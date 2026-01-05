Mercados: baja la Bolsa argentina y sube el riesgo país, con el foco puesto en el pago de bonos

Mientras que en los mercados internacionales se observan las consecuencias geopolíticas de la detención de Nicolás Maduro, quien fue trasladado a los EEUU tras un espectacular operativo ordenado por Donald Trump, en el plano local son los indicadores domésticos los que terminan de definir la tendencia de los índices.

Particularmente incide la evolución del dólar en los distintos segmentos cambiarios, ahora con un régimen de bandas más flexible dispuesto por el Banco Central ,que es determinado por la inflación.

También los agentes financieros buscan indicios acerca de la acumulación de reservas en la entidad monetaria y eventuales compras del tesoro, ante un voluminoso vencimiento de USD 4.200 millones este viernes 9, por capital e intereses de deuda soberana en dólares.

A las 11:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pierde 0,9%, en los 3,090.000 puntos, aún cerca de las 3.195.428 unidades del 19 de diciembre, un máximo nominal en pesos.

Medido en dólares, el panel de acciones líderes se encuentra todavía un 15% debajo del récord de casi 2.400 puntos del 9 de enero de 2025.

Pese el reacomodamiento alcista de 0,8% en los precios internacionales del petróleo -muy sensibles a los eventos en territorio venezolano-, los ADR de empresas argentinas ligadas al sector energía negocian con bajas en Wall Street, como el caso de YPF (-0,9%), Vista Energy (-0,8%) y Pampa Energía (-0,6%).

En sentido contrario, las acciones de las petroleras estadounidenses subían en las operaciones previas a la apertura de la sesión del lunes, ya que los inversores apostaban a que las acciones del presidente Donald Trump contra el liderazgo de Venezuela permitiría a las firmas estadounidenses un mayor acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo.

Las acciones de Chevron, la única de las grandes petroleras estadounidenses que opera actualmente en los campos petroleros de Venezuela, subían un 6 por ciento.

Las alzas se produjeron después de que Trump afirmó que Estados Unidos necesitaba “acceso total” a las vastas reservas de petróleo de Venezuela tras la detención del presidente Nicolás Maduro, agudizando las expectativas de que Washington podría aliviar las restricciones a las exportaciones de crudo venezolano.

“Vamos a hacer que nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura malograda, la infraestructura petrolera, y comiencen a hacer dinero para el país”, declaró Trump el sábado.

En cuanto a los bonos soberanos en dólares de Argentina, los Bonares y Globales restan 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan asciende seis unidades, a 563 puntos básicos. El riesgo país argentino llegó a tocar un reciente mínimo de 553 unidades, nivel que no se daba desde julio de 2018.

Max Capital precisó que “actualmente, el Tesoro mantiene USD 1.936 millones depositados en el BCRA, y se espera que en los próximos días se desembolsen USD 700 millones correspondientes a la concesión de las represas del Comahue. Como resultado, el Tesoro aún debería conseguir alrededor de USD 1.500 millones para hacer frente al pago del 9 de enero”.

“La operación de REPO (préstamo respaldado en activos bursátiles) con bancos privados todavía no fue anunciada oficialmente, aunque estaría en preparación. Otras alternativas para asegurar el pago del 9 de enero incluyen el uso de la línea de swap con el Tesoro de EEUU o la compra de divisas en el mercado, dado que el Tesoro cuenta con depósitos en pesos suficientes en el BCRA", añadió Max Capital.

Los expertos de IOL (Invertir Online) indicaron que “se plantea que la acumulación (de reservas con el nuevo régimen cambiario) irá a fortalecer las arcas del Central, mientras que el acceso a los mercados internacionales permitirá el rollover de los vencimientos" .