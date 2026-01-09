ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 5

ANSES establece el calendario de cobro para enero 2026 destinado a beneficiarios con DNI terminado en 5, optimizando la atención en bancos

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para enero de 2026 establece las fechas precisas en que los beneficiarios con DNI terminado en 5 percibirán sus haberes y asignaciones.

Durante el primer mes del año, ANSES implementa un esquema escalonado para el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones sociales. Esta segmentación, organizada por el último número del Documento Nacional de Identidad, busca optimizar la atención y evitar aglomeraciones en las entidades financieras. Las personas cuyo DNI finaliza en 5 tendrán fechas específicas para el cobro de cada beneficio.

Aumento de haberes y monto actualizado

Para enero de 2026, ANSES aplicó un aumento del 2,47% sobre los haberes previsionales y las asignaciones, en línea con la inflación registrada en noviembre de 2025. La jubilación mínima asciende a 419.299,32 pesos, compuesta por un haber base de 349.299,32 pesos más un bono complementario de hasta 70.000 pesos. Este ajuste alcanza tanto a jubilados y pensionados como a los titulares de asignaciones familiares y universales.

El organismo explicó que el incremento responde a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que actualiza los haberes en función de la evolución de los precios y los salarios. Fechas de cobro para DNI terminado en 5

ANSES publicó el cronograma completo en su sitio oficial (anses.gob.ar), pero a continuación se detallan únicamente las fechas asignadas para beneficiarios con DNI terminado en 5, según cada prestación:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas que cobran jubilaciones o pensiones mínimas y tienen DNI finalizado en 5 accederán a su haber el 16 de enero de 2026. Esta segmentación permite distribuir los pagos y facilitar la atención bancaria.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el pago correspondiente a DNI terminado en 5 se acreditará el 27 de enero de 2026. En esta franja la fecha es compartida con los documentos finalizados en 4, aunque aquí solo se informa la asignada al 5.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 5 recibirán el pago el 16 de enero de 2026. Infobae detalla que el mismo día se abona para ambos tipos de asignación.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI finaliza en 5 cobrarán el 19 de enero de 2026, según el cronograma oficial de ANSES.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Quienes perciben la Asignación por Prenatal y Maternidad y tienen DNI terminado en 5 accederán a su prestación el 16 de enero de 2026. Este mismo día se abona también para documentos finalizados en 4.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI finalizado en 5 cobrarán el 26 de enero de 2026. Esta fecha se asigna también para quienes tienen documentos terminados en 4, aunque en este caso se destaca exclusivamente la correspondiente a la terminación 5.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas para quienes poseen DNI terminado en 5 se abonarán el 13 de enero de 2026. Esta fecha se encuentra disponible en el cronograma oficial de ANSES.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único tienen un período de cobro extendido para todas las terminaciones de DNI, incluido el 5, que va del 12 de enero al 12 de febrero de 2026. Durante ese lapso, los beneficiarios pueden percibir el monto correspondiente.

Modalidad de cobro y recomendaciones

ANSES recuerda que los pagos se acreditan de manera automática en las cuentas bancarias informadas por los beneficiarios. Ante cualquier inconveniente, la entidad sugiere consultar el sitio web oficial, donde se encuentra el calendario actualizado, o comunicarse telefónicamente al 130. Se recomienda a los titulares revisar periódicamente la información sobre fechas y montos, ya que pueden producirse modificaciones puntuales por feriados o cuestiones operativas en la red bancaria.

Fuentes y acceso a la información

El cronograma y los montos vigentes se encuentran disponibles en la página oficial de ANSES. Los incrementos y los bonos adicionales se ajustan a lo dispuesto por la Ley de Movilidad Jubilatoria y por resoluciones del organismo.

Para quienes tienen DNI terminado en 5, las fechas de cobro de enero 2026 ya están establecidas y pueden consultarse tanto en la web de ANSES como en medios de referencia.