Aerolíneas Argentinas inauguró vuelos hacia uno de los destinos más demandados del Caribe

Aerolíneas Argentinas inauguró su nueva ruta directa entre Buenos Aires y Aruba con el primer vuelo completo, marcando la expansión de su red hacia el Caribe, uno de los destinos más solicitados durante la temporada de verano.

El vuelo inaugural partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con los 170 asientos completamente ocupados, reflejando el interés de los pasajeros en esta nueva conexión.

Durante la alta temporada, la programación incluye tres vuelos semanales desde Buenos Aires hacia Aruba, además de un vuelo semanal desde Córdoba y otro desde Mendoza.

La respuesta positiva del mercado motivó a la compañía a extender la operación hasta fines de septiembre, manteniendo vuelos regulares desde Buenos Aires y Córdoba para satisfacer la demanda registrada desde el anuncio inicial.

Vale mencionar que la puesta en marcha de la ruta se vio afectada en sus primeras horas por la suspensión del primer vuelo programado hacia el aeropuerto Reina Beatriz de Oranjestad, debido a restricciones operativas derivadas del conflicto en Venezuela. Estas dificultades impactaron en la actividad de varias aerolíneas que operan en la región. En el caso de Aerolíneas, el vuelo inaugural que debía partir el viernes 2 se realizó el domingo 4, por razones de seguridad.

A partir de mayo, el esquema de vuelos prevé cuatro frecuencias semanales desde Buenos Aires (los lunes, viernes, sábados y domingos) y una frecuencia semanal desde Córdoba los días jueves.

Todos los trayectos se realizan en aeronaves Boeing 737-MAX, modelos que ofrecen mayor eficiencia y menor consumo de combustible, así como mejoras en la experiencia de viaje para los pasajeros.

Aruba se presenta como un destino atractivo dentro del Caribe, con un clima estable durante todo el año, playas reconocidas internacionalmente, una oferta gastronómica diversa y la posibilidad de realizar compras a precios competitivos en la región.

Playa de Aruba (Foto:Captura)
Playa de Aruba (Foto:Captura)

Las playas más destacadas del destino son las siguientes:

  • Eagle Beach y Palm Beach son las más reconocidas por su arena blanca, aguas turquesas y condiciones ideales para nadar o deportes acuáticos.
  • Baby Beach, en el extremo sureste, destaca por aguas poco profundas, lo que la hace apropiada para visitantes que buscan tranquilidad o practicar snorkel.
  • Arashi Beach, con arrecifes cercanos, es buena para buceo y snorkel.

El ingreso a la isla está simplificado para los turistas argentinos, quienes solo deben contar con pasaporte vigente, completar la ED Card (tarjeta digital de embarque) y presentar pasaje de regreso y reserva de alojamiento, sin la necesidad de gestionar una visa para estadías turísticas.

La ampliación de operaciones responde al crecimiento sostenido en la demanda de destinos caribeños, lo que lleva a la compañía a ajustar su oferta de vuelos de acuerdo a la dinámica del mercado y a las reservas confirmadas.

Para la temporada alta, la aerolínea de bandera se enfocó en el turismo doméstico y en destinos internacionales de playa, e incorporó novedades como Aruba y Buzios–Cabo Frío. Además, reforzó rutas troncales nacionales con Buenos Aires, incrementó frecuencias a ciudades clave y amplió conexiones intertramos sin paso por la capital.

En la región, introdujo nuevas rutas desde Brasil a Punta del Este mediante acuerdos de quinta libertad y aumentó los vuelos desde Argentina a Uruguay.

En Brasil, sumó una ruta estacional a Cabo Frío y reforzó las operaciones hacia Río de Janeiro y otras ciudades.

En el Caribe, destacó los vuelos directos a Aruba con tarifa promocional, junto con una fuerte presencia en Punta Cana, Cancún, Miami, Madrid y Santiago de Chile, lo que consolidó la expansión internacional y la sustentabilidad económica de la compañía.

Esta oferta se enmarca en una estrategia más amplia de la compañía para disminuir su déficit operativo y avanzar hacia la autosustentabilidad financiera, al priorizar las rutas más rentables y cancelar aquellas que generaban pérdidas por la baja demanda. A su vez, se formalizaron alianzas con aerolíneas internacionales como Iberia y LATAM para ampliar la conectividad sin incrementar los costos propios.

