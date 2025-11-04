Economía

El BCRA lanzó una nueva herramienta digital para exportadores de bienes: para qué sirve y cómo funciona

La entidad monetaria presentó un módulo digital que simplifica la consulta sobre cobros y embarques y favorece a las pequeñas y medianas compañías

La iniciativa anunciada por el
La iniciativa anunciada por el BCRA ofrece acceso personalizado y actualizaciones para empresas exportadoras de todo el país (Reuters)

El Banco Central (BCRA) habilitó una nueva plataforma de consulta para exportadores de bienes. El sistema permite el acceso directo y personalizado a la información del SECOEXPO (Seguimiento de Cobros de Exportaciones de Bienes), como informó el organismo este martes.

La función estará disponible a través del servicio “BCRA – Seguimientos de Comercio Exterior” en la plataforma oficial de ARCA. Los usuarios ingresarán con clave fiscal para consultar en detalle la situación de sus permisos de embarque y visualizar listados de operaciones con certificación de cumplido, permisos pendientes o próximos a vencer. El documento oficial indica: “El exportador podrá consultar la situación de todos sus permisos de embarque y acceder a los listados específicos de aquellos que ya cuentan con su certificación de cumplido, permisos en situación de incumplimiento o con próximo vencimiento”.

Según el comunicado del BCRA, la herramienta ofrecerá ventajas a exportadores, “especialmente a las pequeñas y medianas empresas”, quienes obtendrán información actualizada de manera sencilla sobre operaciones bajo seguimiento y podrán descargar los datos para su control. El acceso contemplará la última información reportada por la Aduana o la entidad financiera responsable del seguimiento.

El Banco Central señaló que este módulo “contribuye a fortalecer la transparencia y el control en las operaciones de comercio exterior”. El texto agrega: “Constituye un avance significativo del BCRA orientado a reducir la carga administrativa de los exportadores y de las entidades financieras, mejorar la calidad y trazabilidad de la información y promover un entorno operativo más ágil y eficiente para todos los actores del sector”.

La medida se enmarca en “el proceso de modernización y simplificación de trámites en la administración pública”, con el objetivo de facilitar las gestiones para el sector exportador. El nuevo sistema quedó habilitado el martes 4 de noviembre de 2025.

Noticia en desarrollo

