El mercado local se mantiene expectante por el pago de los vencimientos de deuda de enero

Los dos efectos directos de la detención de Nicolás Maduro fueron las subas de las acciones petroleras y del oro. Los dos commodities explican la historia: las reservas petroleras venezolanas no impactarán en el mercado porque para que vean la luz necesitarán un plazo de entre 5 y 10 años y más de USD 50 mil millones en inversiones. Demasiado tiempo para un petróleo de baja calidad.

El oro, a su vez, muestra la cobertura frente a las consecuencias que puede traer en el mundo el operativo que tiene como antecedente la captura del general Noriega en Panamá el 3 de enero de 1989. Cuando se cumplían exactamente 37 años del arresto de Noriega, Maduro siguió el mismo destino.

Anoche, el crudo de referencia para la Argentina se acercaba a USD 62 por barril, un buen nivel para YPF. El oro detuvo su alza y todavía le faltan USD 90 para volver al récord. Cotizaba a USD 4.452 por onza troy. En la región el movimiento fue recibido favorablemente. El índice que mide Latinoamérica subió 1,06%. Los bonos venezolanos, a pesar de tener USD 60 mil millones en mora, subieron 25%. Por su parte, las acciones petroleras en Estados Unidos tuvieron aumentos de hasta 8% y Exxon, que mantiene operaciones en Venezuela, avanzó 2%.

En la Bolsa de Buenos Aires no se reflejó el entusiasmo. Las acciones líderes tuvieron subas moderadas. El S&P subió apenas 0,12%. Las petroleras no se unieron a la euforia del exterior, YPF bajó 2,023% y Pampa energía, 1,47%.

El pago de la deuda por más de USD 4.200 millones del viernes genera tensión ya que todavía no hay noticas de la REPO con bancos internacionales. En el Gobierno no tienen dudas: el dinero estará disponible y desde mañana comenzarán a depositar los dólares. La primer remesa será de USD 2.080 millones para los tenedores de bonos extranjeros. El jueves se depositarán los de los tenedores locales. Todos cobrarán el viernes.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), la novedad fue que el Banco Central compró USD 21 millones y se aproximó a su promesa de adquirir 5% de lo que se opere en el mercado. El volumen de negocios fue de USD 384 millones y el dólar mayorista bajó $5 a $1.470. Cabe aclarar que al mismo tiempo el Tesoro vendió bonos dollar linked (atados al dólar) y llamó a una licitación para mañana para hacer una conversión de bonos que vencen el viernes de la semana próxima por un total de $6 billones por otros que vencen el último día del mes.

El objetivo es ordenar los vencimientos de la deuda en pesos del Tesoro. El canje, obviamente, es voluntario, pero se descarta que participarán inversores institucionales. Los bonos atados al dólar fueron una de las mejores inversiones del año pasado porque aumentaron 45% más las tasas de interés que devengan, tomando el primer día de enero de 2025.

El informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “tanto en el mercado de futuros como en el de bonos dollar linked (DL) hubo indicios de intervenciones que ayudaron a la autoridad monetaria a finalizar con saldo comprador en el spot. En BYMA los DL volvieron a marcar un nuevo crecimiento en el volumen a 356 millones (VN) mientras que en la rueda de futuros en A3 el volumen creció a 896. 160 contratos con cotizaciones acompañando la caída del tipo de cambio mayorista sobradamente dejando como resultado un corrimiento hacia abajo en la curva de implícitas más pronunciado que el de la curva pesos incrementando así el rendimiento de sintéticos, algo que incentiva el carry trade (operaciones en pesos). El mercado prestará especial atención tanto a las compras de BCRA como a las intervenciones que este realice para lograrlas”.

En la plaza financiera los dólares se mantuvieron estables. El MEP cerró en $1.500, el contado con liquidación (CCL) en $1.535, mientras el “blue” retrocedió $15 a $1.515.

Los bonos soberanos pasada la mitad de la rueda tuvieron más demanda y las subas fueron inferiores a 1% y con la casi certeza de que hoy puede haber anuncios sobre la operación REPO con los bancos. Para hoy se espera un rueda con más demanda por la influencia de los anuncios gubernamentales para el pago de la deuda.