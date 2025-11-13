Dólar hoy en vivo: a qué precio operan las principales cotizaciones este jueves 13 de noviembre

El mercado bursátil abrió en alza, impulsado por la estabilidad cambiaria y un índice de inflación de 2,3% en octubre, conforme a las expectativas. El S&P Merval subía 0,57% con posiciones en activos de alta liquidez, mientras los bonos soberanos mostraban tendencia positiva y el riesgo país se mantenía en torno a 600 unidades. El oficialismo capitaliza el reciente resultado electoral, con respaldo del swap de USD 20.000 millones acordado con Estados Unidos. El ministro Luis Caputo ratificó ante la UIA la continuidad del esquema de flotación administrada y consideró bien calibradas las bandas cambiarias actuales.
En varias apariciones públicas, incluida la de ayer en la Conferencia Anual de FIEL, Luis “Toto” Caputo dejó en claro que el sistema de bandas cambiarias llegó para quedarse. Se trata de una definición de gran importancia para los mercados, porque hasta la semana pasada la opinión prácticamente unánime de los bancos de inversión en Wall Street era que Argentina debía ir hacia un esquema de flotación del dólar.
El tipo de cambio minorista inició sus operaciones en $1.435, sin modificaciones en relación con el cierre de la jornada anterior.
En una rueda marcada por el dato de inflación de octubre, el dólar minorista retrocedió 10 pesos y cerró a $1.435, mientras que la cotización mayorista llegó a tocar un piso diario de $1.390 para luego terminar en $1.412, un peso por debajo de la última jornada. A la vez, la mayoría de las acciones avanzaron mientras que los bonos soberanos operaron mixtos.
