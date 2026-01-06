Economía

A menos de un año de su llegada, el mayor exchange cripto de EEUU dejará de operar en Argentina: los motivos

“Se trata de una pausa deliberada que nos permite reevaluar y fortalecer nuestro enfoque, para poder regresar con una oferta de productos más sólida y sostenible para el mercado”, dijo Coinbase

Guardar
A partir del 31 de
A partir del 31 de enero, según comunicó la plataforma, los usuarios en Argentina dejarán de poder comprar o vender USDC utilizando pesos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Coinbase, el mayor exchange cripto de EEUU, anunció que suspende las operaciones con pesos argentinos.

La decisión, que en los hechos es dejar el país, llega apenas un año después de haber anunciado su ingreso al mercado local, que se destacaba como parte clave de su estrategia de expansión en América Latina.

A partir del 31 de enero, según comunicó la plataforma, los usuarios en Argentina dejarán de poder comprar o vender USDC utilizando pesos, un movimiento que la compañía describe como una pausa “deliberada” y de carácter temporal. Esta medida responde, según voceros de la empresa, a la intención de “reevaluar y fortalecer” su enfoque de negocio en el país, con miras a un posible retorno con una oferta más robusta y sostenible.

Hace un año, Coinbase obtuvo
Hace un año, Coinbase obtuvo el registro de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) otorgado por la CNV (DPA)

Pese a contar con más de 105 millones de usuarios a nivel global, Coinbase optó por esta interrupción local tras haberse fijado el objetivo de alcanzar los 1.000 millones de clientes en los próximos años. Este cambio brusco de estrategia se produce en un contexto en el que Argentina lidera la adopción de criptomonedas en el mundo.

“Hemos notificado a los usuarios en Argentina que, tras una revisión de nuestras operaciones locales, hemos tomado la decisión de dar un paso atrás de manera temporal en el mantenimiento de los servicios locales en el mercado”, explicó un vocero de la compañía a Infobae.

“Se trata de una pausa deliberada que nos permite reevaluar y fortalecer nuestro enfoque, para poder regresar con una oferta de productos más sólida y sostenible para el mercado. Argentina sigue siendo un mercado estratégicamente importante para la innovación cripto, y tenemos plena intención de reingresar con una experiencia mejorada para los clientes. Nuestra misión de aumentar la libertad económica llevando al mundo onchain permanece intacta, y América Latina continúa siendo una región central para esa misión”, agregó.

La empresa no detalló cuándo podría volver a ofrecer servicios a nivel local. Hace solo un mes, había afirmado que estaba lista para lanzar su billetera digital en el país.

Desembarco y salida

A fines de enero del 2025, se conoció la noticia de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) había autorizado a Coinbase a registrarse como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en la Argentina. Con este permiso, la plataforma estadounidense quedó habilitada para operar en el país dentro del marco regulatorio vigente, en un contexto de creciente adopción de criptomonedas y fuerte competencia en el sector.

En ese momento, el exchange que se presentaba como el “más seguro y confiable del mundo”, dijo que buscaba consolidar su presencia en América Latina con un modelo que combina seguridad, cumplimiento normativo y educación financiera.

Como parte de ese desembarco, la empresa designó a Matías Alberti como responsable de sus operaciones en la Argentina. Alberti, que previamente trabajó en las fintech Buenbit y Clara, estará a cargo de la implementación de los servicios de Coinbase en el país.

La principal empresa cripto de
La principal empresa cripto de EEUU tiene más de 105 millones de usuarios a nivel global

Coinbase es un exchange de criptomonedas fundado en 2012 en San Francisco, Estados Unidos, por Brian Armstrong y Fred Ehrsam. La empresa permite a los usuarios comprar, vender y almacenar criptoactivos, además de ofrecer servicios como staking, transferencias globales y herramientas de educación financiera.

Coinbase cotiza en la Bolsa de Nueva York (NASDAQ: COIN) y está regulada en Estados Unidos.

Su modelo de negocio combina una interfaz de usuario simplificada con herramientas avanzadas para inversores institucionales. Además, permite la compra y venta de criptomonedas con tarjetas de crédito, transferencias bancarias y plataformas de pago digitales. En la Argentina, su plan era incorporar la posibilidad de operar con pesos y USDC, una stablecoin vinculada al dólar, además de ofrecer recompensas a los usuarios que mantengan saldo en ese activo.

Temas Relacionados

CoinbaseCriptomonedasComisión Nacional de ValoresÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Crisis láctea: la producción es récord, pero la rentabilidad sigue en rojo y cada vez son más las empresas en problemas

La elaboración de leche marcó uno de los niveles más altos de los últimos años, pero la caída del precio real, la sobreoferta y el ajuste financiero empujan a firmas y tambos a la crisis. Una nueva firma entró en concurso de acreedores

Crisis láctea: la producción es

Por qué cada vez hay menos turistas extranjeros en la Argentina, más allá del valor del dólar

Los bajos niveles de turismo receptivo no solo se vinculan con el tipo de cambio, sino también con déficits estructurales que, a su vez, impactan en todos los sectores de la economía, según un informe privado

Por qué cada vez hay

El auto más barato del mercado bajó su precio en enero: cuánto cuestan los 10 modelos 0 km más accesibles

El primer mes del año llegó con novedades en materia de precios y eso se vio reflejado en los modelos más económicos

El auto más barato del

Crítico festejo por Reyes: el consumo creció apenas 0,5%, pero el ticket promedio se derrumbó

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la celebración estuvo condicionada por ingresos ajustados, la cercanía con otras fechas de gasto y la competencia del canal online

Crítico festejo por Reyes: el

Jubilaciones, con aumento y bono: cómo quedan la mínima y la máxima en enero de 2026

El nuevo ajuste impacta directamente sobre la liquidación de haberes de este mes. Cuánto aumentan y cómo impacta el bono

Jubilaciones, con aumento y bono:
DEPORTES
Preocupación por el futuro de

Preocupación por el futuro de Anthony Joshua en el boxeo: las versiones cruzadas sobre su posible retiro

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

La AFA confirmó el cronograma de los 32avos de final de la Copa Argentina: cuándo juegan Boca Juniors y River Plate

Un bombero voluntario argentino ganó la etapa del Rally Dakar en una accidentada jornada en Arabia Saudita

“Potencia y precisión”: el golazo del argentino Máximo Perrone para el Como en la Serie A de Italia

TELESHOW
Quiénes son los primeros invitados

Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand y Juana Viale

La emoción de Moria Casán por su cercanía al cumpleaños número 80: “Tengo una vida hermosa”

Los 15 de Allegra Cubero en Punta del Este: el abrazo de Nicole Neumann, los mensajes de sus hermanas y la torta con velitas

El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Nicaragua apresa

La dictadura de Nicaragua apresa a quienes celebren la captura de Nicolás Maduro

La Unión Europea propone desbloquear 45.000 millones de euros para calmar las protestas agrícolas contra el acuerdo con el Mercosur

Las razones de Donald Trump para impulsar una transición en Venezuela con figuras del régimen chavista

Reino Unido pidió a Elon Musk acciones urgentes para frenar ‘deepfakes’ sexuales de niños en X

Una ola de frío paraliza el transporte y deja víctimas en varios países europeos