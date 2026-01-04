Economía

En cuatro años, Aerolíneas Argentinas perdió 14 puntos de participación en el mercado local

Con una estructura más chica, la empresa estatal cedió terreno a otras compañías aéreas. La historia se repite en el plano internacional

La estructura de Aerolíneas Argentinas
La estructura de Aerolíneas Argentinas se achicó desde la llegada del Gobierno de Milei

El mercado aéreo argentino atraviesa grandes transformaciones. En los últimos años se incorporaron nuevas empresas, se sumaron rutas y hubo modificaciones regulatorias. Pero uno de los cambios más relevantes se está gestando de la mano de una sola empresa: Aerolíneas Argentinas.

La compañía controlada por el Estado lleva varios años ajustando sus números y achicando su estructura. Esta política le permitió volver a tener superávit operativo, pero también perder participación en el mercado.

Según números publicados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en sólo cuatro años Aerolíneas Argentinas perdió 14 puntos de “share”. Si bien sigue siendo la empresa dominante, su presencia ya no es la misma. De acuerdo a las estadísticas en 2019 y 2020 Aerolíneas transportó al 63% de los pasajeros de cabotaje. Su participación ascendió a 72% en 2021, en un año todavía condicionado por la pandemia del Covid-19. En 2022 registró una leve baja de dos puntos (70% de participación), pero en los años siguientes resignó “market share”, hasta llegar al 58% el año pasado. .

Como no puede ser de otra forma, la porción de mercado que cedió Aerolíneas Argentinas fue tomada por otras empresas. La gran ganadora fue JetSmart. En 2020 la low cost tenía una participación de apenas el 4%, pero en los años siguientes su presencia se multiplicó. En 2025, el 22% de los pasajeros que tomaron vuelos de cabotaje lo hicieron en aviones de JetSmart.

También Flybondi ha ganado mercado en los últimos años. En 2019 su porción era menor al 10%, pero en los años siguientes la compañía se afianzó, llegando por momentos a representar más del 20% del negocio del cabotaje. En 2025 su porción fue de 18%, cuatro puntos menos que en 2024.

El mercado internacional

La historia se repite casi como una fotocopia en el mercado internacional. Según los últimos datos publicados por ANAC, Aerolíneas Argentinas transportó en 2025 al 19% de los pasajeros que tomaron vuelos internacionales. Esto representa una baja de 14 puntos porcentuales en relación al 2020, año en el que la empresa estatal llegó a tener una participación del 33%.

La segunda empresa en importancia en lo que refiere a vuelos internacionales es Latam. Las estadísticas muestran una especie de “U” en su participación. La firma chilena ocupaba el 23% del mercado en 2019, luego tocó un piso de 9% en 2021 y posteriormente ascendió hasta 17% en 2025.

Latam transporta al 17% de
Latam transporta al 17% de los pasajeros internacionales

Otras compañías con alta presencia en el mercado internacional son Gol (11% en 2025), JetSmart (6%), Copa (6%) y Sky Airline (4%). El 38% restante se divide entre otras empresas.

La transformación de Aerolíneas

La pérdida de mercado por parte de Aerolíneas Argentinas no es casual, sino que responde a una serie de decisiones administrativas que se han tomado puertas adentro, desde la asunción del Gobierno de Milei.

El cambio se sostiene en una política firme de reducción de costos, que incluyó una disminución de más del 16% en la planta de personal en 2024. Aerolíneas redujo su número de empleados al nivel más bajo en 15 años y logró el menor promedio de empleados por avión en su historia. Más de 1.600 personas salieron de la empresa y se eliminaron 85 cargos jerárquicos, entre ellos 8 direcciones, 20 gerencias y 57 posiciones adicionales.

Apoyado en esos cambios, en 2024 Aerolíneas Argentinas cerró con un superávit de 20,4 millones de dólares, tras lograr por primera vez desde 2008 que sus ingresos operativos superaran sus costos de funcionamiento. Ajustes contables posteriores llevaron ese resultado a 56,6 millones de dólares. El resultado anual sirvió de base para la estrategia que se consolidó en 2025.

