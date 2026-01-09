Economía

Casi 8 de cada 10 argentinos siente que su salario pierde contra la inflación, según una encuesta

El 64% de los encuestados se identifica como clase media baja o baja. Además, el 40% asegura que no se toma vacaciones por falta de recursos

Los argentinos sienten que la
Los argentinos sienten que la inflación superó el aumento de los sueldos, según un informe privado. REUTERS/Francisco Loureiro

Casi 8 de cada 10 argentinos perciben que sus ingresos no acompañaron el aumento de la inflación registrado en los últimos meses y casi el 40% declaró que no cuenta con recursos suficientes para tomarse vacaciones, según un estudio privado.

Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora. Esta encuesta determinó que el 77,6% de los ciudadanos “afirma que su salario perdió frente a la inflación y ese deterioro se refleja directamente en la autopercepción social: el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja, evidenciando la presión sostenida sobre los ingresos reales a lo largo del año".

La evaluación que la población hace sobre la economía nacional muestra diferencias respecto a la percepción de la situación individual. El 55,3% considera la coyuntura económica del país menos favorable que su experiencia personal.

Inflación vs. salarios

En el plano institucional, la confianza en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una baja en diciembre, en medio de debates sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que se dieron entre los economistas luego de que se realizará una corrección al alza de algunas mediciones pasadas. En efecto, el 59,7% de los encuestados expresó que no se siente reflejado en el índice de inflación difundido por el organismo estadístico.

El 77,6% de los argentinos
El 77,6% de los argentinos afirma que su salario perdió frente a la inflación. REUTERS/Tomas Cuesta

Cabe destacar que a partir de enero de 2026, el Indec pondrá en marcha un nuevo sistema para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización incluirá modificaciones en la canasta de bienes y servicios y en las categorías del índice de precios al consumidor, con el propósito de reflejar los hábitos de consumo más actuales de la población.

La entidad explicó que la revisión apunta a alinear el indicador con los estándares internacionales y con las pautas de consumo de los hogares en Argentina. El nuevo procedimiento se aplicará a los datos de enero de 2026, que se informarán en febrero. En cambio, la inflación de diciembre de 2025, que se difundirá en el 13 de enero, continuará elaborándose bajo la metodología actual.

Por otra parte, el sondeo de Zentrix evidenció que los hábitos de consumo durante las fiestas de fin de año muestran cambios respecto a años anteriores. El 48,5% de quienes participaron en la encuesta anticipó que iba a gastar menos que el año pasado, en un contexto donde el poder adquisitivo presentó variaciones durante 2025. Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo reflejaron estas modificaciones en las costumbres: algunos hogares optaron por una menor cantidad de productos o realizaron sustituciones en sus compras.

Vacaciones y falta de recursos

En relación al verano y el momento de descanso, el 39,3% manifestó no disponer de recursos suficientes para viajar en esta temporada. Entre quienes sí planean tomarse vacaciones, se observa una preferencia por estadías breves o destinos cercanos, adaptando sus elecciones a la su situación personal.

Casi el 40% de los
Casi el 40% de los encuestados aseguró que no se toma vacaciones por falta de recursos. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Con salarios que no alcanzan y precios percibidos como desalineados, el cierre del año encuentra a una porción creciente de la población ajustando consumos, postergando gastos y enfrentando mayores dificultades para llegar a fin de mes, en un clima generalizado de incertidumbre económica”, detalla el reporte.

Respecto a las vacaciones, otro relevamiento de Bumeran mostró que el 46% de las personas que trabajan en Argentina no se tomó días de descanso. La principal razón fue la falta de recursos, aunque también influyeron el cambio de empleo (21%), prioridades personales o laborales (12%) y motivos variados como problemas de salud, cuestiones de tiempo, organización o la decisión de quedarse en casa (11%).

Frente a la dificultad para acceder a días de descanso, muchos empleados manifiestan interés en otras formas de compensación. El 29% expresó preferencia por una reducción en la jornada laboral antes que por vacaciones, mientras que el 22% eligió distintos beneficios en lugar de un período de descanso. Dentro de esas alternativas, el 44% priorizó un salario competitivo, el 21% optó por el trabajo remoto, el 15% valoró incentivos económicos extra, el 10% mencionó la flexibilidad horaria y el 6% seleccionó días libres ocasionales. El resto se inclinó por otras opciones.

