Robots carteros: Correo Argentino inauguró el primer sistema autónomo de clasificación de paquetes de la región

La presentación del nuevo sistema automatizado de Correo Argentino

Los robots amarillos van y vienen, avanzan y paran. Trabajan solos, de manera inteligente.

La inauguración del primer sistema de clasificación robótica de paquetes en América Latina marca un punto de inflexión para Correo Argentino, que apuesta por la automatización y la inteligencia artificial para transformar su modelo logístico y financiero. Con la puesta en marcha de esta tecnología en la planta de Monte Grande, la empresa no solo triplica su capacidad operativa, sino que redefine los estándares de eficiencia y precisión en el sector postal nacional.

“Somos una empresa de tecnología especialista en logística. Incorporamos soluciones innovadoras que siguen los estándares globales y las aplicamos sobre nuestra mayor fortaleza: nuestra red y territorialidad única”, afirmó el presidente y CEO de Correo Argentino, Camilo Baldini.

La nueva infraestructura permite procesar hasta 9.000 paquetes por hora

El nuevo sistema, instalado sobre una superficie de 1.180 metros cuadrados, opera con 240 robots autónomos y utiliza algoritmos de direccionamiento y clasificación inteligente. Esta infraestructura permite procesar hasta 9.000 paquetes por hora, lo que representa una capacidad tres veces superior a la actual en todo el país. La instalación cuenta con trece puestos de inducción que mantienen un flujo continuo de carga y ciento treinta salidas de clasificación, optimizando los tiempos y minimizando el margen de error.

La automatización no solo impacta en la eficiencia operativa, sino que se inscribe en un proceso de transformación financiera que ha revertido la situación de la empresa. “Desde noviembre de 2024 operamos sin fondos del Estado y hoy devolvemos valor a los argentinos”, agregó Baldini a Correo Argentino.

Tras superar un déficit de $113.000 millones en 2023, la compañía alcanzó un superávit de $48.000 millones a junio de 2025 y aportó $34.000 millones al Tesoro Nacional.

El presidente y CEO de Correo Argentino, Camilo Baldini

El sorter robótico está diseñado para paquetes pequeños y medianos de hasta cinco kilos, que constituyen la mayor parte del flujo del comercio electrónico nacional e internacional. La automatización incluye lectura inteligente de etiquetas, sensores, comunicación entre robots y monitoreo en tiempo real del nivel de batería, lo que permite que los robots se dirijan automáticamente a las estaciones de carga cuando es necesario.

Como parte de su hoja de ruta para 2026, la empresa prevé completar la automatización total de la planta de Monte Grande e incorporar nuevas tecnologías, entre ellas:

Un segundo sorter para paquetería de hasta 30 kg

Tecnología RFID para seguimiento en tiempo real de piezas y contenedores para trazabilidad integral

Aforadoras industriales para control automático de facturación

Vehículos de Guiado Automatizado (AGV) para el movimiento robotizado de contenedores.

“Este proyecto forma parte de un plan más amplio: en los próximos meses se incorporará un segundo sorter para paquetes voluminosos de hasta 30 kilos, avanzando hacia una clasificación 100% automatizada en Monte Grande”, detalló Baldini.

La integración de estas tecnologías en una superficie operativa de más de seis mil metros cuadrados permite no solo ganar velocidad y precisión, sino también reducir esfuerzos físicos repetitivos, mejorar la trazabilidad y acelerar los tiempos de despacho, elevando los estándares de calidad operativa en todo el país.

El sorter robótico en números

Está compuesto por 240 robots autónomos.

Opera sobre una superficie de 1.180 metros cuadrados. Toda esta estructura se armó en apenas 50 días desde su llegada a la planta.

Cuenta con 13 puestos de inducción, que permiten alimentar el flujo de paquetes de forma continua, ordenada y sin interrupciones.

Posee 130 salidas de clasificación, lo que multiplica la capacidad de direccionamiento automático y reduce a cero los desvíos o errores de clasificación.

La productividad del sistema alcanza los 9.000 paquetes por hora, lo que permite triplicar los volúmenes que hoy se procesan en todo el país.

Está diseñado para paquetes pequeños y medianos de hasta 5 kilos, que representan la mayor parte del flujo del comercio electrónico, nacional e internacional.

La automatización incorpora lectura inteligente de etiquetas, sensores, algoritmos de direccionamiento y comunicación entre robots, optimizando cada movimiento.

Los robots se cargan de manera automática: el sistema monitorea en tiempo real el nivel de batería y decide cuándo deben dirigirse a las estaciones de carga.

