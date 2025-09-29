Aerolíneas Argentinas presentó su oferta para la temporada de verano: Aruba, Buzios, Punta del Este y más

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Aerolíneas Argentinas presentó su oferta de vuelos para la temporada alta con foco en el turismo doméstico y en destinos internacionales de playa, incorporando novedades como Aruba y Buzios–Cabo Frío.

La presentación, a cargo de Fabián Lombardo, presidente de la compañía, destacó el objetivo de combinar efi­ciencia operativa con expansión comercial en mercados estratégicos.

“Estamos trabajando con una estrategia comercial agresiva, compitiendo en los mercados donde debemos estar. Contamos con un producto competitivo, confiable y seguro en un sector que sigue creciendo. Y nuestro foco seguirá puesto en la sustentabilidad económica, mejorando la rentabilidad de la compañía de manera sostenida”, señaló Lombardo.

En el mercado de cabotaje, la operación refuerza las rutas troncales con Buenos Aires, destacando las 69 frecuencias semanales con Córdoba, 63 con Bariloche, 60 con Mendoza, 51 con Ushuaia, 45 con Iguazú, 40 con El Calafate, 38 con Salta, 36 con Tucumán y 32 con Mar del Plata.

Fabián Lombardo (Gustavo Gavotti)

Además, se suman refuerzos en destinos como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew. Entre los intertramos o rutas federales que permiten viajar dentro del país sin pasar por Buenos Aires se destacan: Ushuaia – El Calafate con 16 frecuencias semanales, Bariloche – El Calafate con 6, Tucumán – Mar del Plata con 4, Córdoba – Tucumán con 4 y Salta – Iguazú con 4, además de conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy, Mar del Plata–Rosario y otras.

Por otro lado, la compañía expandirá su operación hacia Uruguay con dos rutas inéditas desde Brasil a Punta del Este, gracias a acuerdos de quinta libertad, recurso que no utilizaba desde 2012.

San Pablo - Punta del Este: 2 frecuencias semanales, entre el 25 de diciembre y el 31 de enero.

Porto Alegre - Punta del Este: 2 frecuencias semanales, entre el 26 de diciembre y el 31 de enero.

También, desde Argentina se ofrecerán 28 frecuencias semanales a Punta del Este (5 más que la última temporada), 16 a Montevideo (2 más que en 2025) y 2 vuelos semanales Córdoba - Punta del Este los días jueves y sábados, desde el 1° de enero.

La red de verano hacia Brasil incluirá una nueva ruta estacional a Cabo Frío, puerta de acceso a Buzios y Arraial do Cabo.

Buenos Aires - Cabo Frío: 2 vuelos semanales, sábados y domingos, del 3 de enero al 5 de abril.

Rosario - Cabo Frío: 2 vuelos semanales, sábados y domingos, en el mismo período.

También se refuerzan las principales rutas: Buenos Aires - Río de Janeiro: 35 frecuencias semanales en enero. Córdoba y Rosario sumarán 4 semanales cada una.

Buenos Aires - Salvador de Bahía: pasa de 6 a 10 vuelos semanales.

Buenos Aires - Porto Seguro: de 2 a 3 semanales.

Buenos Aires - Florianópolis: 26 frecuencias semanales en enero.

Córdoba y Rosario sumarán 5 semanales cada una, mientras que Salta y Tucumán operarán 2 frecuencias semanales por ciudad.

En tanto, desde el 1 de enero al 28 de febrero, Aerolíneas Argentinas operará vuelos directos a Aruba, consolidando al Caribe como destino destacado de la temporada:

Tres frecuencias semanales Buenos Aires – Aruba – Córdoba – Buenos Aires.

Un vuelo semanal Córdoba – Aruba (jueves).

Un vuelo semanal Mendoza – Aruba (viernes).

Tarifa de lanzamiento: 799 dólares ida y vuelta más impuestos, desde las tres ciudades.

Finalmente, la compañía refuerza su red internacional con una fuerte presencia en el Caribe y en destinos de larga recorrido.

La operación incluye 6 vuelos semanales entre Buenos Aires y Punta Cana, 3 entre Córdoba y Punta Cana, y 1 desde Tucumán a Punta Cana, junto con 6 vuelos semanales a Cancún. A esto se suman 18 frecuencias semanales a Miami, 10 a Madrid y 24 a Santiago de Chile, entre otros destinos estratégicos.

Con información de NA