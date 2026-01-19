El fenómeno detrás del barco con más de 5.000 autos: en 2025 China vendió en total 65 autos por minuto

China vendió 65 autos por minuto en 2025 REUTERS

China ocupa desde hace ya varios años el centro de la industria automotriz mundial. Y aunque es el mayor productor y vendedor de autos del planeta desde 2009, lejos de estabilizarse, sus números siguen en expansión.

Solo el año pasado, el gigante asiático comercializó más de 34 millones de vehículos, una cifra que equivale a unos 65 autos vendidos por minuto, o más de uno por segundo.

Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM, por sus siglas en inglés), el año pasado se fabricaron 34,5 millones de unidades, un 10,4% más que en 2024 y el nivel más alto de la historia del mercado chino. Las ventas acompañaron ese ritmo, ya que alcanzaron los 34,4 millones de unidades, con una suba interanual del 9,4 por ciento.

No es un dato aislado. Es que, por tercer año consecutivo, las ventas chinas superaron el umbral de los 30 millones de vehículos.

Ese crecimiento también se apoya en el avance del segmento de autos electrificados, uno de los diferenciales del mercado oriental por el avance en sus desarrollos y la capacidad de escalar su industria. En 2025, China produjo 16,6 millones de vehículos de este tipo y vendió 16,4 millones de unidades, de manera que consolidó su undécimo año consecutivo como líder mundial en ese mercado.

Las ventas chinas superaron la marca de los 30 millones de vehículos por tercer año consecutivo REUTERS/Chalinee Thirasupa

El impulso externo

Con un mercado interno cada vez más competitivo, la industria automotriz china aceleró su salida al exterior durante el último lustro. Particularmente en 2025, las exportaciones crecieron 21,1% y superaron por primera vez las 7 millones de unidades. El dato marcó un punto de quiebre, ya que China exportó más autos que Japón, algo inédito hasta ahora.

El mayor empuje vino, otra vez, de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Sus exportaciones se duplicaron en un solo año y alcanzaron los 2,6 millones de unidades. La combinación de escala, costos y rapidez logística -principalmente, marítima- empezó a jugar a favor de las automotrices chinas en un mercado global que todavía no logra responder con la misma velocidad.

El buque chino que llega a la Argentina

La influencia china ya empezó a sentirse en la Argentina. Este lunes 19 de enero llegará al país el primer buque de BYD con más de 5.000 autos híbridos y eléctricos.

El buque, que será descargado en el puerto de Zárate, utiliza tecnología de propulsión a gas licuado para optimizar costos y reducir el impacto ambiental. La operación no solo llama la atención por el volumen, sino también por la estrategia de BYD de controlar toda la cadena, sin intermediarios ni representantes locales, lo que agiliza la llegada de unidades y permite evitar sobrecostos de importación.

Después de años de predominio de la producción nacional, el cambio en la política de importaciones que impulsó el Gobierno permitió el desembarco masivo de marcas chinas, que ya operan con redes propias y logística directa.

La flota de BYD está compuesta por 8 buques de gran capacidad, que juntos pueden transportar hasta 65.000 unidades por viaje REUTERS/Anderson Coelho To match Special Report CHINA-AUTOS/OVERSUPPLY

Si bien ya son más de 20, automotrices como BYD, BAIC, Chery, MG, Maxus, Foton y JAC ya abrieron concesionarios en el país, impulsadas por un régimen especial que exime a estos modelos del arancel extrazona del 35 por ciento.

Esta apertura, explicó el ministro de Economía Luis Caputo, incrementa la oferta disponible y genera una presión competitiva que ya se traduce en una baja de precios para los 0 kilómetros, tanto importados como nacionales.

El mercado estima que el efecto se sentirá de inmediato, ya que el cupo de 50.000 vehículos anuales bajo este régimen especial debe completarse antes del 31 de enero, y hasta el momento ya ingresaron unas 15.000 unidades. Así, la competencia de los autos chinos empieza a modificar la estructura de precios y opciones para los consumidores argentinos.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el año pasado se registraron en el país más de 12.000 autos de marcas chinas, casi cuatro veces más que el volumen que se había registrado en 2024.