Economía

Cerró la filial argentina de un histórico proveedor de la industria automotriz y 150 personas fueron despedidas

La compañía decidió cerrar su operación local y quedarse sólo con la comercialización de productos. Qué implica en términos de empleo la decisión de la marca de origen sueco

Diego Zorrero

Por Diego Zorrero

Guardar
La emblemática planta de Tortuguitas
La emblemática planta de Tortuguitas cerró sus puertas. Ya no se fabrican rulemantes SKF en Argentina

La recurrente falta de competitividad internacional de la industria argentina volvió a mostrar su peor efecto este lunes, al conocerse la decisión de SKF Industrial Americas y Australia de cerrar la operación industrial nacional que se desarrollaba en la emblemática planta de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.

La noticia se conoció a través de un comunicado de prensa en el que se informó que luego de tener presencia en el mercado por más de 100 años -llegó al país en 1917-, la compañía reajustó su estructura al cerrar la planta de producción local de rodamientos de bolao rulemanes, como parte de una “estrategia para optimizar su presencia global de fabricación y centrarse en plantas de producción más grandes, tecnológicamente más avanzadas e innovadoras”.

La decisión de la marca de origen sueco implica la pérdida de unas 150 fuentes de trabajo, el remanente de una plantilla estable que llegó a casi 500 operarios algunos años atrás, pero que se fue reduciendo producto de los cambios que se fueron dando en el escenario mundial y de las condiciones de escala industrial y la estructura impositiva de Argentina.

SKF se hizo famosa como
SKF se hizo famosa como marca que fabrica rulemanes de rueda, aunque también produce autopartes de suspensión y dirección para automóviles

Oficialmente, Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Americas y Australia, declaró que “tras una evaluación exhaustiva de diversas soluciones alternativas, finalmente no se pudo identificar una opción viable para mantener las operaciones de la planta de Tortuguitas. La decisión de cerrar la planta fue, sin duda, difícil, pero es necesaria para garantizar la competitividad global de SKF a largo plazo”. También expresó el profundo agradecimiento al personal que trabajó en la compañía durante los últimos años.

Según pudo saber Infobae de fuentes del sector industrial, luego de varios años evaluando constantemente los resultados de la planta argentina, la decisión final de casa matriz de cerrar la operación industrial se habría tomado en 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández restringió los pagos al exterior para los insumos y productos importados. Desde entonces, la compañía se habría focalizado en la reconversión del negocio local de modo de no afectar la continuidad de la provisión al mercado argentino, ya que la marca no se va del país y la comercialización continuará con productos importados.

La empresa destacó en su comunicación a la prensa que la decisión se tomó tras un exhaustivo análisis estratégico y operativo de diversos factores económicos, de producción y de mercado. “Las actividades de fabricación en la planta de Tortuguitas cesarán de inmediato y la producción se transferirá a otras plantas de la red global de SKF”, señalaron.

La crisis del sector autopartista
La crisis del sector autopartista lleva 15 años de pérdida de marcas que deciden emigrar a otros países para producir con mejores condiciones

El sector industrial automotriz y autopartista viene reclamando una urgente modernización de las condiciones para producir y exportar, no sólo las referidas a la carga impositiva que es motivo de charla en cada encuentro de los ejecutivos de las empresas con el Gobierno, sino también de otras variables como tener empleados en la Unión Obreros Metelúrgicos (UOM), que se rigen por convenio de 1975 y que tiene menos flexibilidad y capacidad de adaptación que esquemas laborales de otros países, y a la expansión de la competencia con productos provenientes de China.

“Es una pena este anuncio. Lamentablemente es otro caso que se suma a las más de 50 empresas autopartistas que cerraron su actividad industrial en los últimos 15 años. Debemos replantearnos la fuerte necesidad de avanzar cuanto antes en reformas estructurales que nos permitan ganar competitividad productiva, sin exportar impuestos y con esquemas laborales modernos y adaptados a las nuevas tecnologías”, declaró a Infobae Juan Cantarella, presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), entidad que nuclea a los autopartistas que producen en el país.

“La macro es esencial, mejora la previsibilidad para las inversiones, pero eso es condición necesaria, no suficiente. Ahora debemos ir urgente a esquemas pragmáticos según los avances con las mejoras de eficiencia sistémica”, concluyó Cantarella.

Temas Relacionados

industria automotrizindustria autopartistaSKF Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

Diálogos del Agua: expertos analizaron riesgos y oportunidades ante el desafío de la seguridad hídrica en América Latina

En la región se discutió la urgencia por fortalecer marcos regulatorios y estrategias para garantizar la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos bajo escenarios de presión climática y social

Diálogos del Agua: expertos analizaron

Tres claves para entender por qué sube el dólar

Con demanda firme y sin intervención oficial, el billete volvió a subir al público y también en la plaza mayorista

Tres claves para entender por

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan sin tendencia clara en Wall Street

Los ADR y los títulos públicos en dólares ofrecen cifras mixtas. El S&P Merval porteño sube 0,6% en pesos por el rebote local del precio del dólar

Mercados: las acciones y los

Decathlon abre su primer local en Buenos Aires el 8 de noviembre: qué se llevarán los primeros visitantes

La cadena francesa de productos deportivos iniciará sus operaciones en la Argentina en los próximos días con un evento abierto al público, actividades especiales y promociones exclusivas por inauguración

Decathlon abre su primer local

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube a $1.500 para la venta

El dólar al público gana 40 pesos o 2,7% en el día. El mayorista tocó los $1.490, cerca del techo de las bandas cambiarias

Dólar hoy en vivo: en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué un científico de

Por qué un científico de Harvard sigue afirmando que el cometa 3I/ATLAS es un visitante interestelar inteligente

Guillermo Francos: “No creo que yo esté en la posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado”

Diálogos del Agua: expertos analizaron riesgos y oportunidades ante el desafío de la seguridad hídrica en América Latina

Se termina el pago manual en el peaje de la Autopista Perito Moreno: desde cuándo regirá el sistema de cobro automático y cuánto costaría la multa

Las bacterias “imposibles” descubiertas bajo el hielo del Ártico podrían cambiar lo que se sabe sobre el clima global

INFOBAE AMÉRICA
¿Por qué los animales tienen

¿Por qué los animales tienen manchas y rayas? La ciencia revela el origen de sus patrones

Seguridad alimentaria es seguridad climática

El renovado protagonismo de París en el mercado global del arte: cifras récord y nuevas dinámicas

Estados Unidos reubicó a sus fuerzas militares en el Caribe por el huracán Melissa

Cuenta regresiva para la elección del nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

TELESHOW
Eugenia Tobal compartió el angustiante

Eugenia Tobal compartió el angustiante momento que atraviesa con su perro Romeo: “Vamos a salir de esta”

El romántico mensaje de Wanda Nara a Martín Migueles con una significativa foto: “Antes que nada”

La promesa de Thiago Medina a su hermana melliza que lo eligió padrino de su hijo

Macarena Paz relató el arduo momento que atraviesa por la salud de su hija Abril: “Se complicó a nivel conductual”

Lissa Vera habló del enojo de Lourdes y contó cómo imagina el reencuentro en Bandana: “Se me rompe el corazón”