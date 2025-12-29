Mercados: tras la aprobación del Presupuesto 2026 las acciones argentinas suben hasta 3% en Wall Street

Los activos argentinos extienden el rebote post electoral.

Los mercados inician la última semana del año con el foco de la atención puesto en el efecto sobre los precios de activos y bonos de la aprobación del Presupuesto 2026 el viernes 26, cuando las operaciones del mercado ya habían cerrado.

La victoria legislativa conseguida por la administración de Javier Milei con la sanción de la llamada “ley de leyes” brinda un escenario de previsibilidad, a la vez que garantiza la continuidad de los objetivos de superávit fiscal y ajuste del gasto público que son seguidos de cerca por los mercados.

Aunque los negocios en Wall Street marcan un sesgo negativo en el pre-market, los ADR de compañías argentinas negociados en dólares registran alzas. Grupo Galicia sube un 3,5%, YPF asciende 0,4%, Banco Supervielle suma 0,3% y Pampa Energía gana 2,8% a las 10:15 horas.

Los bonos Globales ascienden un 0,2% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que se asienta en los 580 puntos básicos para la Argentina, cerca del piso de 560 unidades registrado en enero.

“Por 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, el gobierno nacional logró aprobar en el Senado el Presupuesto 2026, que ya contaba con media sanción en Diputados. Además, se aprobó con 43 votos a favor y 26 en contra la ley de Inocencia Fiscal. Recordamos que, tal como se aprobó el Presupuesto, habilita al Tesoro a poder emitir deuda bajo ley extranjera. Respecto a esto último, recordamos que la semana pasada el ministro Caputo dijo que ‘el objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street’ y que, consultado respecto a una emisión de bonos en Nueva York dijo que ‘trataremos que no la haya’”, señalaron los analistas del Grupo SBS.

Asimismo, el resultado favorable en el Congreso para el Gobierno implica un fortalecimiento en el plano político, que avizora perspectivas positivas para el tratamiento de las reformas laboral y tributaria en febrero próximo. Ante este escenario, gran parte de los analistas e inversores esperan un alza de bonos y acciones en la plaza local y Wall Street junto con un probable descenso del riesgo país.

A pesar del buen posicionamiento que obtuvo el oficialismo con el triunfo legislativo, en la mirada de los mercados también entrará en consideración el grado de probabilidad del cumplimiento de las metas trazadas. Al respecto, el economista Carlos Melconian sostuvo que el presupuesto “tiene un conjunto de supuestos respecto a inflación y tipo de cambio, especialmente, ya superados”.

Por su parte el asesor financiero Federico Domínguez fue más escéptico respecto a una significativa performance alcista en la renta fija y variable al considerar que “los precios de mercado ya tenían incluido la aprobación del presupuesto”.

En cuanto a la ley de Inocencia Fiscal, un análisis de Max Capital precisó que “una vez efectuado el pago, las obligaciones tributarias quedan automáticamente cumplidas, salvo que se detecten ingresos no declarados. El nuevo marco no constituye un blanqueo, pero establece un terreno en el cual las transacciones anuales por debajo de 100 millones de pesos pueden realizarse con mayor libertad”.

“En principio, el Gobierno estaría focalizándose en el uso de dólares no declarados, que podrían así incorporarse a la economía formal hasta ciertos montos (¿USD 65.000?) sin necesidad de justificar su origen. El ministro Caputo ya expresó en ‘X’ que el Banco Nación no solicitará documentación para justificar el origen de los fondos, incluso si los bancos privados sí lo hacen. El Gobierno espera que la medida permita una ‘remonetización’ de la economía a través del uso de divisas, similar a lo observado durante el blanqueo", continuaron desde Max Capital..