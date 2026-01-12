ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 12 de enero

La ANSES inicia el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales este lunes 12 de enero en todo el país

De acuerdo con el calendario de pagos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza hoy, lunes 12 de enero, el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales a miles de beneficiarios en todo el país. El organismo estableció un esquema de acreditaciones escalonado, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), para evitar aglomeraciones en bancos y garantizar una distribución ordenada de los recursos. El cronograma responde a la actualización mensual por inflación, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

El esquema incluye a quienes perciben haberes mínimos, asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, asignaciones por Prenatal y Maternidad, así como pensiones no contributivas y desempleo. Además, se suma el pago de un bono extraordinario que impacta en los ingresos de los sectores más vulnerables.

Quiénes cobran hoy, 12 de enero

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy, lunes 12 de enero, ANSES paga a los jubilados y pensionados cuyo DNI termina en 1. Este segmento accede al haber mínimo, que se encuentra actualizado según la normativa vigente. Además del monto base, los beneficiarios reciben un bono extraordinario de $70.000, lo que incrementa el total percibido en el mes. El calendario para quienes cobran la jubilación mínima se distribuye en fechas distintas para cada terminación de documento.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

En la misma jornada, las personas que reciben la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI finalizado en 1 tienen acreditados sus pagos en las cuentas bancarias habituales. Estas asignaciones, que forman parte de la red de contención social, también reflejan el ajuste por inflación dispuesto por el Gobierno nacional. El monto de la AUH asciende a $125.518, con incrementos para quienes tienen hijos con discapacidad.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 acceden hoy al cobro mensual. El monto, que se actualiza mensualmente por el IPC, es de $118.454,32 por hijo, con el 80% abonado en cada ciclo y el 20% retenido hasta la presentación anual de la libreta.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes perciben la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI finalizado en 2 y 3 también reciben el pago correspondiente en esta fecha. El monto se determina por la normativa vigente y el ajuste automático mensual.

Pensiones no contributivas

Hoy, las personas beneficiarias de pensiones no contributivas con DNI terminado en 2 y 3 tienen acreditado el haber mensual. El pago incluye un incremento del 2,47% por movilidad y el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso mínimo del sector en enero.

Prestación por desempleo Plan 2

Para el Plan 2 de Prestación por Desempleo, todas las terminaciones de DNI pueden acceder desde el 6 de enero y hasta el 12 de enero. Estas acreditaciones se distribuyen de manera escalonada dentro de ese rango, en función de la organización interna del sistema.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

En enero de 2026, las jubilaciones y pensiones experimentan un aumento del 2,47% respecto al mes anterior, siguiendo el esquema de movilidad mensual fijado por el Gobierno nacional. El haber mínimo garantizado para jubilados se ubica en $349.299,32. Además, el bono extraordinario de $70.000 eleva el ingreso total para quienes reciben la mínima a $419.299,32.

Para quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto base es de $279.439,46, que junto al bono alcanza $349.439,46. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegan a $244.509,52, y con el bono suman $314.509,52. Las madres con siete hijos beneficiarias de pensiones acceden al mismo valor que la jubilación mínima.

En el caso de quienes superan el haber mínimo, las fechas de pago se concentran entre el 23 y el 29 de enero, dependiendo de la terminación del DNI. El haber máximo para el mes de enero asciende a $2.293.796,92.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

Durante enero de 2026, las asignaciones sociales también presentan aumentos respecto al mes anterior. La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $125.518 por cada menor, mientras que para hijos con discapacidad el valor es de $408.705. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubica en $62.765.

La Asignación por Embarazo alcanza $118.454,32 por cada hijo, con el 80% abonado cada mes y el 20% restante supeditado a la presentación anual de la libreta. Las asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagan según calendario y se actualizan de acuerdo con el IPC.

Las asignaciones de pago único —por matrimonio, adopción y nacimiento— se acreditan en dos períodos: del 12 de enero al 12 de febrero para la primera quincena y del 22 de enero al 12 de febrero para la segunda. Los montos varían según la prestación y se ajustan mensualmente.

Las pensiones no contributivas y sus asignaciones familiares también se abonan en este ciclo, con pagos entre el 9 de enero y el 12 de febrero, sin distinción por terminación de DNI. En todos los casos, los valores se modifican mes a mes siguiendo el índice de precios publicado oficialmente.