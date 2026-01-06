A menos de un año de su llegada, el mayor exchange cripto de EEUU dejará de operar en Argentina: los motivos

A partir del 31 de enero, según comunicó la plataforma, los usuarios en Argentina dejarán de poder comprar o vender USDC utilizando pesos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Coinbase, el mayor exchange cripto de EEUU, anunció que suspende las operaciones con pesos argentinos.

La decisión, que en los hechos es dejar el país, llega apenas un año después de haber anunciado su ingreso al mercado local, que se destacaba como parte clave de su estrategia de expansión en América Latina.

A partir del 31 de enero, según comunicó la plataforma, los usuarios en Argentina dejarán de poder comprar o vender USDC utilizando pesos, un movimiento que la compañía describe como una pausa “deliberada” y de carácter temporal. Esta medida responde, según voceros de la empresa, a la intención de “reevaluar y fortalecer” su enfoque de negocio en el país, con miras a un posible retorno con una oferta más robusta y sostenible.

Hace un año, Coinbase obtuvo el registro de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) otorgado por la CNV (DPA)

Pese a contar con más de 105 millones de usuarios a nivel global, Coinbase optó por esta interrupción local tras haberse fijado el objetivo de alcanzar los 1.000 millones de clientes en los próximos años. Este cambio brusco de estrategia se produce en un contexto en el que Argentina lidera la adopción de criptomonedas en el mundo.

“Hemos notificado a los usuarios en Argentina que, tras una revisión de nuestras operaciones locales, hemos tomado la decisión de dar un paso atrás de manera temporal en el mantenimiento de los servicios locales en el mercado”, explicó un vocero de la compañía a Infobae.

“Se trata de una pausa deliberada que nos permite reevaluar y fortalecer nuestro enfoque, para poder regresar con una oferta de productos más sólida y sostenible para el mercado. Argentina sigue siendo un mercado estratégicamente importante para la innovación cripto, y tenemos plena intención de reingresar con una experiencia mejorada para los clientes. Nuestra misión de aumentar la libertad económica llevando al mundo onchain permanece intacta, y América Latina continúa siendo una región central para esa misión”, agregó.

La empresa no detalló cuándo podría volver a ofrecer servicios a nivel local. Hace solo un mes, había afirmado que estaba lista para lanzar su billetera digital en el país.

Desembarco y salida

A fines de enero del 2025, se conoció la noticia de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) había autorizado a Coinbase a registrarse como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en la Argentina. Con este permiso, la plataforma estadounidense quedó habilitada para operar en el país dentro del marco regulatorio vigente, en un contexto de creciente adopción de criptomonedas y fuerte competencia en el sector.

En ese momento, el exchange que se presentaba como el “más seguro y confiable del mundo”, dijo que buscaba consolidar su presencia en América Latina con un modelo que combina seguridad, cumplimiento normativo y educación financiera.

Como parte de ese desembarco, la empresa designó a Matías Alberti como responsable de sus operaciones en la Argentina. Alberti, que previamente trabajó en las fintech Buenbit y Clara, estará a cargo de la implementación de los servicios de Coinbase en el país.

La principal empresa cripto de EEUU tiene más de 105 millones de usuarios a nivel global

Coinbase es un exchange de criptomonedas fundado en 2012 en San Francisco, Estados Unidos, por Brian Armstrong y Fred Ehrsam. La empresa permite a los usuarios comprar, vender y almacenar criptoactivos, además de ofrecer servicios como staking, transferencias globales y herramientas de educación financiera.

Coinbase cotiza en la Bolsa de Nueva York (NASDAQ: COIN) y está regulada en Estados Unidos.

Su modelo de negocio combina una interfaz de usuario simplificada con herramientas avanzadas para inversores institucionales. Además, permite la compra y venta de criptomonedas con tarjetas de crédito, transferencias bancarias y plataformas de pago digitales. En la Argentina, su plan era incorporar la posibilidad de operar con pesos y USDC, una stablecoin vinculada al dólar, además de ofrecer recompensas a los usuarios que mantengan saldo en ese activo.