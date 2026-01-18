Franquicias en Argentina: crecimiento, nuevos formatos y perspectivas para 2026

Las franquicias aumentaron en 2025 un 2,6% sus puntos de venta y 92% de las marcas impulsó aperturas (Foto: Laureana Fenoy)

El sistema de franquicias cerró 2025 con más marcas en operación, mayor cantidad de locales y expansión marcada por formatos de menor tamaño y estructuras más eficientes. En un contexto económico volátil, el sector logró sostener el crecimiento y sentó las bases para un 2026 que se perfila con nuevas exigencias operativas, mayor foco en la tecnología y cambios en el comportamiento del consumidor.

Durante 2025, las franquicias mostraron un desempeño sólido pese al escenario desafiante. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), las redes crecieron 2,6% en cantidad de puntos de venta y 92% de las marcas impulsó activamente aperturas. El año cerró con más de 2.000 marcas y cerca de 60.000 locales en operación, lo que representó casi un 10% más que en 2024.

El crecimiento fue impulsado principalmente por los servicios especializados, bienestar, indumentaria, estética y tecnología. Paralelamente, formatos de bajo costo, locales pequeños y propuestas orientadas al consumo rápido, se consolidaron, adaptándose a los nuevos hábitos de compra en centros urbanos.

Año de expansión con nuevos formatos

Uno de los rasgos más destacados de 2025 fue la consolidación de los formatos low cost y de cercanía. Locales de pequeñas dimensiones, con foco en el delivery o en el consumo rápido, ganaron terreno frente a propuestas tradicionales de mayor superficie.

La expansión la lideraron los almuerzos: locales fast food, especialmente casas de empanadas y pizzas de bajo costo (Arce)

“Este año la expansión la lideraron los almuerzos: locales fast food, especialmente casas de empanadas y pizzas de bajo costo que están distribuidos en locales pequeños de 30 metros en todos los centros urbanos. Hay uno o dos por cuadra y todos trabajan, porque cambió el consumo. La gente no se sienta a almorzar, sino que come de parado, resultando mucho más económico y rápido”, explicó Daniel Arce, socio director de Franquicias que Crecen.

Empanadas, pizzas y fast food lideraron la expansión (Foto: Freepik)

“También marcaron la diferencia los centros de estéticas, aquellos que hacen trabajo de uñas, pestañas, cejas tienen un amplio crecimiento. Fundamentalmente aquellos locales que son pequeños, de 50 metros, donde puedan trabajar 6 o 7 personas. Ya dejaron de crecer los grandes salones de belleza”, agregó Arce.

En términos geográficos, la demanda se concentró en determinados barrios de la Ciudad de Buenos Aires, como Palermo, Belgrano, Recoleta, Villa Urquiza, Devoto y Microcentro. En el conurbano bonaerense, se destacaron zonas como Olivos, Escobar, Pilar, Ramos Mejía, Morón, Avellaneda y Lomas de Zamora.

Consumo selectivo y foco en la eficiencia

“En 2026 la variable clave no va a ser el crecimiento, sino la eficiencia. A diferencia de 2024 y 2025 -años atravesados por distorsiones de precios, inflación y consumo defensivo- el consumidor hoy compara, decide y penaliza. Ya no compra a ciegas”, dijo Sebastián Valsecchi, socio consultor de Franquicias que Crecen.

El consumidor hoy compara, decide y penaliza. Ya no compra a ciegas (Valsecchi)

“Esto obliga a las marcas a trabajar con estructuras de costos mucho más finas: los centavos cuentan, literalmente. Para ser competitivo en precio sin destruir rentabilidad, el franquiciante tiene que ser extremadamente detallista con egresos, procesos y escala. La improvisación dejó de ser una opción”, dijo Valsecchi a Infobae.

Locales pequeños, propuestas low cost y consumo rápido ganaron participación (Foto: Europa Press)

“El mercado se polariza, y las marcas que no saben en qué segmento juegan quedan en el medio, que es el peor lugar para estar”, sostuvo Valsecchi.

Tecnología como herramienta central del negocio

La digitalización aparece como uno de los pilares del sistema de franquicias de cara a 2026. La tecnología dejó de ser un diferencial para convertirse en una condición necesaria para competir y escalar.

“La tecnología impacta de lleno y, siendo honestos, todavía estamos atrasados frente a otros mercados de la región. Pero justamente ahí aparece la oportunidad”, explicó Valsecchi. Las herramientas digitales permiten mejorar la eficiencia operativa, controlar costos y ordenar la gestión cotidiana de los locales.

El 2026 será un año clave para las franquicias: la tecnología ya no es un diferencial, sino una condición para competir (Bernardini)

Desde sistemas de stock y compras hasta control de ventas, pricing, turnos, logística y medios de pago, la estandarización propia del modelo de franquicias facilita la adopción de soluciones tecnológicas. “La franquicia es el entorno ideal para desarrollar e implementar tecnología porque necesita estandarizar y escalar”, remarcó.

