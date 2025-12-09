Ricardo Dessy, economista del Citibank: “Sería mejor ceder un poco en el objetivo de inflación y comprar más reservas”

El economista del Citibank y referente del análisis macroeconómico para América Latina Ricardo Dessy consideró que la Argentina debe flexibilizar su meta de inflación y priorizar la compra de reservas, si busca consolidar estabilidad y ganar previsibilidad ante los mercados internacionales. En diálogo con Infobae en Vivo, el especialista remarcó que el país reúne atributos competitivos, pero enfrenta desafíos relacionados con el perfil de inversiones, la previsibilidad y los tiempos de ejecución de sus políticas.

Sobre la inflación, el economista analizó que los procesos para reducir la inflación requieren herramientas diferenciadas y plazos extensos. Sostuvo que alcanzar un índice mensual en torno al 2% o 2,5% representa apenas la primera fase, pero alcanzar un dígito anual exige una estrategia paciente, constante y menos enfocada en resultados inmediatos.

“Existen dos fases para la desinflación. Bajar la inflación mensual al 2% o 2,5% puede lograrse con ajustes fiscales y disciplina monetaria. Para llegar a un solo dígito anual se necesita más tiempo y paciencia”, puntualizó. Para ilustrar este argumento, citó ejemplos de Brasil, Uruguay e Israel, donde el proceso para bajar la inflación a los niveles más bajos llevó entre siete y ocho años. Cuestionó los intentos de repetir ese recorrido en poco tiempo y advirtió sobre el riesgo de sacrificar el fortalecimiento de reservas. “Mejor sería ceder un poco en el objetivo de inflación y empezar a comprar más reservas", dijo Dessy.

El economista subrayó que la prioridad en la acumulación de reservas se relaciona, tanto con el futuro del régimen cambiario, como con la vulnerabilidad sistémica de la economía argentina. Observó que un banco central sin un respaldo robusto queda expuesto a cualquier shock externo. Al no contar con reservas, “todas las olas son tsunamis”, sintetizó. Remarcó que la previsibilidad que requieren los inversores está íntimamente asociada con la capacidad del país para sostener reglas, anunciar previamente las políticas y cumplirlas de manera sistemática durante varios años.

En su diagnóstico, Ricardo Dessy planteó que la transformación productiva y una mayor productividad son claves para el crecimiento económico futuro

El economista del Citibank consideró que mirar solo el objetivo de inflación inmediata podría ser funcional para la coyuntura, pero postergar la acumulación de reservas deja a la economía expuesta a movimientos bruscos del mercado. Planteó que la evidencia internacional, tanto en Latinoamérica como fuera de la región, sugiere que lo más importante para los capitales es la confianza en el marco regulatorio, la consistencia de la política cambiaria y la capacidad de absorción ante perturbaciones externas.

El economista explicó que durante muchos años la economía argentina se manejó con parches y decisiones a corto plazo que no generaron estabilidad. Citó como ejemplo el hecho de que el país acumuló un 63% de pobreza, síntoma de la ausencia de políticas de largo plazo y reglas firmes. Atribuyó esos resultados a las sucesivas crisis de confianza generadas por cambios reiterados en las reglas de juego, la improvisación en la organización de los mercados y la falta de previsibilidad en regulaciones clave. Dessy reflexionó que, aunque la inflación afectó negativamente a la mayoría de la población, el daño es mayor en los sectores laborales informales y de ingresos bajos, quienes no tienen mecanismos automáticos de actualización de salarios ni cobertura de instrumentos financieros sofisticados.

En ese sentido, Dessy remarcó que la previsibilidad resulta primordial para reconstruir la base social y estimular inversiones de largo aliento. Consideró que el gobierno nacional está enfocado en eliminar los factores tradicionales de imprevisibilidad, con el equilibrio fiscal como principal eje. “La mejor política económica es la que hace un país previsible”, señaló, y subrayó que las reformas laborales y tributarias, aunque necesarias, quedan incompletas si el país no establece reglas claras y sostenidas en el tiempo.

