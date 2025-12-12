ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 9

ANSES confirma que quienes tienen DNI terminado en 9 cobran jubilaciones y pensiones mínimas el 16 de diciembre con aumento y bono extraordinario (ANSES)

El calendario de pagos de ANSES para diciembre está disponible y detalla las fechas y montos correspondientes a cada prestación, segmentados de acuerdo a la terminación del DNI. Este esquema facilita la organización de los ingresos y permite conocer con precisión las fechas y sumas que percibirán los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas que cobran jubilaciones y pensiones mínimas con DNI finalizado en 9 (nueve) recibirán su haber el 16 de diciembre. El monto total a percibir en diciembre es de $581.319,38, resultado de la suma del haber mínimo garantizado ($340.879,59), un bono extraordinario de $70.000 y el importe correspondiente al medio aguinaldo.

Esta liquidación incluye el aumento del haber mínimo, el pago del medio aguinaldo y la asignación del bono extraordinario.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 23 de diciembre. En este caso, el haber máximo asciende a $2.293.796,92 y la suma final, con medio aguinaldo incluido, llega a $3.440.695,38.

Este grupo no accede al bono extraordinario, destinado únicamente a los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las familias beneficiarias de la Asignación Familiar por Hijo y la AUH con DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 22 de diciembre. El monto general para diciembre es de $61.252 por cada hijo o hija, en hogares con un Ingreso del Grupo Familiar de hasta $948.361.

Los importes pueden variar según ingresos y zona de residencia, garantizando un acompañamiento proporcional a la realidad de cada familia.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9 (nueve) recibirán su prestación el 23 de diciembre. El monto general para diciembre es de $61.252, aunque puede alcanzar hasta $132.075 en zonas diferenciales, según la ubicación geográfica.

El monto se ajusta acorde al área de residencia para reflejar variaciones regionales.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las trabajadoras que perciben la Asignación por Prenatal o Maternidad con DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 19 de diciembre.

Estas prestaciones están dirigidas a trabajadoras en relación de dependencia, monotributistas y trabajadoras registradas durante la licencia legal, con el objetivo de acompañar económicamente desde la gestación.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones únicas por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se abonan a todos los DNI entre el 10 de diciembre y el 12 de enero.

Los montos establecidos para diciembre son: Nacimiento $71.396, Adopción $426.877 y Matrimonio $106.904. Estas prestaciones se otorgan por única vez a quienes cumplen los requisitos, sin tope de ingresos familiares.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas para quienes tienen DNI terminado en 9 (nueve) se pagarán el 12 de diciembre. El monto para diciembre alcanza los $427.923,57, suma que integra el haber, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se liquidan para todos los DNI entre el 9 de diciembre y el 12 de enero. El monto básico para diciembre parte de $61.252 y se incrementa en zonas diferenciadas, garantizando un respaldo a la situación socioeconómica de cada familia.

Desempleo Plan 1

Las y los titulares del Plan 1 de Desempleo con DNI terminado en 9 (nueve) cobrarán el 30 de diciembre. El monto mínimo actualizado para diciembre es de $26.104 y el máximo puede llegar a $52.208. Esta prestación ofrece respaldo financiero temporal para personas recientemente desempleadas.

La segmentación de los pagos según la terminación del DNI permite escalonar las acreditaciones y facilita el acceso a los beneficios, asegurando un funcionamiento ágil en los canales oficiales de ANSES.