Marcelo Bernardini, socio director de Franquicias que Crecen, coincidió en que el avance tecnológico es uno de los factores que marcarán el desempeño del sector. “El 2026 será un año clave para las franquicias: la tecnología ya no es un diferencial, sino una condición para competir”, destacó.

La IA se volvió una herramienta clave para el control de gestión, stock, ventas y toma de decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacó también el rol creciente de la inteligencia artificial en la operatoria diaria. “Hoy la inteligencia artificial permite hacer que determinadas acciones repetitivas, que son principalmente de análisis de consumo, manejo de stock, sistemas de capacitación y demás, se realicen en mucho menos tiempo y con mejor calidad”, explicó.

Según Bernardini, contar con información procesada permite tomar decisiones más rápidas y eficientes en aspectos clave.

Sectores con mejor proyección

La gastronomía continúa siendo uno de los sectores con mayor peso dentro del sistema de franquicias y uno de los primeros en mostrar señales de recuperación ante cambios en el ciclo económico. “Históricamente, los primeros signos de recuperación económica se ven en la gastronomía. Es un sector que suele resistir mejor las caídas y que concentra la mayor cantidad de marcas y locales franquiciados”, contó Sebastián Valsecchi.

Los únicos locales que están teniendo un consumo sostenido son aquellos de ventas de productos low cost (Bernardini)

Dentro del rubro, los formatos de bajo costo y alta rotación aparecen como los más consolidados. Marcelo Bernardini dijo que “los únicos locales que están teniendo un consumo sostenido son aquellos de ventas de productos low cost, sean pizzas, empanadas, helados o la parte gastronómica”.

Además de la gastronomía, se observa un crecimiento en marcas de servicios y autoempleo, con modelos de inversión inicial más baja y estructuras livianas. Servicios de limpieza, mantenimiento, estética y soluciones para el hogar muestran un mayor interés por parte de inversores, en un contexto de cambios en el mercado laboral y en las formas de contratación.

El rol de las variables macroeconómicas

Desde la perspectiva macroeconómica, las condiciones generales de la economía siguen siendo un factor determinante para la expansión del sistema. Carlos Rodríguez, economista, dijo a Infobae que entre las principales variables a seguir se encuentran “el tipo de cambio, asociado al volumen de reservas, la inflación y el desempleo”, además del contexto político, tanto local como internacional.

El economista Carlos Rodríguez destacó que el desempeño de las variables macroeconómicas será central en las decisiones de inversión (Foto: Reuters)

Respecto de la apertura de nuevas franquicias, Rodríguez sostuvo que “en el mediano y en el largo plazo las perspectivas son muy favorables”, especialmente en función de acuerdos comerciales y del desempeño de sectores vinculados con alimentos y energía.

Analizando el acuerdo Mercosur y la Comunidad Económica Europea, Rodríguez consideró: “A primera vista, los sectores vinculados con la energía y con los alimentos serían aquellos que tendrían las mejores ventajas desde el punto de vista del Mercosur”.

La tasa de interés está frenando las inversiones. Con estos niveles, es inviable para pymes avanzar en proyectos o expansiones, salvo excepciones (Rodríguez)

El nivel de tasas de interés será decisivo para nuevas inversiones. “La tasa de interés está frenando las inversiones. Con estos niveles, es inviable para pymes avanzar en proyectos o expansiones, salvo excepciones”, explicó el economista. Advirtió, además, que “la inflación sigue siendo problemática y el Gobierno deberá aplicar medidas de shock para resolverla”.

Qué busca hoy el inversor

El perfil del inversor que se acerca al sistema de franquicias también mostró cambios en los últimos años. Más allá de la rentabilidad, aparece una mayor valoración del orden operativo y del tiempo disponible.

La planificación y el análisis previo se consolidan como factores centrales a la hora de evaluar nuevas inversiones en el negocio de franquicias (Freepik)

“Hoy el inversor no busca solo rentabilidad, busca tiempo”, afirmó Valsecchi. El atractivo reside en procesos probados y soporte que permiten delegar parte de la gestión. “El tiempo se ha vuelto el recurso más escaso”, resumió.

Bernardini coincidió en que el sistema de franquicias es una alternativa frente a opciones financieras o inmobiliarias, combinando rentabilidad y estabilidad con menor riesgo que un emprendimiento propio.

Crecimiento moderado y mayor exigencia

Con mayor estabilidad macroeconómica como condición, el sector proyecta para 2026 un crecimiento entre 6% y 8% en el primer trimestre. La llegada de marcas internacionales, especialmente brasileñas, y la adopción de soluciones tecnológicas pueden fortalecer la actividad.

Eficiencia, tecnología y propuestas sostenibles serán claves para consolidar el negocio en un entorno aún desafiante.vía desafiante.