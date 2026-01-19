Suben las tasas del plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

FOTO DE ARCHIVO-Una persona cuenta billetes de pesos argentinos en una tienda, en Buenos Aires, Argentina 11 de diciembre 2025. REUTERS/Francisco Loureiro

El mercado de depósitos a plazo fijo en pesos atraviesa una etapa de suba de tasas. Las entidades bancarias modificaron los porcentajes ofrecidos para captar depósitos, con valores que superan el 30% anual en los casos más competitivos. La comparación entre bancos resulta central para quienes buscan preservar el poder adquisitivo de sus ahorros.

Entre los bancos de mayor peso en el sistema, el Banco de la Nación Argentina elevó su tasa nominal anual al 26%. La actualización representa un incremento respecto a valores previos, ubicando a esta entidad entre las que ofrecen mejores condiciones dentro del segmento tradicional. Por su parte, el Banco Macro S.A. estableció una tasa de 27,5%, la más alta entre los bancos de gran alcance. El Banco de la Provincia de Buenos Aires fijó su tasa en 25%, mientras que el Banco Credicoop Cooperativo Limitado igualó ese porcentaje tanto para clientes como para no clientes.

El Banco Santander Argentina Sociedad Anónima y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. se mantienen por debajo de esos niveles, con tasas de 21% y 22% respectivamente. El Banco BBVA Argentina S.A. ajustó su tasa a 23%. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires ofrece un 20,5%. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. informa un rendimiento de 23,5%.

Las diferencias entre bancos tradicionales y digitales o regionales resultan notorias en la oferta de tasas. El Banco Bica Sociedad Anónima y el Banco CMF S.A. publican tasas del 30% para plazos fijos, tanto para clientes como para no clientes. El Banco de Comercio S.A. llegó al 31% y el Banco Meridian S.A. superó ese nivel en determinadas modalidades, alcanzando el 31,5%. El Banco VOII S.A. se ubica en ese rango superior, igualando el 31,5%.

El Banco de Corrientes S.A. y el Banco del Sol S.A. ofrecen tasas del 26,5%, mientras que el Banco Hipotecario S.A. informa dos valores: 26,5% y 29% según el tipo de depósito. El Banco Mariva S.A. se posiciona en el 30% y 29% en diferentes opciones. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. llegó a 29%. El Banco Dino S.A. y el Banco Comafi Sociedad Anónima ofrecen tasas de 24%, y el Banco Julio Sociedad Anónima paga 24,5%. El Banco Masventas S.A. se mantiene en 22%. El Banco Provincia de Tierra del Fuego informa tasas de 25% y 21% según el producto.

La competencia por captar depósitos de $1 millón generó una dispersión de tasas entre entidades líderes y bancos de menor tamaño. La diferencia entre el Banco Macro S.A. (27,5%) y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (20,5%) puede representar más de siete puntos porcentuales en un mismo período. Las entidades digitales o regionales, como el Banco VOII S.A. y el Banco Meridian S.A., superan incluso a los grandes bancos en su búsqueda de nuevos clientes.

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. también mejoraron sus propuestas. Crédito Regional pasó de 28% a 31%, con variantes que alcanzan el 31,5%. Reba ajustó su tasa a 29%. BiBank S.A. subió a 26%. El Banco de Formosa S.A. y el Banco Masventas S.A. se mantuvieron en niveles bajos, con 21% y 22% respectivamente.

La comparación con datos anteriores muestra una tendencia de suba generalizada. El Banco de la Nación Argentina había informado un 23,5% y luego subió a 26%. El Banco Macro S.A. pasó de 23,5% a 27,5%. El Banco de la Provincia de Buenos Aires incrementó su tasa de 22% a 25%. El Banco BBVA Argentina S.A. modificó su propuesta de 21% a 23%. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado ajustó de 23% a 25%.

Por el lado de los bancos dedicados a captar depósitos de no clientes, el Banco Bica Sociedad Anónima y el Banco CMF S.A. partieron de 28% y escalaron a 30%. El Banco de Comercio S.A. avanzó de 25% a 31%. El Banco Mariva S.A. saltó de 27% a 30%. El Banco Meridian S.A. ascendió de 28% a 30% y 31,5%.

Las entidades que concentran operaciones digitales o que presentan una fuerte impronta regional lideran los ajustes al alza, con tasas máximas del sistema. El Banco VOII S.A. subió de 28% a 31,5%. Estas subas buscan atraer a ahorristas que priorizan el rendimiento y la rapidez en la operatoria, y que no requieren presencia física en sucursales.

La publicación diaria de las tasas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite a los usuarios comparar alternativas y tomar decisiones informadas. El acceso a información clara y actualizada sobre plazos fijos en pesos se volvió una herramienta esencial para quienes quieren optimizar el rendimiento de su capital en contextos inflacionarios.

El proceso para constituir un depósito a plazo fijo suele ser simple y rápido. Las plataformas digitales de la mayoría de los bancos permiten conocer los rendimientos esperados, simular ganancias y elegir el plazo más conveniente. Los usuarios pueden seleccionar entre diferentes entidades y productos, evaluando tasas, plazos y condiciones antes de decidir.

La dispersión de tasas responde al contexto económico y a la necesidad de los bancos de captar liquidez. Las entidades ajustan sus porcentajes para no perder atractivo frente a la inflación y a la competencia de otras alternativas de inversión. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cumple un rol central al difundir la información y promover la transparencia.

La diferencia de tasas entre bancos tradicionales y digitales puede traducirse en una ganancia superior para el ahorrista que compara y elige. Un depósito de $1 millón a 31,5% anual genera un rendimiento significativamente mayor que el mismo monto colocado al 20,5%, porcentaje que paga el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

El seguimiento de la evolución de tasas muestra cómo la competencia entre bancos impulsa ajustes constantes en busca de captar depósitos. Las entidades que lideran el ranking actual son las que proponen condiciones más atractivas. Los bancos digitales y regionales modificaron sus tasas con mayor frecuencia, mientras que los bancos tradicionales ajustaron en menor escala.

El estudio de la evolución histórica de las tasas confirma que la tendencia alcista se sostiene en el tiempo reciente. Las subas se reflejan tanto en bancos grandes como en entidades medianas y pequeñas. La dinámica del sector bancario, sumada a la necesidad de preservar el valor de los ahorros, mantiene a los plazos fijos como una opción vigente para quienes priorizan seguridad y rendimiento.