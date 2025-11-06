Con precios por debajo de los $50 millones, éstas son las pick-ups más baratas del mercado

Generalmente asociadas con los precios más altos del mercado, las pick-up de una tonelada tienen también una gama baja de precios que inicia debajo de los 50 millones de pesos. REUTERS/Mike Blake/File Photo

A diferencia de los otros segmentos en los que se aplicaron aumentos que fueron desde el 3 hasta el 7%, los precios de las camionetas medianas tuvieron distintos índices de incrementos para noviembre en los tres principales fabricantes que se reparten el 85% de la categoría.

La noticia más llamativa en este aspecto la dio Toyota, al decidir que en la línea Hilux no aplicaría modificaciones a sus precios de octubre, lo que equivale a decir que no aumentó sus precios frente a la competencia.

En una situación intermedia aparece Volkswagen, que decidió subir los precios de las Amarok un 3% parejo para todos los modelos por igual, siendo este vehículo uno de los que menores incrementos tuvo en la marca junto con Polo y T-Cross.

Las camionetas de una tonelada y tracción simple son las que tienen menores detalles de terminación y confort, además de caja manual de velocidades

Ford, finalmente, fue la automotriz que aplicó una corrección de precios mayor en noviembre, al actualizar un 5% los modelos de Ranger producidas en la Argentina, en lo que resulta una compensación que la marca había anunciado que probablemente ocurriera en noviembre, luego de no subir los precios cuando se levantó el cepo en abril y tampoco hacerlo en mayo.

Los otros competidores de la franja, Chevrolet S10, Fiat Titano, Renault Alaskan, subieron sus precios de distinta forma, aunque todos por encima del 3,5%. Nissan Frontier es la única pick-up que todavía no tiene precio oficial para noviembre.

La decisión de Toyota de no aumentar los precios para este mes dejó a la Hilux como la pick-up doble cabina más barata del mercado

Las pick-up más baratas de cada marca

Producto de esa decisión de no subir los precios este mes, además de ser la camioneta que lidera las ventas, la Toyota Hilux de tracción simple es ahora también la de menor precio en noviembre. El impacto de la decisión cambió el escenario, ya que en octubre la más barata era la Fiat Titano, seguida por la Chevrolet S10.

La versión de cabina doble es la tercera del portafolios, ya que también se comercializan las opciones de cabina simple con chasis y cabina simple con caja de carga. La Toyota Hilux DX DC 4x2 tiene el motor de 2.4 litros y 4 cilindros que entrega 150 CV y 400 Nm de torque, asociado a una caja manual de velocidades de 6 velocidades. Su precio quedó congelado en $47.106.000.

En su ofensiva por recuperar el terreno perdido en los años 2022 y 2023, Chevrolet volvió a competir agresivamente con los precios de su emblemática camioneta S10. Es la única pick-up con chasis de una tonelada que no se fabrica en la Argentina y llega importada desde Brasil. La versión Chevrolet S10 CD 2.8 WT tiene el noble y eficiente motor turbodiésel de 2.8 litros que entrega 207 CV y 460 Nm de toque, que se transmiten al piso por medio de una caja de cambios manual de 6 marchas. Su precio es el segundo más bajo del mercado, en $48.596.000.

Chevrolet aplicó un menor aumento que Fiat para dejar la S10 por debajo de Titano en la versión 4x2. Pero Toyota les ganó al no aumentar los precios en noviembre

A pesar de la búsqueda de Stellantis por posicionarla como una de las pick-up de una tonelada más accesibles del mercado, al menos este mes eso no ocurrió con la Fiat Titano Endurance 4x2 MT, que quedó en una posición intermedia entre las de menor y de mayo precio que se ofrecen con tracción trasera únicamente. Este vehículo tiene el motor Multijet 2.2 turbodiésel de 200 CV y 400 Nm de torque, con una caja de cambios de accionamiento manual de 6 velocidades. Su precio de lista para noviembre es de $49.063.000.

La Ford Ranger XL 4x2 es el modelo con la que arranca la gama de la pick-up de Ford en Argentina. Está propulsada por el motor 2.0 litros turbo de 170 CV de potencia con 405 Nm de torque y una caja de cambios manual de 6 velocidades, pero no es la única con esa combinación de motor y caja, ya que también hay una Ranger XLS que tiene mayor equipamiento con esa misma configuración. El precio de Ranger XL 4x2 es muy competitivo como parte de la búsqueda de Ford por mejorar las ventas de la gama baja de pick-ups. En noviembre se vende en $49.859.900.

La Ford Ranger de gama baja bajó su precio en los últimos para mejorar las ventas en esa franja del segmento

Si bien ya no se fabrica desde el mes pasado, la Renault Alaskan sigue teniendo stock en la fábrica y la red de concesionarios como para abastecer al mercado que la demande por varios meses más. El modelo de acceso a la gama es naturalmente el de tracción simple trasera denominado Renault Alaskan Confort 2.3 dCi 160 2WD, que lleva un motor de 4 cilindros turbodiésel capaz de lograr 160 CV con un torque de 403 Nm, vinculado a las ruedas por una caja manual de 6 velocidades. El precio de esta versión es de $51.970.000.

Por último, la pick-up mediana de tracción simple con mayor precio del mercado este mes es la Volkswagen Amarok Trendline TDI MT, que tiene el conocido motor 2.0 litros turbo de 4 cilindros que es capaz de desarrollar una potencia de 140 CV con 340 Nm de torque para enviar el movimiento a las ruedas por medio de una caja de cambios de 6 marchas de accionamiento manual. El precio de Amarok 4x2 es $53.337.450.