Los detalles de la increíble donación de USD 6.250 millones de un magnate de la informática: a qué se destinará

Se trata de un aporte filantrópico sin precedentes que basa en la iniciativa llamada “cuentas Trump”, creada a principios de este año como parte de la ley One Big Beautiful Bill del presidente de EEUU, Donald Trump

Michael Dell, CEO de Dell
Michael Dell, CEO de Dell (REUTERS/Shannon Stapleton)

En una donación filantrópica sin precedentes, darán a 25 millones de niños estadounidenses USD 250 a cada uno para iniciar una cuenta de inversión para su futuro.

La donación de USD 6.250 millones se basa en la iniciativa Invest America —más conocida como “cuentas Trump”— creada a principios de este año como parte de la ley One Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump. Bajo el programa, el gobierno depositará automáticamente USD 1.000 en una cuenta para cada niño nacido entre 2025 y 2028.

El aporte de los Dell se destinará al Departamento del Tesoro y financiará cuentas para otros 25 millones de niños de hasta 10 años que no son elegibles para los fondos del gobierno. Dell, de 60 años, señaló que inicialmente se centrará en códigos postales con ingresos familiares promedio inferiores a USD 150.000 y que espera llegar al 80% de los niños estadounidenses en ese rango de edad.

El anuncio se oficializó hoy
El anuncio se oficializó hoy en la Casa Blanca (REUTERS/Brian Snyder)

“Creemos que si cada niño puede ver un futuro por el que valga la pena ahorrar, construiremos algo mucho más grande que una cuenta”, dijo Dell en una entrevista. “Construiremos esperanza, oportunidad y prosperidad para generaciones venideras”.

Dell, la undécima persona más rica del mundo con una fortuna de USD 148.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, ha sido un defensor público de las “cuentas de Trump”.

En junio, el fundador y director ejecutivo de Dell Technologies asistió a una mesa redonda de la iniciativa “Invest in America” junto a otros directores ejecutivos, incluidos David Solomon, de Goldman Sachs Group; y Dara Khosrowshahi, de Uber Technologies.

En el evento, Trump promovió las cuentas de inversión y atribuyó a Dell haberle traído la idea. Dell anunció que su empresa igualaría la contribución gubernamental de USD 1.000 para los hijos de sus empleados.

“Cada niño”

Bajo la iniciativa gubernamental, que comienza el 4 de julio de 2026, cualquier padre puede abrir una cuenta para su hijo y aportar hasta USD 5.000 al año. Los empleadores pueden contribuir USD 2.500 anuales sin afectar los ingresos gravados de los trabajadores. Las donaciones adicionales de filántropos como Dell o de gobiernos no cuentan para el límite.

Michael y Susan Dell (AP
Michael y Susan Dell (AP foto/Frank Franklin II)

El dinero se invertirá en fondos indexados diversificados y de bajo costo, y no se podrá retirar hasta que el niño cumpla 18 años, momento en el cual podrá utilizarse para gastos como educación universitaria, depósito de vivienda o costos iniciales de un emprendimiento. Los activos en las cuentas Trump pueden crecer libres de impuestos, aunque los beneficiarios deben pagar impuestos sobre sus ganancias cuando retiren el dinero.

“Para nosotros, es realmente una oportunidad de dar a cada niño un pequeño comienzo en la construcción de su futuro”, dijo Dell.

El capitalista de riesgo de Silicon Valley Brad Gerstner lanzó en 2023 la organización sin fines de lucro Invest America con la idea de distribuir dinero a niños estadounidenses para reducir la brecha de riqueza y aumentar la educación financiera.

El dinero se invertirá en fondos indexados diversificados y de bajo costo, y no se podrá retirar hasta que el niño cumpla 18 años

“La brecha de riqueza se ha ampliado y no hemos encontrado nada tangible para enfrentarla”, dijo Gerstner, fundador de Altimeter Capital, en una entrevista. “Esto cambiará drásticamente la fortuna de quienes han quedado afuera y atrás”.

Gerstner dijo que espera que las cuentas abran una nueva forma para que el gobierno, las empresas y personas como Dell inviertan en el futuro de los niños.

“No se trata solo de una cuenta privada para cada niño al nacer con USD 1.000 aportados por el gobierno federal”, explicó Gerstner. “Esto se convierte en una plataforma para que cada empresa en EEUU contribuya a los hijos de sus empleados; para que madres, padres, iglesias y sinagogas aporten a las cuentas de los niños de su familia o de su comunidad”.

El sueño de Dell

Dell conoce el poder transformador de USD 1.000.

En su página de LinkedIn, su perfil simplemente dice: “Comencé Dell en 1984 con USD 1.000 en mi dormitorio de primer año en la Universidad de Texas”. Su empresa se ha convertido en un gigante informático con un valor de mercado de casi USD 90.000 millones.

Dell y su esposa poseen alrededor del 40% de Dell Technologies, según el índice de riqueza de Bloomberg. También adquirió una participación considerable en Broadcom cuando esta compró VMWare —que había sido escindida de Dell Technologies— en 2023. Las acciones de Broadcom han subido aproximadamente 300% desde entonces, impulsadas por el gasto en inteligencia artificial.

Las contribuciones de la pareja a su fundación han aumentado drásticamente, desde un promedio de unos USD 57 millones al año entre 2020 y 2022, hasta casi USD 3.600 millones en 2023, incluidos USD 1.700 millones en acciones de Broadcom. Las donaciones en 2024 totalizaron USD 1.450 millones.

Hasta la fecha, la Michael & Susan Dell Foundation ha comprometido más de USD 2.900 millones en donaciones, según su sitio web. Los niños han sido un foco central de su aporte, incluidos becas, expansión de escuelas chárter y el Dell Children’s Medical Center en Austin.

