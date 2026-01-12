La industria y los bienes transables pierden participación en el PBI: ¿es un proceso irreversible?

La industria perdió 4,5 puntos de participación en el PBI EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En los últimos veinte años, la participación del sector fabril en el PBI, más precisamente de lo que las cuentas nacionales llaman la “industria manufacturera”, cayó 4,5 puntos porcentuales: de un promedio del 18,6% entre 2004 y 2006 al 14,1% en 2025, según precisa un trabajo de Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea.

En ese mismo arco de tiempo la porción de los sectores “transables” (esto es, aquellos más expuestos al comercio internacional de bienes), que además de la industria incluyen al agro (agricultura, ganadería, caza y silvicultura), la minería y la pesca, se redujo en casi 6 puntos porcentuales, de 29,8% en 2004-06 a 23,9% el año pasado. El único sector que ganó algo de peso relativo fue el agro (de 5,4 a 5,6% del PBI), la minería perdió casi un punto y medio, que según todo apunta recuperará con creces en los próximos años, y la pesca mantuvo su mínima cuota del 0,3 por ciento.

Esa enumeración deja fuera a la construcción, el transporte y la energía, que -al igual que otros servicios- trabajan básicamente con lo que le proveen los sectores transables o más materiales de la economía. La pérdida de peso de la industria parece así asociada no solo a la expansión de los servicios, sino también a cierta “desmaterialización” de la actividad económica.

El estudio del Ieral muestra que en 2025 los términos de intercambio (esto es, la relación de precios entre lo que exporta e importa un país) jugaron a favor de la Argentina, pero a fin del año la dinámica empezó a revertirse y los primeros datos de 2026 acentúan esa tenencia. “Los precios de los metales le sacan gran diferencia al petróleo y los granos, pero los primeros ponderan todavía poco en la canasta exportadora del país, en el orden del 7%”, afirma un pasaje.

Otro desafío para que el PBI crezca este año es que ya no habrá “efecto de arrastre”. De hecho, cita Vasconcelos, el Índice General de Actividad (IGA) del estudio de Orlando Ferreres indica que si bien en el acumulado de 2025, hasta noviembre, el PBI creció 5,4% contra igual período de 2024, noviembre 2025 fue apenas 1,6% superior a igual mes del año previo. Los despachos de cemento crecieron 5,5% en el acumulado, pero en diciembre cayeron 1,2% contra diciembre 2024, y la producción automotriz dio negativo en ambas comparaciones: 3,1% en el acumulado, pero casi diez veces más, 30%, en el último mes del año.

Reflejo fiscal

Todo lo cual se refleja los datos fiscales. La recaudación del IVA tuvo en términos reales una variación levemente positiva en el acumulado, pero cayó 6% en diciembre. Y la de fondos para la Anses aumentó dos dígitos en el promedio anual, pero en diciembre cayó 1% interanual.

La evolución de los salarios reales y el nivel de empleo son claves en esa dinámica y para recuperarlos es clave la rentabilidad en sectores como el manufacturero, la agroindustria, la construcción y el comercio, que a su vez está condicionada por la política macroeconómica, explica Vasconcelos, para referirse a la relación entre tasa de interés y tipo de cambio y al cambio estructural del aparato productivo en un contexto aperturista en el que la geopolítica tomó el volante.

Un indicador de la dificultad para superar el desafío, dice el autor, es que la industria a duras penas supera el 60 % de uso de capacidad instalada, diez puntos menos de lo que se observaba en recuperaciones anteriores. Y hasta podría ser un indicador que perdió valor, pues en el actual contexto de súper-apertura buena parte de la supuesta “capacidad instalada” es ya obsoleta.

El trabajo cita otro indicador de pérdida de peso de la industria y el mundo material: el consumo de gasoil (clave en industria, energía, transporte, campo, agroindustria) es todavía inferior a lo que era en diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. Y la recuperación del PBI por vía del crédito, aunque puede rehacerse, ya sufrió algunos topetazos, como el aumento de la morosidad.

