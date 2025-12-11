ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 8

El ANSES ya publicó el calendario de pagos de diciembre para todas las prestaciones (ANSES)

El ANSES cumple un rol fundamental en la administración y liquidación de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, procesos que afectan de forma directa la economía diaria de una gran parte de la población argentina. A través de una estructura de pagos segmentada según criterios previamente definidos, el organismo asegura que cada grupo de beneficiarios reciba la información necesaria para conocer su situación particular y planificar en consecuencia.

La operatoria del sistema se organiza en función de la terminación del número de documento de cada titular, lo que permite escalonar las acreditaciones y descongestionar los canales de pago y consulta. Para aplicar este mecanismo, la entidad mantiene disponibles diferentes vías oficiales, como el portal web y la aplicación Mi ANSES, que brindan acceso a datos actualizados sobre beneficios, estado de los pagos y comprobantes respectivos.

En cada ciclo de liquidación, la Administración Nacional de Seguridad Social publica el cronograma correspondiente que contempla jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijos, embarazo, nacimientos y prestaciones especiales, ajustando los montos conforme a las actualizaciones periódicas y sumando refuerzos o bonos en los períodos establecidos. Este proceso requiere de un seguimiento constante por parte de los titulares, quienes pueden verificar los detalles de sus acreditaciones de forma digital y acceder a los recibos completos desde las plataformas habilitadas por el organismo.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Se trata de una de las prestaciones con más titulares en la entidad. En el último mes del año, la liquidación de haberes para este grupo incluye actualizaciones en el monto, el pago del medio aguinaldo y la asignación de un bono extraordinario. El haber mínimo garantizado para este período es de $340.879,59, al cual se suman $70.000 por bono y el importe correspondiente al medio aguinaldo, totalizando $581.319,38 a percibir por quienes reciben la jubilación mínima.

El cobro depende de la terminación del DNI del titular, permitiendo la distribución progresiva y ordenada. Para aquellos con terminación del documento en 8, el pago será depositado el martes 16 de diciembre. La consulta de recibos y comprobantes de pago puede realizarse a través del portal Mi ANSES, donde cada beneficiario tiene disponible el resumen detallado de la liquidación mensual.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Para esta asignación, el haber máximo asciende a $2.293.796,92, y aquellos titulares que superan el mínimo reciben, además, el importe correspondiente al medio aguinaldo. La suma final para este segmento, considerando el aguinaldo, llega a $3.440.695,38. A diferencia de quienes perciben el haber mínimo, los que superan este umbral no tendrán acceso al bono extraordinario, ya que se destina a los sectores más vulnerables del sistema previsional.

La fecha de cobro se rige a partir del último número de documento. Por lo tanto, los titulares con terminación en 8, al igual que aquellos con número 9, recibirán el pago correspondiente el día 23 de diciembre.

Se podrán realizar gestiones, consultas y acceder a los recibos a través de la web oficial o la app Mi ANSES (ANSES)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Fundamental dentro del cronograma, otorga a familias en situación de vulnerabilidad y a trabajadores registrados con hijos menores una suma de dinero. Los importes se determinan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y varían en función de rangos de ingresos y la zona de residencia. En diciembre, la AUH general se ubica en valores cercanos a $61.252 por cada hija o hijo para hogares con IGF de hasta $948.361.

El cronograma se ordena a partir de cada número de documento, facilitando la distribución de los pagos de bancos y redes habilitadas. Para quienes poseen DNI finalizado en 8, la acreditación del monto será el viernes 19 de diciembre, para ambas prestaciones.

Asignación Por Embarazo

Aquellas mujeres que se encuentren en la gestión, accederán a un respaldo económico durante el embarazo. El monto general asignado para diciembre es de $61.252, con incrementos aplicables para quienes residen en zonas diferenciales, donde la prestación puede llegar hasta $132.075, reflejando los valores establecidos según el área geográfica.

Al igual que las demás asignaciones, el cobro se efectuará dependiendo del último número del DNI. Las beneficiarias con terminación en 8 accederán al dinero el lunes 22 de diciembre. Cada titular tendrá la oportunidad de acceder a los recibos digitales en la web o Mi ANSES.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

A diferencia de la Asignación por Embarazo, estos beneficios están destinados a trabajadoras embarazadas con el objetivo de acompañar económicamente desde la gestación al embarazo. La Asignación Prenatal se destina a trabajadoras en relación de dependencia o monotributistas, mientras que la de Maternidad es exclusiva para trabajadoras registradas durante el periodo de licencia legal.

En ambos casos, para aquellas con documentos terminados en 8, se cobrarán el viernes 19 de diciembre. También accederán al mismo día quienes finalicen el DNI en 9.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Son entregadas por única vez a los titulares que cumplen con los requisitos, sin tope de ingresos familiares. Las mismas representan un respaldo financiero para afrontar los gastos extraordinarios asociados a cada evento. Para diciembre, los importes establecidos son de $71.396 para Nacimiento, $426.877 para Adopción y $106.904 para Matrimonio.

En este caso, el sistema no se apoya en la terminación de DNI, sino que su liquidación se realiza entre el 15 de diciembre y el 12 de enero del año siguiente, de acuerdo con las fechas de inicio de licencia de cada beneficiaria.

El pago se realiza de forma escalonada para garantizar la acreditación segura en los beneficiarios (ANSES)

Pensiones No Contributivas

Se trata de un apoyo destinado a personas que no reúnen el mínimo de aportes exigido para acceder a una jubilación, incluyendo casos de invalidez, vejez o situaciones especiales contempladas por la normativa vigente. El monto de estas pensiones se ajusta periódicamente y, para diciembre, llega a $427.923,57 sumando los componentes de haber, bono extraordinario y medio aguinaldo.

Los documentos terminados en 8 y 9 cobrarán la prestación el viernes 12 de diciembre. A través de la web o Mi ANSES, podrán corroborar y encontrar el recibo digital.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Forman parte de las prestaciones complementarias que la ANSES otorga a grupos familiares de personas titulares de PNC. Estas asignaciones replican los tramos y montos establecidos para las asignaciones convencionales, permitiendo el acceso a beneficios como la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo.

Para diciembre, los montos básicos oscilan desde los $61.252 hasta cifras mayores en zonas diferenciadas, garantizando un acompañamiento proporcional a la realidad socioeconómica de las familias beneficiarias. El pago no depende del sistema de terminación del DNI, ya que los beneficiarios tendrán desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero para cobrar el monto.

Desempleo Plan 1 y 2

Forma parte de un refuerzo para personas que hayan perdido el empleo formal y cumplan los requisitos. Brinda un respaldo financiero temporal hasta su reinserción laboral. Ambos planes buscan cubrir las necesidades mínimas de quienes han quedado desempleados, otorgando montos que se ajustan progresivamente y cuyo mínimo a pagar alcanza los $26.104 y el máximo puede trepar a $52.208 luego de la actualización de diciembre.

Para diciembre, los beneficiarios del Programa 1 con terminaciones en 8 y 9, recibirán sus haberes el día 30. Por su parte, aquellos que formen parte del Programa 2 lo podrán hacer desde el 3 de diciembre hasta el 10.