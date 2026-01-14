Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 14 de enero

La ANSES acredita haberes y asignaciones sociales a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes familiares, de acuerdo con el calendario que ordena los pagos según la terminación del DNI

La ANSES efectúa el pago
El pago de haberes y asignaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en enero de 2026 conforme al calendario oficial, que distribuye fondos a millones de beneficiarios en todo el país. Este miércoles 14 se acreditan diversas prestaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de plan, en una jornada relevante para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

Quiénes cobran hoy, 14 de enero

Jubilados y pensionados

Cobran quienes perciben la jubilación o pensión mínima y tienen DNI terminado en 3 (tres). El monto depositado corresponde al haber mínimo vigente para este mes, incluyendo los incrementos y bonos extraordinarios.

Pensiones No Contributivas

Acceden al pago las personas con Pensiones No Contributivas cuyos DNI finalizan en 6 (seis) y 7 (siete). Este grupo abarca pensiones por invalidez, por vejez y para madres de siete hijos.

Los beneficiarios de Asignación Universal
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares

Se abonan a los titulares con DNI terminado en 3 (tres). Este pago alcanza tanto a quienes están incorporados en el régimen SUAF como a otros beneficiarios.

Asignación por Embarazo

Las titulares con DNI terminado en 2 (dos) acceden al cobro este miércoles.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Corresponde a quienes tienen DNI finalizados en 0 (cero) y 1 (uno), según el calendario dispuesto por ANSES.

La jubilación mínima garantizada para
De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

La jubilación mínima garantizada por ANSES para enero es de $349.299,32. A este valor se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $419.299,32. El haber máximo para jubilados en enero es de $2.293.796,92, el tope mensual tras la última actualización.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor asciende a $279.439,46, más el bono extraordinario, lo que eleva el monto a $349.439,46.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tienen un haber base de $244.509,52. Con el bono de $70.000, el total es de $314.509,52.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo se fija en $125.518 por beneficiario en enero. Para niños con discapacidad, la AUH asciende a $408.705 mensuales.

El Decreto 274/2024 dispone la
La Asignación por Embarazo es de $118.454,32 por hijo. El pago se distribuye en dos partes: el ochenta por ciento se abona mensualmente y el veinte por ciento restante queda sujeto a la presentación anual de la libreta.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza los $62.765. Los valores pueden variar entre $13.800 y $28.000 según el grupo familiar.

Tanto la Asignación por Prenatal como la de Maternidad tienen un importe de $28.000 para las beneficiarias que cumplen los requisitos. Cada uno de estos montos se actualiza mensualmente de acuerdo con la movilidad y el Índice de Precios al Consumidor.

Las actualizaciones automáticas de jubilaciones, pensiones y asignaciones están fundamentadas en el Decreto 274/2024, que regula la adaptación periódica de los haberes y asegura la protección social a millones de beneficiarios registrados por ANSES.

