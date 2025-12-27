Economía

Pullaro criticó el Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso: “Para reparar rutas en todo el país tienen menos presupuesto que nosotros en Santa Fe”

El gobernador dijo que su provincia destinará $360.000 millones a reparar rutas, pidió a la Nación más inversión vial, rechazó recortes en discapacidad y educación y reclamó el pago de deudas de la Nación

El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó
El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó la asignación de recursos para infraestructura vial en el Presupuesto 2026.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial y ratificó el rechazo de su bloque a recortes en educación y discapacidad, en el marco de una jornada donde presentó 190 nuevos móviles para la policía rosarina.

El mandatario santafesino advirtió que el monto destinado por la Nación para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable bajo estas condiciones.

“Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de $360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”, declaró el mandatario provincial.

Asimismo, Pullaro detalló la postura de sus legisladores frente a otros fragmentos del proyecto oficial: “Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y el de la educación pública”, señaló.

Las deudas con las provincias

En el marco de la discusión por el Presupuesto 2026, el gobernador santafesino enfatizó la necesidad de que el texto contemple las acreencias que el Estado central mantiene con las jurisdicciones del interior.

El gobernador de Santa Fe
El gobernador de Santa Fe reclamó porque el Presupuesto no contempla la deuda que tienen Nación con las provincias

Al respecto, sostuvo: “Queríamos que se contemple la deuda que tienen Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”.

Presencia santafesina en Asia

Pullaro también puso el foco en las relaciones internacionales y comerciales de Santa Fe con Asia. El gobernador encabezó días atrás un acto en el puerto de Timbúes donde partió el primer embarque comercial de trigo argentino con destino a China desde esa terminal, un evento que marcó la entrada efectiva de ese cereal al mercado asiático después de años de gestiones técnicas y diplomáticas.

La carga, de 65.000 toneladas de trigo, fue despachada desde la terminal portuaria de Cofco International, empresa con base en ese puerto santafesino, y representa una novedad en la dinámica exportadora de cereales del país. En el acto, Pullaro estuvo acompañado por el embajador de la República Popular China, Wang Wei, y por directivos del sector agrario, lo que subrayó el carácter institucional de la iniciativa.

Desde la provincia señalaron que esta operación comercial refuerza la posición de Santa Fe como un punto central en la inserción internacional del agro argentino, debido a su amplia producción de granos y su rol en la red de puertos que operan sobre la hidrovía que conecta el interior del país con los mercados externos.

El envío de 65.000 toneladas
El envío de 65.000 toneladas de trigo marcó el inicio de las exportaciones del cereal argentino al mercado chino desde Santa Fe (Shutterstock)

Pullaro destacó la complementariedad productiva entre Santa Fe y el mercado asiático y la apertura de nuevas posibilidades comerciales. “Le abrimos los brazos a invertir en Santa Fe”, afirmó en el puerto de Timbúes en referencia no solo a la exportación de trigo sino también a la potencial llegada de inversiones adicionales en otros sectores.

La exportación de trigo a China se concretó tras un largo proceso de habilitaciones y negociaciones técnicas que involucró a organismos del Estado nacional, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, así como autoridades diplomáticas. El ingreso del cereal al mercado chino se inició formalmente con la inclusión de empresas argentinas en el registro cuarentenario requerido por las autoridades chinas, lo que habilitó la salida de cargas fitosanitariamente aptas.

Este desarrollo es percibido por especialistas como un nuevo eslabón en la relación bilateral entre Argentina y China, que ya tiene un volumen significativo en otros productos agroindustriales como porotos de soja, aceite y carne. Desde el gobierno de Pullaro afirmaron que la apertura efectiva de este flujo comercial no es solo una oportunidad para el sector exportador. También consolida, agregaron la función estratégica del sistema portuario santafesino en el comercio exterior argentino.

Con información de NA

