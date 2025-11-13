Economía

Dólar hoy en vivo: a qué precio operan las principales cotizaciones este jueves 13 de noviembre

Los distintos segmentos del mercado abren tras una jornada a la baja. Ayer, el tipo de cambio minorista cerró a 1.435 pesos

15:13 hsHoy

La Bolsa sostiene el optimismo y avanza tras nuevo dato de inflación

El mercado bursátil abrió en alza, impulsado por la estabilidad cambiaria y un índice de inflación de 2,3% en octubre, conforme a las expectativas. El S&P Merval subía 0,57% con posiciones en activos de alta liquidez, mientras los bonos soberanos mostraban tendencia positiva y el riesgo país se mantenía en torno a 600 unidades. El oficialismo capitaliza el reciente resultado electoral, con respaldo del swap de USD 20.000 millones acordado con Estados Unidos. El ministro Luis Caputo ratificó ante la UIA la continuidad del esquema de flotación administrada y consideró bien calibradas las bandas cambiarias actuales.

14:55 hsHoy

El Gobierno seguirá utilizando al dólar como ancla para acelerar el proceso de desinflación en 2026

El mercado estima que el índice terminará este año cerca del 30% y que el próximo caerá a 20%. Para que eso ocurra, es clave que el tipo de cambio se mantenga a raya, lo que llevó a Caputo a confirmar el esquema de bandas

Tanto el presidente Javier Milei
Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron el sistema de bandas cambiarias. (AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo)

En varias apariciones públicas, incluida la de ayer en la Conferencia Anual de FIEL, Luis “Toto” Caputo dejó en claro que el sistema de bandas cambiarias llegó para quedarse. Se trata de una definición de gran importancia para los mercados, porque hasta la semana pasada la opinión prácticamente unánime de los bancos de inversión en Wall Street era que Argentina debía ir hacia un esquema de flotación del dólar.

Leer la nota completa
13:20 hsHoy

El dólar se mantiene estable en la apertura

El tipo de cambio minorista inició sus operaciones en $1.435, sin modificaciones en relación con el cierre de la jornada anterior.

12:23 hsHoy

El dólar retrocedió a niveles preelectorales y aumentaron las reservas del Banco Central

La divisa minorista cayó a $1.435 mientras la mayorista se redujo en un peso a $1.412. Las acciones y los bonos operaron mixtos. El efecto del dato de inflación de octubre

El dólar minorista cayó 10
El dólar minorista cayó 10 pesos y cerró a $1.435. REUTERS/Rick Wilking/File Photo/

En una rueda marcada por el dato de inflación de octubre, el dólar minorista retrocedió 10 pesos y cerró a $1.435, mientras que la cotización mayorista llegó a tocar un piso diario de $1.390 para luego terminar en $1.412, un peso por debajo de la última jornada. A la vez, la mayoría de las acciones avanzaron mientras que los bonos soberanos operaron mixtos.

Leer la nota completa
12:01 hsHoy

El dólar cayó a $1.435 y el riesgo país volvió a superar los 600 puntos

Los distintos precios de la divisa cerraron la jornada con variaciones bajistas mientras el mercado local sigue la dinámica de las principales plazas internacionales

En otra jornada de estabilidad cambiaria, el dólar minorista cedió 10 pesos y cerró a $1.435 en el Banco Nación. En tanto, la cotización mayorista tocó un mínimo de $1.390 durante el día pero terminó en $1.412, solo un peso por debajo del martes.

Leer la nota completa

