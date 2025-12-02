Economía

Galicia celebró sus 120 años con un anuncio de inversión social récord

La entidad financiera conmemoró su aniversario, presentó su estrategia de innovación y destinó 120 millones de pesos a un proyecto educativo elegido por la comunidad

Diego Rivas, CEO de Galicia
La conmemoración de los 120 años de Galicia se convirtió en una oportunidad para que la entidad reafirmara su vínculo con Argentina y delineara su estrategia de crecimiento e innovación para el futuro. En un encuentro exclusivo con periodistas, la institución repasó su historia, presentó los logros alcanzados durante 2025 y anticipó los desafíos y objetivos que guiarán su accionar en 2026.

Durante el evento, Diego Rivas, CEO de Galicia, evocó los orígenes del banco, fundado en 1905 por un grupo de inmigrantes, entre los que se encontraba la familia Escasany, con el propósito de contribuir al desarrollo nacional. La llegada de las familias Ayerza y Braun Menéndez en 1940 marcó el inicio de una etapa de expansión significativa. A lo largo de más de un siglo, Galicia acompañó a distintas generaciones, adaptándose a los cambios de la economía argentina y, en los últimos años, acelerando su transformación tecnológica para consolidarse como referente en innovación financiera.

Estuvieron presentes en el evento Federico Braun y Eduardo Escasany, dos de los accionistas de la entidad.

En palabras de Rivas, “hoy reafirmamos quiénes somos: una plataforma financiera en evolución constante, que combina experiencia, innovación, compromiso social y cercanía”.

De cara a 2026, Galicia proyecta un escenario de crecimiento sustentado en la estabilidad macroeconómica y en marcos regulatorios que favorezcan la inversión y la inclusión financiera

Uno de los ejes centrales de la celebración fue el anuncio del ganador del concurso “Multiplicar Impacto”, una iniciativa que busca promover proyectos con impacto social y ambiental sostenible. En el marco de este programa, Galicia destinará 120 millones de pesos a la organización seleccionada por clientes, colaboradores y la comunidad. De las veinticuatro entidades participantes de todo el país, el proyecto más votado fue Colegio Bosque del Conocimiento, impulsado por la organización Akamasoa. La votación contó con la participación de más de 72.000 personas.

El aporte de Galicia permitirá financiar la construcción de veinticinco aulas para un nuevo colegio agroindustrial en Lima (Zárate), desarrollado bajo un modelo comunitario en el que familias y voluntarios colaboran para transformar la realidad educativa de miles de jóvenes.

El año 2025 representó para Galicia un período de expansión y consolidación. La integración con los negocios de HSBC en Argentina sumó más de 600.000 nuevos clientes, posicionando a la entidad como la plataforma financiera privada más grande del país. Además, la institución realizó una inversión histórica de USD 340 millones en tecnología, orientada a acelerar la transformación digital, fortalecer la ciberseguridad e incorporar inteligencia artificial generativa para optimizar la experiencia de los clientes.

De cara a 2026, Galicia proyecta un escenario de crecimiento sustentado en la estabilidad macroeconómica y en marcos regulatorios que favorezcan la inversión y la inclusión financiera. La entidad subrayó la importancia de avanzar en reformas laboral, impositiva y previsional que aporten previsibilidad y competitividad, así como la necesidad de eliminar tributos distorsivos, como el impuesto a los débitos y créditos, que encarece las operaciones y desalienta la bancarización.

El banco también remarcó el papel fundamental del sistema financiero en la ampliación del crédito, señalando que actualmente el crédito al sector privado representa solo el doce por ciento del PBI, una cifra considerablemente inferior a la de otros países de la región. Asimismo, destacó la urgencia de desarrollar el mercado de capitales para financiar proyectos productivos de largo plazo y la importancia de establecer reglas claras y equitativas para todos los actores del ecosistema financiero, tanto bancos como fintechs, con el objetivo de promover una competencia justa y una innovación sostenible.

Al cierre del encuentro, Rivas expresó: “Celebrar 120 años no es mirar atrás, sino asumir con responsabilidad el futuro. Nuestro compromiso es y será siempre con Argentina. Tomamos decisiones desde y para el país, acompañando a las personas, a las empresas y a las comunidades para impulsar el desarrollo y la inclusión financiera con una mirada de largo plazo”.

