Economía

ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 9

El calendario de pagos de ANSES correspondiente a diciembre ya se encuentra disponible y confirma fechas y montos actualizados para quienes tienen DNI finalizado en 9

Guardar
ANSES confirma que quienes tienen
ANSES confirma que quienes tienen DNI terminado en 9 cobran jubilaciones y pensiones mínimas el 16 de diciembre con aumento y bono extraordinario (ANSES)

El calendario de pagos de ANSES para diciembre está disponible y detalla las fechas y montos correspondientes a cada prestación, segmentados de acuerdo a la terminación del DNI. Este esquema facilita la organización de los ingresos y permite conocer con precisión las fechas y sumas que percibirán los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas que cobran jubilaciones y pensiones mínimas con DNI finalizado en 9 (nueve) recibirán su haber el 16 de diciembre. El monto total a percibir en diciembre es de $581.319,38, resultado de la suma del haber mínimo garantizado ($340.879,59), un bono extraordinario de $70.000 y el importe correspondiente al medio aguinaldo.

Esta liquidación incluye el aumento del haber mínimo, el pago del medio aguinaldo y la asignación del bono extraordinario.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 23 de diciembre. En este caso, el haber máximo asciende a $2.293.796,92 y la suma final, con medio aguinaldo incluido, llega a $3.440.695,38.

Este grupo no accede al bono extraordinario, destinado únicamente a los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Los beneficiarios de jubilaciones y
Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo con DNI terminado en 9 perciben su pago el 23 de diciembre, sin bono extraordinario

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las familias beneficiarias de la Asignación Familiar por Hijo y la AUH con DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 22 de diciembre. El monto general para diciembre es de $61.252 por cada hijo o hija, en hogares con un Ingreso del Grupo Familiar de hasta $948.361.

Los importes pueden variar según ingresos y zona de residencia, garantizando un acompañamiento proporcional a la realidad de cada familia.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9 (nueve) recibirán su prestación el 23 de diciembre. El monto general para diciembre es de $61.252, aunque puede alcanzar hasta $132.075 en zonas diferenciales, según la ubicación geográfica.

El monto se ajusta acorde al área de residencia para reflejar variaciones regionales.

La Asignación por Embarazo para
La Asignación por Embarazo para titulares con DNI terminado en 9 se paga el 23 de diciembre, con montos que varían según la zona de residencia

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las trabajadoras que perciben la Asignación por Prenatal o Maternidad con DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 19 de diciembre.

Estas prestaciones están dirigidas a trabajadoras en relación de dependencia, monotributistas y trabajadoras registradas durante la licencia legal, con el objetivo de acompañar económicamente desde la gestación.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones únicas por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se abonan a todos los DNI entre el 10 de diciembre y el 12 de enero.

Los montos establecidos para diciembre son: Nacimiento $71.396, Adopción $426.877 y Matrimonio $106.904. Estas prestaciones se otorgan por única vez a quienes cumplen los requisitos, sin tope de ingresos familiares.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas para quienes tienen DNI terminado en 9 (nueve) se pagarán el 12 de diciembre. El monto para diciembre alcanza los $427.923,57, suma que integra el haber, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

Las asignaciones únicas por Matrimonio,
Las asignaciones únicas por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se abonan entre el 10 de diciembre y el 12 de enero, sin tope de ingresos familiares

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se liquidan para todos los DNI entre el 9 de diciembre y el 12 de enero. El monto básico para diciembre parte de $61.252 y se incrementa en zonas diferenciadas, garantizando un respaldo a la situación socioeconómica de cada familia.

Desempleo Plan 1

Las y los titulares del Plan 1 de Desempleo con DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 30 de diciembre. El monto mínimo actualizado para diciembre es de $26.104 y el máximo puede llegar a $52.208. Esta prestación ofrece respaldo financiero temporal para personas recientemente desempleadas.

La segmentación de los pagos según la terminación del DNI permite escalonar las acreditaciones y facilita el acceso a los beneficios, asegurando un funcionamiento ágil en los canales oficiales de ANSES.

Temas Relacionados

AnsesCalendario 2025JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy, 12 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa el calendario de pagos de diciembre con aumentos, medio aguinaldo y un bono extraordinario para los grupos más vulnerables

ANSES: quiénes cobran hoy, 12

El mercado, en modo aletargado: qué dato necesita para consolidar una tendencia alcista

Ni la colocación de un bono en dólares ni la positiva licitación en pesos cambiaron el humor de los inversores. El factor clave que los mantiene en modo cautela

El mercado, en modo aletargado:

Cuánto impacta la baja de retenciones en la rentabilidad del agro, según un estudio privado

La reducción de alícuotas tiene efectos positivos en la campaña 2025/26, aunque la carga impositiva sigue alta en varias regiones

Cuánto impacta la baja de

Cuánto aumentaron los autos en comparación con la inflación en lo que va de 2025

Los datos del Indec permiten contrastar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el aumento de los valores de los 0 km. Solo dos marcas quedaron debajo de la dinámica inflacionaria en el acumulado de 2025

Cuánto aumentaron los autos en

Cayeron los bonos en dólares tras la emisión del Bonar 2029: ¿se apuró Caputo en salir al mercado?

Hubo caídas generalizadas del orden del 1% y también las acciones operaron en baja. Los mercados esperaban una tasa inferior al 9% y siguen pidiendo acumulación de reservas

Cayeron los bonos en dólares
DEPORTES
De hacer una sorprendente revelación

De hacer una sorprendente revelación sobre la última final de Libertadores que disputó Boca ante Fluminense a irse libre del club

Las confesiones de Canapino tras su quinto título de TC: el secreto de su contundencia, en qué lo ayudó la IndyCar y su apoyo a Colapinto

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva y en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

TELESHOW
#Detaquito con Darío Lopilato e

#Detaquito con Darío Lopilato e Iván Ramírez: “Siento que va a estar mal, pero no tan mal”

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y reveló los secretos de belleza que usaba para mantener el pelo largo y sedoso

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos respaldó el proyecto

Estados Unidos respaldó el proyecto de ley que podría reducir la condena de Jair Bolsonaro: “Es un primer paso”

El primer ministro de Tailandia confirmó que hablará con Donald Trump sobre el conflicto fronterizo con Camboya

El rey Carlos III ofrecerá este viernes una actualización sobre su estado de salud en medio de su tratamiento contra el cáncer

Trump anunció la firma de un acuerdo internacional sobre semiconductores con Japón, Australia, Corea del Sur y Singapur

Una ONG hondureña denunció que pandilleros “coaccionaron” a diversos votantes durante la jornada electoral