La media sanción de la Ley de Presupuesto dejó a Caputo más cerca de un canje de deuda

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de presupuesto 2026 que incluye cambios en la Ley de Martín Guzmán.

Si bien todas las miradas se posaron sobre el rechazo que consiguió la oposición al capítulo 11 del proyecto de Presupuesto 2026, que incluía la derogación de la ley de presupuesto universitario, el Gobierno consiguió aprobar el artículo 56 y acercó al ministro de Economía, Luis Caputo, a poder realizar un canje de deuda bajo condiciones diferentes a las que plantea la ley escrita por el ex titular del palacio de Hacienda, Martín Guzmán.

“Facúltase a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas ambas del Ministerio de Economía, para realizar operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese. Estas operaciones podrán incluir la compra, venta, canje de instrumentos financieros, tales como bonos o acciones, pases de monedas, tasas de interés o títulos, la compra y venta de opciones sobre instrumentos financieros y cualquier otra transacción financiera habitual en los mercados de productos derivados”, establece el proyecto de Presupuesto 2026 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Esto modifica de forma sustancial el artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera, más conocida como Ley Martín Guzmán, que fijó que el Poder Ejecutivo solo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.

“Para el caso de deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64, a los que resulte de aplicación el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, siempre que la nueva deuda no ajuste por el mencionado coeficiente y que resulte una mejora que se refiera indistintamente al monto o al plazo de la operación”, especifica esa normativa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estaría cada vez más cerca de un canje de deuda.

En la última semana, durante una entrevista con el streaming La Casa, Caputo hizo referencia a que sucedería si la Argentina canjeara deuda. “Los bonos que Argentina tiene en el mercado son bonos reestructurados por Guzmán, que son convencionales. Y cuando vos tenés un bono que es convencional, cotiza a un precio más bajo. Es decir, a una tasa interna de retorno más alta, simplemente porque no es un bono del prototipo que se adquiere en el mercado”, afirmó.

En tal sentido, el funcionario nacional reveló que en el equipo económico querían ver qué ocurría con la licitación del BONAR 29N. “Salió 100 puntos básicos por debajo de esos bonos. Esto traducido quiere decir que si nosotros pudiéramos reemplazar los bonos viejos por bonos convencionales, el riesgo país, que hoy está en 590, podría estar en 490 sin tener que cambiar nada, simplemente porque cambiaste la estructura de los bonos”, agregó.

Ahora el Gobierno tendrá que aguardar el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 en el Senado, donde tiene como principal negociadora a la senadora Patricia Bullrich, quien también está al frente de la reforma laboral. En el oficialismo entienden que la aprobación de la “ley de leyes” sería un mensaje importante de gobernabilidad luego de dos años en los que se prorrogó el de 2023.

Según pudo saber Infobae, hoy se trataría en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y, en caso de tener dictamen, el objetivo sería convocar a una sesión en la Cámara alta para el 26 de diciembre.

Ante la consulta a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre si se avanzará en un canje de deuda -en caso de aprobarse el Presupuesto 2026- para pagar los vencimientos de enero por USD 4.200 millones, destacaron que las opciones fueron puestas sobre la mesa por parte de Luis Caputo en la entrevista, lo que incluye el canje de deuda.

En esa misma charla, Caputo enumeró el abanico de opciones que tiene sobre la mesa para pagar los vencimientos del próximo 9 de enero. La novedad es que incluyó una “refinanciación este mismo día” que llamó la atención de algunos de los operadores de mercado.

“Tenemos los USD 1.000 millones de eso (la colocación de la semana pasada), casi USD 7.000 millones que nos ofrecieron los bancos en repo, tenemos los dos swap por lo que eventualmente podemos obtener los dólares por ese lado. Hoy por hoy no es problema el vencimiento del 9 de enero”, afirmó y sumó la alternativa de refinanciamiento al menú estudiado.

La declaración no fue casual y plantó entre los economistas y analistas de mercado una nueva posibilidad. Algunos de ellos ya la tenían contemplada: cuando el funcionario nacional estuvo la semana pasada en el evento de la Fundación IEB, los participantes del encuentro aseguraban que el bono en dólares no se trataría de un instrumento que se utilizaría una sola vez, aunque sí esperaría para hacerlo.

Tras el anuncio por parte del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, del inicio de una nueva fase del programa económico que incluía el movimiento de las bandas a partir del dato de inflación y la compra de reservas por aumento de la demanda de dinero, la reacción del mercado fue positiva.

De hecho, el riesgo país perforó los 600 puntos básicos, a partir de una suba de los bonos argentinos en dólares. El indicador elaborado por JP Morgan se ubica en las 568 unidades. Sin embargo, la variable debería descender por debajo de los 500 de forma sostenida para que el Gobierno pueda retornar a los mercados de deuda internacionales.