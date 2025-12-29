Insólita tendencia global: cómo las apps de citas se convirtieron en la nueva herramienta para buscar trabajo

Tinder

La mayoría de las personas usa aplicaciones de citas para encontrar el amor. Tiffany Chau usó una para buscar una pasantía de verano.

Este otoño, la estudiante de 20 años del California College of the Arts adaptó su perfil de Hinge para conectarse con personas que pudieran ofrecerle referencias laborales o entrevistas. Un match la llevó a una fiesta de Halloween, donde hizo networking con la esperanza de conseguir una pasantía en diseño de productos para el verano. Allí obtuvo algunos consejos de alguien que había tenido recientemente una entrevista en Accenture. ¿Y en cuanto a la conexión con su cita? No hubo mucha.

“Siento que mi enfoque de las apps de citas es usarlas como otra plataforma de networking, como todo lo demás, como Instagram o LinkedIn”, dijo Chau.

Chau es parte de un grupo de trabajadores que utilizan aplicaciones de citas para potenciar su búsqueda laboral. Reconocen que la búsqueda de empleo en línea está estancada: trabajadores desempleados saturan el sistema, la IA filtra currículums y muchos programas de búsqueda de empleo están desbordados. La automatización ha eliminado el contacto humano en los procesos de contratación, lo que ha llevado a los solicitantes a buscar cualquier camino hacia un reclutador real, sin importar el medio.

La tasa general de desempleo en Estados Unidos siguió aumentando durante 2025 y llegó al 4,6%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Y mientras la cantidad de graduados de secundaria desempleados se mantuvo estable en torno al 4,4% en noviembre, la tasa para trabajadores con título universitario subió al 2,9% desde el 2,5% un año antes.

Alrededor de un tercio de los usuarios de aplicaciones de citas dijo haber buscado matches para encuentros laborales, según una encuesta de ResumeBuilder.com a unos 2.200 clientes de sitios de citas en Estados Unidos realizada en octubre. Dos tercios apuntaron a posibles parejas que trabajaban en una empresa deseada. Tres cuartos dijeron haber hecho match con personas que ocupaban puestos a los que aspiraban.

La idea no es solo de la Generación Z nativa digital. Casi la mitad de los candidatos que buscan empleo reportó ingresos superiores a USD 200.000 [en EEUU], lo que sugiere que se trata de empleados más experimentados y senior, dijo Stacie Haller, asesora principal de carreras profesionales en ResumeBuilder.com.

Solicitantes de empleo están convirtiendo apps de citas en oportunidades laborales, ya que las plataformas de empleo tradicionales ofrecen menos vacantes viables (Bloomberg)

“La gente lo hace para expandir sus redes y generar contactos, porque la mejor forma de conseguir trabajo hoy es a quién conocés”, explica. “El networking es la única manera de sobresalir por encima del horror que es hoy la búsqueda laboral”.

Alex Xiao es un estudiante de primer año de 18 años en la Universidad de California en Berkeley, especializado en analítica, y director en Ditto AI, una startup de apps de citas exclusiva para estudiantes universitarios. Dijo que tuvo varios matches que buscaban ayuda laboral, no una cita.

“Muchas conexiones, en general, se reducen a: ‘¿cómo puedes ayudarme a avanzar en mi carrera?’”, dijo Xiao, y agregó que, al ver su cargo, algunas personas directamente le pidieron trabajo.

Las empresas de citas tomaron nota, dijo AJ Balance, director de producto de Grindr, la app de citas enfocada en la comunidad LGBTQ. La plataforma fue diseñada originalmente para citas casuales, pero ahora atrae a unos 15 millones de usuarios promedio mensuales que también buscan relaciones serias, amistades, compañeros de viaje y —en el caso de alrededor de un cuarto de los usuarios— networking.

Algunas compañías quieren que los usuarios se mantengan enfocados. Un vocero de Bumble dijo a Bloomberg News que usar Bumble Date o BFF principalmente para buscar oportunidades laborales “no está alineado con nuestra misión y no crea una experiencia auténtica para nuestra comunidad”. Un representante de Match Group, que opera Match, Tinder, Hinge y OKCupid, no hizo comentarios, pero las normas de sus sitios desalientan desviarse del objetivo de las citas. OKCupid advierte que la app es para “búsquedas genuinas de relaciones”, y Hinge dice que se dedica a las “citas intencionales”, no al “comercio”. Tinder señala que los participantes deben “hacer conexiones personales, no de negocios”.

Tiffany Chau (Camille Cohen/Bloomberg)

Grindr probablemente esté más abierta a que los usuarios encuentren valor de networking en medio del coqueteo debido a la naturaleza particular de la comunidad LGBTQ, donde muchas personas enfrentan discriminación o incluso consecuencias legales por visibilizarse fuera del mundo digital, dijo Balance.

No es probable que la búsqueda de empleo en apps de citas se vuelva masiva, dijo Jeffrey Hall, profesor de estudios de comunicación en la Universidad de Kansas, donde dirige el Relationships and Technology Lab. Probablemente siga siendo un ejemplo de cómo “un subconjunto ingenioso de usuarios se vuelve reflexivo y creativo al adaptar distintos sitios para objetivos diferentes”.

Reutilizar una app de citas es solo una extensión de la forma en que la IA está enseñando a los trabajadores a repensar la tecnología en general, dijo Constance Hadley, profesora asociada de investigación en la Questrom School of Business de la Universidad de Boston y fundadora del Institute for Life at Work, donde colabora en investigaciones sobre IA y otros temas. Los trabajadores tomarán cualquier herramienta que tengan y la amplificarán, dijo.

“En tiempos de gran incertidumbre, cuando los empleos están amenazados, la gente hará lo que sea necesario para sobrevivir”, dijo Hadley. “Las personas son lo suficientemente astutas como para anticipar que se avecinan muchos cambios y mucha incertidumbre sobre su futuro”.

Alaina Davenport, maquilladora de 26 años del área de Los Ángeles, probó varias apps de citas y a comienzos del verano encontró algunas ofertas de empleo. En Hinge, un match le pidió su portafolio, y la conexión derivó en un trabajo de un día en la filmación de un video para redes sociales. Apreció el trabajo, aunque dijo que en este caso hubiera preferido una cita. De todos modos, terminaron saliendo, pero no duró demasiado. Eso coincide con uno de los hallazgos de ResumeBuilder.com: 38% de los usuarios que usaron sitios de citas “fuera de etiqueta” también tuvo una relación física con alguien con quien se conectó por motivos laborales.

“Realmente necesitaba ese trabajo en el momento en que lo conseguí, así que estoy agradecido por eso”, dijo Davenport.

Kait O’Neill recurrió a Hinge en junio para obtener consejos laborales cuando tenía ganas de dejar su trabajo como docente. La joven de 28 años quería combinar su experiencia previa en relaciones públicas deportivas con sus habilidades trabajando con chicos. Postuló a puestos durante meses y tuvo dificultades para conseguir una entrevista. Entonces decidió que el enfoque tradicional no estaba funcionando y declaró explícitamente en su perfil de la app de citas que estaba allí para intentar encontrar trabajo.

Durante su experimento de tres meses, O’Neill dijo que algunos hombres sí le preguntaron qué tipo de empleo buscaba o charlaron sobre oportunidades laborales. Pero empezó a sentir culpa por hacer match con hombres basándose solo en su profesión.

“Solo estaba sumando más estrés a la búsqueda de trabajo, porque era un método más que no funcionaba”, dijo. Volvió a LinkedIn.

Con información de Bloomberg