Cómo cierra el año la única cotización del dólar que opera en días feriados

Las principales plataformas digitales ofrecieron precios similares para la compra de dólar cripto en el último día hábil del año

El dólar cripto, disponible para operar durante días feriados y fines de semana, es la única cotización accesible en el mercado argentino en el último día de 2025. Mientras los mercados de monedas, acciones, bonos y granos permanecen inactivos hoy miércoles y también el jueves por la celebración de Año Nuevo, las plataformas digitales brindan la única referencia de valor activa para la divisa estadounidense.

Al finalizar el año, los valores ofrecidos en los principales exchanges de criptomonedas, según los datos extraídos de la plataforma CriptoYa, reflejaron un promedio de cotización para la compra de $1.531,09. Esta cifra surge de las operaciones relevadas en Decrypto ($1.584,67), SatoshiTango ($1.532,06), Dólar Let’sBit ($1.527,04), Buenbit ($1.522,40), TiendaCrypto ($1.522,17), belo ($1.519,02) y Fiwind ($1.510,26). El valor de compra más alto lo ofreció Decrypto, mientras que Fiwind presentó el más bajo.

En comparación, la serie histórica provista por la plataforma Dolarito muestra que el dólar cripto inició el 2 de enero de 2025 en $1.202,37 y cerró el 30 de diciembre en $1.531,54. Esto implicó una variación anual del 27%, con un valor promedio de $1.325,92 a lo largo de los últimos doce meses. El mínimo anual registrado fue de $1.144,04 y el máximo de $1.582,86, ambos valores dentro del período analizado.

El último valor de la serie de Dolarito, $1.531,54, prácticamente coincide con el promedio de las cotizaciones de compra de dólar cripto relevadas el último día del año en los exchanges analizados, con una diferencia absoluta de apenas $0,45 y una variación relativa de -0,03%. Esta paridad refuerza la función de referencia que cumple el dólar cripto en jornadas en las que el resto de los mercados no opera.

Mientras tanto, el resto de las cotizaciones del dólar en la Argentina se mantuvo sin cambios por el feriado de Año Nuevo. Los valores de cierre consignados por la sociedad de Bolsa Rava muestran que el tipo de cambio mayorista concluyó el año en $1.457,00, el oficial en $1.480,00, el dólar tarjeta en $1.924,00, el dólar MEP en $1.480,74 y el dólar contado con liquidación (CCL) en $1.521,55. Las variaciones diarias fueron nulas, mientras que las acumuladas durante diciembre oscilaron en torno al 0,3%, salvo para el mayorista que terminó con un incremento del 0,5% en el mes.

El comportamiento anual de las diferentes cotizaciones oficiales y alternativas del dólar presentó disparidades relevantes. La variación acumulada en 2025 alcanzó el 41,2% para el mayorista, el 40,6% para el oficial y la tarjeta, el 26,5% para el dólar MEP y el 28,2% para el contado con liquidación. El dólar cripto, por su parte, registró una suba del 27% en el mismo periodo, ubicándose en un rango intermedio entre las cotizaciones financieras y las oficiales.

Durante las jornadas de feriado, la operatoria en criptomonedas ofrece una alternativa a quienes buscan cobertura en moneda dura o necesitan realizar transferencias inmediatas. Las plataformas digitales permiten acceder a dólares las 24 horas, todos los días del año, sin restricciones de calendario ni horarios bancarios. Este rasgo diferencia al dólar cripto del resto de las variantes, que dependen de la actividad de los mercados tradicionales.

La comparación entre los valores de cierre de las distintas modalidades de dólar muestra que la brecha entre el dólar cripto y el resto de las cotizaciones financieras se mantiene acotada. El promedio de compra de dólar cripto al cierre del año se ubica apenas por encima del dólar MEP y el contado con liquidación, y por debajo del dólar tarjeta, que permanece como la opción más costosa para acceder a divisas.

El seguimiento de la serie diaria de Dolarito durante 2025 permite observar que el dólar cripto presentó variaciones moderadas y una tendencia general al alza, con picos puntuales y retrocesos temporarios. El valor mínimo se registró el 21 de abril, mientras que el máximo ocurrió el 22 de octubre. El promedio anual quedó por debajo del valor de cierre, evidenciando una aceleración en la segunda mitad del año.

Los exchanges que operan con criptoactivos ofrecen precios diferenciados según la modalidad de operación (compra o venta) y pueden exhibir dispersión de valores durante jornadas con baja liquidez o mayor demanda. En el cierre de 2025, las variaciones entre plataformas resultaron limitadas, con un rango de apenas $74,41 entre el valor más alto y el más bajo para la compra.

El contexto de inactividad en los mercados tradicionales resalta el rol del dólar cripto como referencia exclusiva para la operatoria cambiaria en la Argentina durante los feriados. Quienes requieren realizar movimientos en dólares encuentran en las plataformas digitales la única alternativa disponible, situación que se repite en cada jornada no hábil para la plaza financiera local.

El comportamiento del dólar cripto durante 2025 reflejó la dinámica propia del mercado digital, con oscilaciones diarias y una evolución alineada con las tendencias generales del resto de las cotizaciones. La posibilidad de operar sin interrupciones posiciona a esta variante como una referencia clave en escenarios de cierre bancario y financiero.