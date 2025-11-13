Dólar hoy en vivo: a qué precio operan las principales cotizaciones este jueves 13 de noviembre

En otra jornada de estabilidad cambiaria, el dólar minorista cedió 10 pesos y cerró a $1.435 en el Banco Nación. En tanto, la cotización mayorista tocó un mínimo de $1.390 durante el día pero terminó en $1.412, solo un peso por debajo del martes.

En una rueda marcada por el dato de inflación de octubre, el dólar minorista retrocedió 10 pesos y cerró a $1.435 , mientras que la cotización mayorista llegó a tocar un piso diario de $1.390 para luego terminar en $1.412 , un peso por debajo de la última jornada. A la vez, la mayoría de las acciones avanzaron mientras que los bonos soberanos operaron mixtos .

El tipo de cambio minorista inició sus operaciones en $1.435, sin modificaciones en relación con el cierre de la jornada anterior.

En varias apariciones públicas, incluida la de ayer en la Conferencia Anual de FIEL , Luis “Toto” Caputo dejó en claro que el sistema de bandas cambiarias llegó para quedarse . Se trata de una definición de gran importancia para los mercados, porque hasta la semana pasada la opinión prácticamente unánime de los bancos de inversión en Wall Street era que Argentina debía ir hacia un esquema de flotación del dólar.

El mercado bursátil abrió en alza, impulsado por la estabilidad cambiaria y un índice de inflación de 2,3% en octubre, conforme a las expectativas. El S&P Merval subía 0,57% con posiciones en activos de alta liquidez, mientras los bonos soberanos mostraban tendencia positiva y el riesgo país se mantenía en torno a 600 unidades. El oficialismo capitaliza el reciente resultado electoral, con respaldo del swap de USD 20.000 millones acordado con Estados Unidos. El ministro Luis Caputo ratificó ante la UIA la continuidad del esquema de flotación administrada y consideró bien calibradas las bandas cambiarias actuales.

El FMI publicó una extracción de más de USD 800 millones por parte de EEUU para asistir a la Argentina en un pago al organismo La operación financiera, articulada a través de los Derechos Especiales de Giro del Fondo, permitió al Gobierno de Javier Milei cumplir con un vencimiento clave, que fue descontado del swap entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central local. El antecedente Qatar 2023

El canciller de Paraguay y embajadores europeos valoraron la posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE Rubén Ramírez se reunió con Katja Afheldt, representante del bloque comunitario en su país, así como con los diplomáticos de Alemania, Francia y Bélgica, entre otros

Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0Km y usados en hasta 72 cuotas tras la baja de tasas: cómo acceder La entidad pública presentó condiciones más accesibles para su línea de financiamiento que llegó a colocar 300 préstamos por día antes del fin de las LEFI y las elecciones. Permite adquirir unidades nacionales e importadas

El repunte económico en Argentina no logra revertir la caída del empleo El incremento de inversiones y el descenso inflacionario no logran revertir la pérdida del poder adquisitivo y el estancamiento de la creación de puestos de trabajo en los principales sectores del país