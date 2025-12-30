Economía

Declararon la emergencia agropecuaria en Neuquén por la sequía

La resolución publicada en el Boletín Oficial abarca desde el 1 de julio de 2025 a junio de 2026

Guardar
Debido a la sequía y
Debido a la sequía y otras condiciones climáticas, además del factor humano, la zona se convirtió en foco de incendios

Una nueva etapa de emergencia agropecuaria fue declarada para la provincia del Neuquén debido al impacto de la sequía en las principales actividades productivas del sector rural.

A través de la Resolución 2123/2025, el Ministerio de Economía de la Nación resolvió, tras la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas queden comprendidas en el régimen especial desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, con exclusión de los valles irrigados de los departamentos de Añelo y Confluencia.

La medida otorga acceso a beneficios fiscales y financieros previstos en la ley 26.509, orientados a mitigar las pérdidas provocadas por la falta de lluvias y la profundización de la crisis hídrica.

La decisión se formalizó a través de la resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que la provincia del Neuquén presentara el decreto provincial 1303/2025 ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios durante la reunión del 20 de noviembre.

De esta manera, la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario abarca todas las explotaciones ganaderas, forestales, acuícolas y apícolas afectadas por sequía, exceptuando únicamente a los valles irrigados de los departamentos de Añelo y Confluencia.

El periodo de vigencia de la medida se extiende desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, en sintonía con la recomendación de la comisión nacional y lo estipulado en los artículos 22 y 23 del anexo al decreto reglamentario 1712/2009.

La resolución publicada en el
La resolución publicada en el Boletín Oficial abarca desde el 1 de julio de 2025 a junio de 2026 (REUTERS/Stephane Mahe/Archivo)

Según el texto de la resolución, los productores afectados deberán presentar ante la autoridad competente de la provincia un certificado que acredite que sus predios o explotaciones se encuentran incluidos en el área de emergencia o desastre. Este certificado es indispensable para acceder a los beneficios fiscales y financieros contemplados en la ley 26.509 y sus modificatorias.

A su vez, el Gobierno de la provincia del Neuquén deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados, junto con copia del certificado de emergencia expedido por la autoridad provincial.

Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dependiente del Ministerio de Economía, deberán arbitrar los medios necesarios para garantizar el acceso de los productores a los beneficios previstos en la ley. Estos beneficios incluyen prórrogas en vencimientos de créditos, suspensión de ejecuciones y otras herramientas de alivio financiero.

La resolución instruye al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a celebrar los convenios y actos necesarios para la ejecución de la medida en el marco de sus competencias.

Hace unos días, el Gobierno nacional tomó una decisión similar respecto a los territorios afectados por las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires. Al igual que sucedió con Neuquén, la medida se formalizó durante la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), el pasado 20 de noviembre, donde se realizó un análisis técnico sobre el fenómeno climático y sus impactos en el sector agropecuario que motivaron la solicitud de emergencia y/o desastre agropecuario por parte de la provincia.

En este sentido, se convalidó el decreto provincial N° 2.779, de fecha 8 de noviembre de 2025, que prorroga el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundación para nueve circunscripciones del partido de Veinticinco de Mayo; y para siete circunscripciones del partido de Saladillo, durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

La media incluye trece circunscripciones de Lincoln; dos del partido de Saladillo; siete de General Belgrano; doce del partido de Azul; seis de Pila; y la circunscripción VI del partido de Bolívar.

Temas Relacionados

Gobiernoemergencia agropecuariasequíaNeuquén

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy, 30 de diciembre

Los beneficiarios reciben haberes actualizados, asignaciones especiales y bonos extraordinarios, de acuerdo con al calendario oficial de ANSES para diciembre

ANSES: quiénes cobran hoy, 30

Autorizaron a otra nueva empresas para operar en los aeropuertos del país y brindar servicios de rampa

La disposición habilita a la empresa, bajo un marco regulatorio actualizado que promueve la competencia y exige el cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad

Autorizaron a otra nueva empresas

Aumento de las tarifas de gas: aprobaron los nuevos valores que regirán a partir de enero de 2026

La actualización dispuesta por el ente regulador incluye cambios en los valores de facturación

Aumento de las tarifas de

Dólar, inflación, reservas, tasas y riesgo país: lo que deja el 2025 en cinco variables clave

La economía argentina cerró 2025 con avances parciales y contrastes en sus principales indicadores financieros, en un contexto de volatilidad y redefinición de prioridades. La acumulación de reservas aparece como la gran deuda

Dólar, inflación, reservas, tasas y

El mercado quedó atrapado en un “fuego cruzado” y la demanda de dólares volvió al centro de la escena

La baja del oro, la suba de tasas y una floja performance en Wall Street impactaron en los activos argentinos. Por qué cayeron las reservas y cómo se presenta el escenario para la última rueda del año

El mercado quedó atrapado en
DEPORTES
Antecedentes, curiosidades y orígenes de

Antecedentes, curiosidades y orígenes de las “Batallas de los sexos” en el tenis

Un ídolo de Estudiantes compara a Zubeldía, Bilardo y Eduardo Domínguez y recuerda la época dorada “pincha”

La historia de amistad entre el argentino Sacha Fenestraz y Lando Norris: convivencia, vacaciones juntos y múltiples anécdotas

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

La película de Robert Redford

La película de Robert Redford que recomiendan expertos en salud mental

Planificación militar china para el combate en América Latina: implicaciones para la región

El régimen chino lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de ejercicios militares alrededor de la isla

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh