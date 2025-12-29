El equipo económico negocia con el gobierno de Tucumán la autorización para la emisión de deuda provincial

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo

En los últimos días existieron negociaciones secretas entre el ministerio de Economía y el gobierno de Tucumán orientadas a la posibilidad de que la provincia salga a tomar deuda, aun cuando el ministro Luis Caputo pedía en forma pública que la Argentina reduzca “la dependencia de Wall Street”.

Según pudo saber Infobae, en base en el Registro Único de Audiencias, el lunes 22 de diciembre existió una reunión en el Palacio de Hacienda entre funcionarios de esa cartera y del ministerio del Interior, quienes recibieron al equipo económico del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

En el encuentro participó el ministro de Hacienda y Finanzas de Tucumán, Daniel Víctor Abad; la subsecretaria de Coordinación Fiscal de la Nación, Valeria Sánchez; el secretario de Provincias y Municipio del Ministerio del Interior, Javier Ricardo Milano Rodríguez; la directora de Análisis de Deuda Provincial y Finanzas Municipales, María Cecilia Iselli; la directora Nacional de Asuntos Provinciales, Claudia Graciela Álvarez; además del asesor jurídico de Economía, Mariano Andrés Padula, y María Elsa Macario, de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior.

Al mismo tiempo de esa reunión, el ministro de Interior, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich contaban los votos de los senadores para ver si le podían garantizar una victoria a la Casa Rosada con la aprobación de las leyes de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal. Y los votos de los legisladores tucumanos no fueron ajenos a esa situación

El ministro de Economía, Luis Caputo, se quejó de que las provincias cuando ven una ventana salen a colocar deuda en Wall Street.

De los 46 votos que logró juntar el oficialismo para la aprobación del presupuesto 2026 en el Senado, dos correspondieron a la provincia de Tucumán: Beatriz Luisa Ávila, por La Libertad Avanza (LLA), y Sandra Mendoza, de Convicción Federal, que responde a Jaldo. El ex gobernador Juan Manzur, de Unión por la Patria (UxP), votó en contra. Voceros del Ministerio de Economía y de la provincia de Tucumán no quisieron hacer comentarios al cierre de esta nota.

¿Cortar dependencia?

Pero, como había adelantado Infobae, en el equipo económico no ven con agrado que las provincias salgan a tomar deuda. "¿Dónde se vio en el mundo que las provincias salgan a tomar deuda? No son generadoras de dólares y, en la mayoría de los casos, después terminan reestructurándola“, comentó un funcionario cercano a Caputo, quien ironizaba diciendo no recordar qué provincia, a lo largo de la historia, pagó su emisión de deuda en tiempo y forma.

Pese a ello, el presidente Javier Milei felicitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por haber emitido una nueva Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones a una tasa de 7,8 %, una de las más bajas de su historia crediticia que aportará una mejora sustancial en su perfil de vencimientos. “Felicitaciones Jorge Macri por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos. VLLC!”, escribió en X.

Luego, el propio Caputo se refirió en público al tema y habló sobre la necesidad de cortar la “dependencia” con el financiamiento internacional. “Cuando se abre una ventanita ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó con tono crítico durante una entrevista en el streaming La Casa.

Bajo la perspectiva del ministro, la razón de esa dinámica negativa se vincula con la “destrucción” del mercado de capitales doméstico. “Nos pasamos 70 años combatiendo el capital y fustigando el crédito. Combatís el capital y se va a otro lado, donde no solamente no lo combaten, sino que lo seducen. Demonizás el crédito, tampoco tenés crédito, te llevás las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), no hay mercado de capitales”, detalló.

Más allá de los discursos, el interés del equipo económico quedó expuesto cuando realizó la colocación del BONAR 2029, con el que consiguió USD 910 millones, pero a una tasa de 9,26%. La aspiración de Caputo era hacerlo por una tasa menor al 9%. Y si bien el historial crediticio no es el mismo, la comparación es inevitable: CABA obtuvo una tasa de 7,8% y Santa Fe de 8,10% en sus últimas emisiones.

Para el vencimiento del próximo 9 de enero, de USD 4.300 millones, el ministro Caputo reveló que prefiere no emitir un bono bajo legislación Nueva York. "Vamos a tratar que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, respondió Caputo en su cuenta de X ante la consulta de un seguidor.

Minutos más tarde de ese mensaje, que reafirmó lo que Caputo había expresado anteriormente en la mencionada entrevista televisiva, el Presidente Javier Milei reposteó la afirmación del ministro, en una señal de respaldo político a su estrategia.

Seguidamente, planteó -en respuesta a otra consulta- que “es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que es este período de crecimiento sea de largo plazo”.