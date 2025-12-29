Economía

Mercados: tras la aprobación del Presupuesto 2026 las acciones argentinas suben hasta 3% en Wall Street

Los activos argentinos registran mejoras en el tramo final del año financiero. La victoria legislativa del Gobierno le aporta un nuevo impulso que ratifica el rebote posterior a las elecciones

Guardar
Los activos argentinos extienden el
Los activos argentinos extienden el rebote post electoral.

Los mercados inician la última semana del año con el foco de la atención puesto en el efecto sobre los precios de activos y bonos de la aprobación del Presupuesto 2026 el viernes 26, cuando las operaciones del mercado ya habían cerrado.

La victoria legislativa conseguida por la administración de Javier Milei con la sanción de la llamada “ley de leyes” brinda un escenario de previsibilidad, a la vez que garantiza la continuidad de los objetivos de superávit fiscal y ajuste del gasto público que son seguidos de cerca por los mercados.

Aunque los negocios en Wall Street marcan un sesgo negativo en el pre-market, los ADR de compañías argentinas negociados en dólares registran alzas. Grupo Galicia sube un 3,5%, YPF asciende 0,4%, Banco Supervielle suma 0,3% y Pampa Energía gana 2,8% a las 10:15 horas.

Los bonos Globales ascienden un 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que se asienta en los 580 puntos básicos para la Argentina, cerca del piso de 560 unidades registrado en enero.

“Por 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, el gobierno nacional logró aprobar en el Senado el Presupuesto 2026, que ya contaba con media sanción en Diputados. Además, se aprobó con 43 votos a favor y 26 en contra la ley de Inocencia Fiscal. Recordamos que, tal como se aprobó el Presupuesto, habilita al Tesoro a poder emitir deuda bajo ley extranjera. Respecto a esto último, recordamos que la semana pasada el ministro Caputo dijo que ‘el objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street’ y que, consultado respecto a una emisión de bonos en Nueva York dijo que ‘trataremos que no la haya’”, señalaron los analistas del Grupo SBS.

Asimismo, el resultado favorable en el Congreso para el Gobierno implica un fortalecimiento en el plano político, que avizora perspectivas positivas para el tratamiento de las reformas laboral y tributaria en febrero próximo. Ante este escenario, gran parte de los analistas e inversores esperan un alza de bonos y acciones en la plaza local y Wall Street junto con un probable descenso del riesgo país.

A pesar del buen posicionamiento que obtuvo el oficialismo con el triunfo legislativo, en la mirada de los mercados también entrará en consideración el grado de probabilidad del cumplimiento de las metas trazadas. Al respecto, el economista Carlos Melconian sostuvo que el presupuesto “tiene un conjunto de supuestos respecto a inflación y tipo de cambio, especialmente, ya superados”.

Por su parte el asesor financiero Federico Domínguez fue más escéptico respecto a una significativa performance alcista en la renta fija y variable al considerar que “los precios de mercado ya tenían incluido la aprobación del presupuesto”.

En cuanto a la ley de Inocencia Fiscal, un análisis de Max Capital precisó que “una vez efectuado el pago, las obligaciones tributarias quedan automáticamente cumplidas, salvo que se detecten ingresos no declarados. El nuevo marco no constituye un blanqueo, pero establece un terreno en el cual las transacciones anuales por debajo de 100 millones de pesos pueden realizarse con mayor libertad”.

“En principio, el Gobierno estaría focalizándose en el uso de dólares no declarados, que podrían así incorporarse a la economía formal hasta ciertos montos (¿USD 65.000?) sin necesidad de justificar su origen. El ministro Caputo ya expresó en ‘X’ que el Banco Nación no solicitará documentación para justificar el origen de los fondos, incluso si los bancos privados sí lo hacen. El Gobierno espera que la medida permita una ‘remonetización’ de la economía a través del uso de divisas, similar a lo observado durante el blanqueo", continuaron desde Max Capital..

Temas Relacionados

dólar hoyWall StreetPresupuesto 2026riesgo país Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades modificaron sus propuestas para quienes buscan alternativas de ahorro y rendimiento en moneda local

Plazo fijo: cuánto pagan los

Nuevo monotributo unificado en CABA: qué cambia para los contribuyentes desde 2026

El nuevo esquema, que entra en vigencia en enero, unifica el pago del monotributo y los ingresos brutos porteños en una sola gestión digital, con recategorización automática y eliminación de trámites duplicados

Nuevo monotributo unificado en CABA:

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de diciembre

El dólar minorista sube a $1.480 en el Banco Nación y el blue se paga a $1.535. Las reservas aumentaron casi USD 500 millones, a USD 43.610 millones, un máximo en tres años

Dólar hoy en vivo: a

El Gobierno dio un paso clave para ampliar el transporte eléctrico con inversión privada

Se apunta a aliviar los cuellos de botella que ponen en riesgo el suministro y que sean los capitales privados los encargados de llevar a cabo las obras necesarias

El Gobierno dio un paso

La ley de Presupuesto prevé una inflación de 10,1% para 2026: qué dicen las proyecciones privadas

El proyecto aprobado recientemente en el Congreso contiene una previsión bastante menor a los números que manejan las consultoras

La ley de Presupuesto prevé
DEPORTES
Los jefes de equipo de

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

El desgarrador testimonio de un ciclista sobre las heridas que sufrió tras un impactante accidente: “Era un milagro seguir vivo”

La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en los Estados Unidos

El particular ritual con un globo de una figura tras marcar un gol con su equipo que recorre el mundo

TELESHOW
La romántica noche de Cami

La romántica noche de Cami Homs y José Sosa con un fogón en la playa: “La magia del mar”

Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

La insólita comida que J Rei le preparó a María Becerra a -8º C en Finlandia: “Nunca había comido algo así”

Maxi López compartió el último control médico de Daniela Christiansson antes de dar a luz a Lando: “9 meses”

Pampita y Martín Pepa a los besos sellan su verano más íntimo bajo las estrellas de Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Comunidades indígenas de Bolivia piden

Comunidades indígenas de Bolivia piden al Gobierno estudio ambiental para explotar litio

Tras ser devastado por los bombardeos, el teatro de Mariúpol reabrió sus puertas en Ucrania ocupada

En menos de una semana decomisan en Chile droga de Bolivia en madera y soja de exportación

Las familias de las víctimas de Bondi Beach exigieron una investigación federal por la masacre antisemita

Reunión Trump-Netanyahu: las señales contradictorias de Irán sobre sus misiles que preocupan a Israel