasileños desde cuentas locales. Entre las plataformas más empleadas se encuentran Wayni, Cocos, Dolarapp, Global66, Astropay, Mercado Pago, Ripio, P2P.me, Satoshi Tango, Plus, Ualá, Decrypto, Lemon, Prex, Fiwind, Caipi y Belo.

El auge de Pix también generó el desarrollo de estrategias fraudulentas, entre las que se destaca el “golpe da maquininha”. Esta modalidad consiste en la manipulación de terminales de cobro o la generación de códigos QR falsos, con el objetivo de desviar los pagos hacia cuentas no autorizadas. Los delincuentes aprovechan el desconocimiento de los usuarios para concretar la estafa en cuestión de segundos.

La billetera digital Mercado Pago difundió un comunicado con una serie de recomendaciones orientadas a quienes utilizan Pix en territorio brasileño. A continuación, se detallan los seis consejos principales, diseñados para minimizar riesgos y promover transacciones seguras:

Corroborar el nombre del destinatario antes de transferir Antes de confirmar cualquier pago con Pix, es fundamental revisar que el nombre del receptor coincida exactamente con el del comercio o la persona que ofrece el producto o servicio. Las aplicaciones muestran el nombre registrado de la cuenta destino, lo que permite detectar inconsistencias. La Fintech sugiere prestar atención a los datos visibles antes de aprobar la operación. Escanear el código QR generado al momento Es preferible utilizar códigos QR que se generan en el instante de la compra y evitar aquellos impresos previamente o reutilizados. Los delincuentes pueden reemplazar estos códigos por otros vinculados a cuentas fraudulentas. La recomendación apunta a exigir al vendedor que genere el código frente al comprador y verificar que la información en pantalla corresponda al comercio. Evitar compartir datos personales sensibles Durante el proceso de pago, no se debe brindar información adicional que no sea estrictamente necesaria para la transferencia. La billetera virtual advierte que los datos sensibles, como contraseñas, números de documentos o claves, nunca forman parte de una operación legítima con Pix. Los comercios que solicitan información extra pueden estar intentando obtener datos para otros fines. No dejar el dispositivo móvil fuera de la vista Es recomendable mantener el control del teléfono o dispositivo utilizado para el pago durante toda la operación. Entregar el equipo a terceros puede facilitar la instalación de aplicaciones maliciosas o el acceso no autorizado a cuentas personales. La empresa de servicios financieros remarca la importancia de operar siempre con el dispositivo en mano. Verificar el monto de la transacción Antes de finalizar el pago, se aconseja comprobar que la cifra ingresada en la aplicación corresponda exactamente al importe acordado por el producto o servicio. Errores en los montos pueden derivar en transferencias mayores a lo pactado, situación que suele aprovecharse en estafas relacionadas con Pix. Guardar comprobantes y monitorear movimientos Es conveniente conservar los comprobantes digitales de cada operación y revisar periódicamente los movimientos de la cuenta. La plataforma de pagos destaca que la documentación de las transferencias puede ser útil en caso de reclamos o discrepancias con los comercios.

Las billeteras digitales ofrecen distintos tipos de cambio y beneficios para pagos con Pix, según datos del mercado actual (Reuters)

El uso de Pix resultó especialmente atractivo para quienes buscan acceder a un tipo de cambio competitivo al viajar a Brasil. Las diferencias entre las cotizaciones de las principales billeteras digitales generan variaciones en el costo final de las transacciones. Según los valores más recientes, Wayni ofreció una cotización de R$ 1 = $282,86 para pagar, mientras que Cocos se ubicó en R$ 1 = $283,00 y Dolarapp en R$ 1 = $283,58. Otras plataformas, como Global66, brindaron además cashback del 5% con un tipo de cambio de R$ 1 = $284,17. Astropay presentó R$ 1 = $284,83.

Entre las opciones con mayor tipo de cambio para pagos, Mercado Pago se posicionó en R$ 1 = $286,46, Ripio en R$ 1 = $288,71 con 2% de cashback y P2P.me en R$ 1 = $289,22 con 4% de cashback. Satoshi Tango alcanzó R$ 1 = $289,49, Plus R$ 1 = $289,70 y Ualá R$ 1 = $289,79. Decrypto ofreció R$ 1 = $290,25, mientras que Lemon, con comisiones, situó el cambio en R$ 1 = $291,30. Prex y Fiwind alcanzaron R$ 1 = $291,35 y R$ 1 = $291,79, respectivamente. Caipi presentó R$ 1 = $292,27 y Belo R$ 1 = $294,39.

Algunas aplicaciones permiten recibir pagos en Brasil, aunque con cotizaciones distintas. Fiwind cotizó R$ 1 = $271,23 para cobros, mientras que Belo lo ubicó en R$ 1 = $279,01. Las diferencias entre el valor de compra y el de venta evidencian la necesidad de comparar alternativas antes de decidir qué plataforma utilizar.

El sistema Pix se diferencia de otros métodos de pago por su inmediatez y su integración con una amplia red de comercios, taxis y servicios turísticos en Brasil. Varios locales ofrecen descuentos o promociones exclusivas para quienes abonan mediante transferencias digitales, lo que incentiva el uso de este canal como alternativa al efectivo y las tarjetas internacionales.

Las autoridades financieras brasileñas y las empresas del sector insisten en la importancia de extremar las precauciones al utilizar Pix. Las campañas de concientización buscan reducir el impacto de los fraudes y brindar herramientas para identificar intentos de estafa en el acto. El “golpe da maquininha” motivó la adopción de nuevas tecnologías de seguridad en las terminales de cobro y ajustes en los procedimientos de verificación de identidad.

En las zonas turísticas, la demanda de pagos digitales aumentó de manera considerable. Comerciantes y profesionales independientes adaptaron sus sistemas para aceptar Pix desde billeteras extranjeras, ampliando la oferta de servicios para visitantes. Las aplicaciones móviles, en tanto, desarrollaron tutoriales y centros de ayuda específicos para resolver consultas frecuentes sobre transferencias, tipos de cambio y recuperación de fondos.

El crecimiento de las operaciones con Pix en Brasil se sostiene sobre la base de la confianza y la facilidad de uso que perciben los usuarios. La competencia entre billeteras digitales impulsa mejoras continuas en los servicios, incluyendo mayor transparencia en los costos, soporte técnico en varios idiomas y acceso a promociones temporales.

La adopción de buenas prácticas y la atención a los consejos de seguridad difundidos por la billetera digital contribuyen a una experiencia de pago positiva y a la reducción de los riesgos asociados a fraudes digitales. La información actualizada sobre cotizaciones, promociones y medidas de protección representa un recurso valioso para quienes eligen Pix durante su estadía en Brasil.