Cuánto cuesta poner el auto a punto para viajar en estas vacaciones

La alineación, el balanceo y el cambio de aceite forman parte del mantenimiento básico recomendado antes de viajes largos.

Con el inicio de las vacaciones, el auto vuelve a ocupar un lugar central en los planes de miles de familias que eligen salir a la ruta. Antes de cargar las valijas y definir el destino, aparece una pregunta inevitable: cuánto hay que gastar para dejar el vehículo en condiciones y viajar con tranquilidad.

Revisiones básicas, cambios de fluidos, neumáticos y algunos ajustes de último momento pueden marcar la diferencia entre un viaje sin sobresaltos y una parada inesperada al costado del camino. En un contexto de precios todavía sensibles, poner el auto a punto también se convirtió en un ítem clave a la hora de hacer cuentas.

El mantenimiento básico

Al momento de salir a la ruta es indispensable que el vehículo se mantenga estable y responda fielmente a las órdenes del conductor. Por eso, es fundamental la realización de alineación y balanceo.

Según precios relevados por Infobae, se pueden conseguir ambos servicios por un valor promedio de $30.000. Hay algunas opciones más económicas y otras más caras, pero en general estas últimas contemplan servicios adicionales, como rotación, calibración y revisión del tren delantero.

Lo mismo pasa con el cambio de aceite y filtro. Los precios varían mucho según el vehículo y las marcas de los productos que se utilicen. Tomando como referencia el Fiat Cronos, uno de los modelos más vendidos de la actualidad, se pueden encontrar para ese auto opciones que van de $70.000 a casi $140.000. En sitios de venta online, como Mercado Libre, se puede encontrar por ejemplo un kit de cuatro filtros para Argo o Cronos, más aceite Puma Ow20 a un valor de $80.500.

Algo que sí o sí se debe revisar antes de viajar son los frenos y con ellos, el estado de las pastillas. Una vez más, se encuentra una importante dispersión de precios, pero la gran mayoría de los comercios especializados venden pastillas que rondan los $38.000 para modelos como el Cronos. A eso se le debe sumar la mano de obra del cambio de las pastillas. El servicio ronda actualmente los $45.000 en talleres de Buenos Aires.

Los precios del cambio de aceite y filtros varían según el modelo del vehículo y la marca de los insumos utilizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro gasto no tan común, pero en muchos casos necesario, es el que tiene que ver con la limpieza de los inyectores. En general, los autos y pick-ups con inyección directa demandan un desembolso que va de $300.000 a $400.000, dependiendo del modelo y la versión.

Por supuesto, siempre deben revisarse todos los fluidos y reponer los que sean necesarios. También es recomendable revisar correas y mangueras, para corroborar que no tengan fugas o estén agrietadas. De ser necesario un cambio. Si se tratara, por ejemplo, de la correa de distribución, el repuesto más la mano de obra oscilan entre los $150.000 y los $400.000 para la mayoría de los modelos.

Cuánto cuesta la VTV

Otro gasto que puede ser necesario al momento de viajar es la realización o renovación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Se trata de un trámite obligatorio, que puede significar un verdadero dolor de cabeza si no se tiene en regla.

En la provincia de Buenos Aires, los costos desde julio de 2025 son de $79.640,87 para los automóviles de hasta 2.500 kg de peso y de $143.353,57 para los de mayor peso al indicado. En el caso de las motos, las de hasta 200 cm3 tienen un costo de verificación de $31.856,35, las de 200 cm3 hasta 600 cm3 pagan $47.784,52, y las de más de 600 cm3, $63.712,70.

El costo total

No todos los puntos señalados son 100% necesarios para todos los vehículos, pero un repaso de los principales ítems de mantenimiento permiten concluir que, para sacar el auto promedio a la ruta, se deben gastar al menos $183.000. Ese número incluye alineación, balanceo, cambio de pastillas de freno y cambio de aceite y filtros. Por supuesto, si el vehículo es nuevo el gasto es menor e incluso cercano a cero, pero para autos con más años en la calle, la puesta a punto puede ser considerablemente más cara.

Lo que está claro en cualquier caso, es que jamás se debe ahorrar dinero en el mantenimiento del vehículo y menos aún en aquellos servicios y repuestos que tienen que ver con la seguridad.