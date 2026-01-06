Economía

Se firmó el primer contrato de las nuevas concesiones de rutas: qué implica y qué tramo será administrado por un privado

El Gobierno formalizó la firma del contrato para 741 kilómetros correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones

Los tramos concesionados integran el
Los tramos concesionados integran el corredor vial que conecta con Brasil y Uruguay y articula pasos fronterizos estratégicos para el comercio exterior (Shutterstock)

El Gobierno nacional formalizó este lunes la firma del primer contrato que habilita la posesión, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), un proyecto que busca reconfigurar la infraestructura vial del país bajo un esquema de participación del sector privado. Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X al comunicar la concreción del contrato que marca el inicio operativo del plan anunciado meses atrás.

Según detalló Caputo, los 741 kilómetros incluyen tramos que forman parte del corredor del Mercosur, un eje vial estratégico para el comercio exterior que articula la conexión con Brasil y Uruguay y facilita el tránsito hacia pasos fronterizos claves. “Estos kilómetros son parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio con Brasil y Uruguay y conecta pasos fronterizos estratégicos”, escribió el ministro en la red social al confirmar la firma del contrato. El tramo también abarca el Puente Rosario–Victoria sobre el río Paraná, infraestructura que se encuentra próxima a accesos a puertos y centros productivos del Gran Rosario.

La firma del contrato se da en el marco de un plan más amplio que el Gobierno presentó como la conformación de una Red Federal de Concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas, bajo la premisa de reducir costos para el sector productivo y reemplazar un modelo considerado “deficitario” por uno que, según las autoridades, será “transparente”, competitivo y sin subsidios directos del Tesoro. “De esta manera, se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”, destacó Caputo.

Qué tramos comprende el contrato firmado

El contrato firmado contempla la concesión de dos segmentos que integran la Etapa I del programa: el Tramo Oriental y el Tramo Conexión.

  • El Tramo Oriental comprende principalmente rutas nacionales con alto flujo de tránsito de cargas dentro del corredor del Mercosur. Según fuentes oficiales, este incluye sectores de las rutas nacionales 12 y 14, entre otros accesos.
  • El Tramo Conexión incluye, entre otros caminos, la Ruta Nacional 174, que comprende el Puente Rosario–Victoria. Este enlace vial atraviesa el río Paraná y constituye un nexo de enlace hacia puertos y centros logísticos de la región.

En total, esos 741 kilómetros atraviesan varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y reúnen parte de los corredores más utilizados por el transporte de cargas con destino a puertos e intercambios regionales.

La concesión prevé que un
La concesión prevé que un operador privado asuma la administración y el mantenimiento de los tramos adjudicados bajo el esquema definido en la Etapa I del programa.

Según la información oficial difundida con ocasión de la apertura de sobres de ofertas para esta etapa, se presentaron siete propuestas en la licitación nacional e internacional que desembocaron en la adjudicación y posterior firma del contrato. Todas las ofertas económicas se ubicaron por debajo del tope máximo fijado en el pliego, un dato que las autoridades señalaron como indicativo de “eficiencia y transparencia” en el proceso de selección.

Aunque la firma del contrato constituye un paso formal hacia la ejecución de las obras y la puesta en marcha del mantenimiento vial, el modelo de concesión prevé que las empresas privadas asuman la gestión de esos tramos mediante la explotación con peaje, la ejecución de obras y la conservación a lo largo del plazo contractual, con financiamiento y gestión de servicios correlacionados.

El rol del sector privado y el financiamiento

El esquema adoptado para esta primera etapa contempla la participación de capitales privados, con mecanismos de financiamiento asociados que, según explicaron fuentes del Ministerio de Economía, fueron clave para atraer ofertas. En la licitación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) puso a disposición líneas de crédito que cubren un porcentaje significativo del monto contractual bajo condiciones definidas, incluidas fórmulas de ajuste y plazos de repago acordados.

El Gobierno señaló que la gestión de estos tramos por parte de privados permitirá una mayor eficiencia operativa y un mantenimiento continuo de las rutas, al tiempo que se evita la dependencia de subsidios estatales para sostener la infraestructura vial. El modelo de peajes que se implementará se ajustará al marco establecido en los pliegos de licitación, en los cuales se fijan tarifas máximas y mecanismos de actualización.

