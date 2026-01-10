Inflación en CABA: cuáles fueron los precios que más aumentaron en 2025

La inflación en CABA fue de 31,8% en 2025. (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba) cerró 2025 con un aumento de 31,8%, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba). Aunque se observa una fuerte desaceleración respecto al 136,7% anual de 2024, varias áreas esenciales mostraron alzas muy superiores al promedio general.

Entre las divisiones y rubros con mayores variaciones anuales, se destacó el incremento en servicios financieros, que subió un 58,4% en el rubro agregado del índice y 67,4% específicamente en el sub-rubro servicios financieros. Estas cifras encabezan el listado de subas del año.

El mantenimiento y reparación de la vivienda, encuadrado en la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, tuvo un aumento del 64,2% interanual. Los servicios para pacientes externos en el área de salud aumentaron 61,6%, mientras que los servicios de recreación subieron 51,9%. Todos estos incrementos superan ampliamente el alza promedio del índice.

En el sector de alimentos y bebidas, las carnes y derivados tuvieron una suba de 49,6% y las frutas de 47,4%, según el relevamiento anual del IPCBA. El funcionamiento de equipos de transporte personal aumentó 43,0% y el alquiler de la vivienda, 37,6%.

Asimismo, categorías como restaurantes y hoteles registraron incrementos del 36,3%, el transporte general subió 34,8% y la propia división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 34,1%. Los servicios de alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar presentaron un 37,9% de suba interanual.

Al analizar productos y servicios individuales, los datos del IPCBA muestran que el asado promedió $15.913,84 por kilo, la nalga alcanzó los $19.229,10 y el queso rallado llegó a $4.568,36 por paquete de 120 gramos. Un corte de cabello para hombre tuvo un costo promedio de $17.200,01 y una loción después de afeitar se ubicó en 13.130,85 pesos.

En el ámbito del transporte, el precio medio del litro de gasoil premium fue de $1.852,45. El ítem paquete turístico mostró una retracción durante el año, alineándose con la tendencia negativa observada en el sector de turismo.

Precios que bajaron

No todos los rubros acompañaron la tendencia alcista; el apartado verduras, tubérculos y legumbres registró una baja anual de 5,9%. Además, la categoría recreación y cultura tuvo una caída interanual de 0,7%, impulsada por el descenso en los precios de los paquetes turísticos.

La inflación en CABA experimentó una fuerte caída en 2025 respecto a 2024. (Imagen ilustrativa Infobae)

En diciembre de 2025, el indicador porteño aumentó 2,7%, el mayor nivel desde el 3,2% de marzo del año pasado, y estuvo impulsado principalmente por transporte, restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Transporte registró el mayor aumento mensual, con una suba de 5,5%, impulsada por los incrementos en combustibles, lubricantes y boletos de colectivo urbano, junto con alzas en automóviles y pasajes aéreos. El sector de restaurantes y hoteles mostró una variación de 4,3%, explicada por los mayores precios en alimentos preparados fuera del hogar. Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó 2,4%. Dentro de este grupo, carnes y derivados subieron 7,4% y pan y cereales lo hicieron en 2,0%, mientras que el segmento de verduras, tubérculos y legumbres disminuyó -5,9%, lo que alivió la presión sobre el índice de esta categoría.

En vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la variación fue de 2,1%, con ajustes más notorios en alquileres y expensas. El Idecba indicó que estas cuatro divisiones explicaron la mayor parte de la suba general de precios en diciembre.

La inflación de alimentos y bebidas aumentó 28,8% en 2025, por debajo del índice general. REUTERS/Agustin Marcarian

Otras categorías presentaron diferentes tendencias: prendas de vestir y calzado crecieron 1,2%, recreación y cultura descendió -0,7% por la baja en los paquetes turísticos y equipamiento y mantenimiento del hogar mostró un incremento de 1,6%. El rubro salud subió 2,5% y educación 2,6%. En información y comunicación, que abarca servicios de telefonía e internet, el aumento fue de 2,4%. Cuidado personal, protección social y otros productos marcó una suba de 2,0%, mientras que bebidas alcohólicas y tabaco crecieron 2,3%. Seguros y servicios financieros avanzaron 4,5 por ciento.

Bienes y servicios

Según el GCBA, los bienes tuvieron una variación mensual de 2,5% y los servicios de 2,7%. En el caso de los bienes, el resultado respondió “a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes, panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles”. Para los servicios, la suba “reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida y de los alquileres”.

En cuanto a las categorías especiales, los precios estacionales se redujeron -0,5%, debido, en particular, a la baja en verduras y en paquetes turísticos. Los precios regulados aumentaron 3,2% como consecuencia de “las actualizaciones en los precios de los combustibles para vehículos de uso del hogar y en los valores de las cuotas de la medicina prepaga y del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia, las subas en los aranceles de los establecimientos educativos (nivel inicial, primario y secundario) y en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y gas natural”. El grupo Resto IPCBA, que comprende bienes y servicios sin regulación ni estacionalidad, subió 2,8% durante el mes.