Juego internacional y financiamiento externo

El debate sobre el financiamiento externo y el acceso a los mercados internacionales ocupó un espacio relevante en la entrevista. Dessy describió un “contexto de optimismo financiero” tras las elecciones, habilitando canales de diálogo para la obtención de fondos frescos, como el caso de un eventual Repo con grandes bancos extranjeros por unos USD 6.000 millones. Aclaró que este tipo de operaciones demanda una gestión fiscal sólida y transparente para resultar efectivo y prolongado.

Dessy definió a la Argentina como un país con atributos ventajosos: recursos naturales abundantes, capital humano calificado y una composición demográfica favorable, con alto porcentaje de población joven. Contextualizó esas fortalezas en un escenario internacional caracterizado por conflictos geopolíticos, volatilidad energética y búsqueda de proveedores confiables de alimentos y recursos estratégicos. En su visión, la “zona de paz” que significa el Cono Sur para las potencias resulta un activo inigualable para el posicionamiento regional.

El economista enfatizó la necesidad de políticas previsibles y de acumulación de reservas para generar confianza inversora

Para consolidar esos beneficios, argumentó que hacen falta señales claras y permanentes a los inversores. Explicó que las decisiones tomadas con base en criterios geopolíticos o personales generaron distorsiones y perjudicaron la generación de valor. Citó, por ejemplo, la magnitud que alcanza la inseguridad jurídica en Argentina, observada en los juicios ante el CIADI, donde el país concentra la mayoría de las demandas por incumplimiento contractual. “En el CIADI, los juicios que tiene Argentina superan los de todos los demás países sumados”, ilustró. Ese tipo de antecedentes continúa siendo un tope para captar inversiones internacionales, pese a las ventajas naturales y demográficas.

Productividad, modernización y desafíos del trabajo

El análisis de Dessy abordó también la estructura del mercado de trabajo y los retos que plantea la transformación tecnológica. Para ejemplificar la “productividad baja” del país, usó la imagen de un campo de mil hectáreas trabajado con pala por cinco personas, mientras que la competencia ya utiliza maquinaria moderna o tractores con mayor rendimiento. Afirmó que la productividad no solo quedó estancada desde 2002, sino que incluso cayó en relación a otros países de la región. Enfatizó que la adaptación a la nueva realidad implicará una reestructuración de los empleos, con menos demanda de trabajo manual directo y más exigencias de habilidades técnicas y conocimiento tecnológico.

Dessy aclaró que la modernización multiplicará las oportunidades laborales a mediano y largo plazo, a partir del incremento de la producción y la eficiencia, pero planteó que los nuevos empleos estarán ligados a la capacidad de aprendizaje, reconversión y dominio de herramientas avanzadas. Dijo que para evitar brechas sociales más profundas, será imprescindible planificar la reconversión de sectores afectados y elevar el nivel educativo y técnico del país.

Desde la visión de bancos de inversión y fondos internacionales, Dessy contó que existe escepticismo acerca de la capacidad argentina para mantener políticas coherentes durante años. “La pregunta del millón es por qué esta vez sería diferente”, relató. Subrayó que la respuesta demanda dos pruebas: un mandato social claro y la ejecución efectiva de las reformas con amplitud temporal, más allá de coyunturas políticas particulares. Indicó que la inflación tiene un impacto social decisivo, sobre todo en los sectores más vulnerables. La redistribución que provoca el fenómeno erosiona día a día el poder de compra y profundiza desigualdades.

En el cierre, Dessy explicó que la política monetaria y cambiaria debe abordar la estabilidad de largo plazo priorizando la acumulación de reservas. Opinó que aunque el gobierno no rechaza el diagnóstico de fortalecer el Banco Central, la diferencia radica en la velocidad y la profundidad de ese proceso. Aconsejó establecer reglas explícitas, similares a las de países como Chile, para el manejo de reservas, evitando cambios frecuentes y la discrecionalidad que desalienta a los inversores. Sostuvo que esta previsibilidad permitirá a la economía nacional sobrellevar mejor la transición hacia una baja inflación y un crecimiento sostenido.