“Dado el estancamiento de casi 15 años de la economía argentina, no es posible imaginar una recuperación sostenida y sustentable que pueda prescindir de las locomotoras de las exportaciones y de la inversión (con proyectos orientados a infraestructura y al mercado externo). Es inevitable que éstos sean los tractores del empleo y del consumo, pero el punto de partida muestra un poder multiplicador acotado, lejos del ideal”, dice un pasaje del estudio, que subraya que la incidencia de los sectores “transables” en el PBI define la “exportabilidad” de la estructura productiva argentina.

No es casual que quienes siguen los avatares macroeconómicos le prendan velas a Vaca Muerta y a la minería, en la que ya juegan de locales multinacionales de la talla de BHP, Rio Tinto y Glencore. La primera es la minera más grande del mundo y tiene en el distrito Vicuña, en San Juan, un gran proyecto de cobre, del que empezó a licitar la construcción de rutas e infraestructura. La segunda y la tercera tienen aquí, respectivamente, importantes activos de litio y cobre y sus casas matrices negocian una megafusión de la que emergería un gigante que le arrebataría el primer lugar a BHP.

En suma, recuperar nivel de actividad depende no solamente de cuestiones como resultado fiscal, riesgo-país, tasas de interés y tipo de cambio, sino también de que esa mezcla sea compatible con una recuperación de los segmentos transables y más materiales de la economía.

Milei y Trump: tan cerca, tan lejos

FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they meet during the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Al Drago/File Photo

Pese al alineamiento político e ideológico, la importancia que asignan a la materialidad de la economía parece ser una diferencia entre Milei, quien varias veces se autodefinió “tecno-optimista”, y el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Trump, notó Gillian Tett, columnista del Financial Times, piensa que la economía y la seguridad de EEUU reposan sobre cuestiones eminentemente materiales, como territorio y recursos naturales. De ahí su acción en Venezuela y su objetivo de anexar Groenlandia. Comparte así la tesis del inversor australiano Craig Tindale, quien en un reciente libro afirma que las democracias occidentales sufren una “degradación material” por haber priorizado los servicios, las finanzas y la propiedad intelectual y relegado la industria y, en general, el mundo material. Mientras, China priorizó la provisión y elaboración de recursos y hoy explica 35% de la producción industrial global, lo que le permitió acumular enormes superávits en el intercambio de bienes con el resto del mundo.

Bits vs átomos

La necesidad de una mayor “materialidad ya había sido planteada por Peter Thiel, quien en 2016 aportó USD 1,25 millones a la primera campaña electoral de Trump. Cofundador y exsocio de Elon Musk en PayPal, Thiel es el fundador y principal accionista de Palantir, compañía que fundó en 2020 pero es ya la número 23 del mundo con poco más de USD 423.000 millones de valor de mercado, posición que ganó proveyendo servicios a grandes empresas y contratistas oficiales como la CIA y el Pentágono.

FILE PHOTO: U.S. President-elect Donald Trump sits with PayPal co-founder and Facebook board member Peter Thiel, during a meeting with technology leaders at Trump Tower in New York U.S., December 14, 2016. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Según este empresario, que tuvo de empleado a J.D.Vance, actual vice de Trump, el progreso tecnológico de los últimos años puso demasiado énfasis en los bits (suerte de unidad de cuenta de la digitalización) y muy poco en los átomos, por lo que es clave encarar los grandes desafíos físicos del mundo, de modo de equiparar el avance de las industrias materiales con el de las digitales.

De origen alemán, Thiel es un ideólogo entre los tecno-magnates (o “depredadores”, como Giuliano da Empoli los llamó en su último libro) y provocó controversia cuando en un ensayo de 2009 (The Education of a Libertarian) afirmó que la libertad y la democracia ya no son compatibles. Lo suyo es más bien hacer compatibles bits y átomos.