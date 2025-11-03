Caputo enfrenta hoy el último pago del año al FMI y se prepara para salir a los mercados o activar el swap con EEUU en 2026

Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que enfrentar el último vencimiento del año con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuenta con dólares para hacerlo. El próximo ya será en 2026, en donde el panorama luce más complicado, por lo que para poder cumplir la Argentina deberá tener acceso a los mercados internacionales o activar el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones.

Con la última renegociación del acuerdo, en abril, se fijó que en noviembre la Argentina realice un giro al organismo internacional por USD 825 millones en concepto de intereses. La fecha exacta del pago era el sábado pasado 1° de noviembre, pero se corre al primer día hábil siguiente.

Hasta el momento, fuentes del Ministerio de Economía no confirmaron a Infobae que ya se haya realizado el pago, pero sí hay certezas de que se hará. Y frente a ello, la pregunta a estas horas es cómo, luego de las intervenciones para frenar la suba del dólar en la semanas previas a la elección de medio término, el Tesoro nacional se quedó sin tanto poder de fuego.

Según pudo saber este medio, el jueves de la semana pasada el Tesoro nacional realizó una compra por USD 700 millones y habría sido directa al Banco Central (BCRA). “Tiene que haber comprado por afuera, porque el volumen por pantalla no fue ése”, comentó una importante fuente del mercado.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre la compra no existió una respuesta. La confirmación oficial llegará este lunes cuando el BCRA publique, luego de las 17, el informe diario, que llega con dos días de demora.

“El Ministerio de Economía que tiene apenas USD 77 millones depositados en el Central, debe pagarle al FMI cerca de USD 850 millones de intereses y suponemos que le comprará los dólares al BCRA”, destacaron en una informe de la consultora 1816 la semana pasada.

Frente a ello consideraron que el pago se haría con los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del propio Fondo, aunque se encuentran en propiedad del BCRA -luego de la cancelación de las Letras Intransferibles-, para no afectar su poder de fuego con un dólar mayorista que se encuentra a $51 del techo de la banda ($1.496).

El Tesoro le compra los dólares al BCRA para hacer los pagos de deuda REUTERS/Enrique Marcarian

“Noviembre es el último pago del año y podría afrontarse con la supuesta compra del tesoro por USD 700 millones más lo que tenía en depósitos en dólares (alrededor de USD 80 millones en el BCRA). Lo que falte, podrá utilizar pesos depositados para comprarle los dólares al BCRA”, afirmó el economista de LCG, Antonio Navarro.

El pago de este vencimiento será el segundo y último que tendrá que afrontar Caputo durante este año, ya que el primero se realizó en agosto (USD 825 millones en concepto de intereses). En 2025, los giros al FMI sumaron USD 1.649 millones mientras que en 2024 fueron por USD 3.098 millones.

Cómo siguen los vencimientos

Luego, Caputo ya se tendrá que enfrentar a los pagos de 2026-2027 que tanto le preocupan. Es por eso que entablaron las negociaciones con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, por el swap de USD 20.000 millones, que figurarán en diciembre en el anexo balance del BCRA, según pudo saber Infobae.

El próximo año, la Argentina tiene vencimientos con el FMI por USD 3.349 millones en concepto de intereses y USD 1.145 millones en amortizaciones de capital. Y los compromisos de pago aparecen ya en el primer bimestre: en febrero Caputo deberá girar USD 840 millones por intereses, luego en mayo (USD 812 millones), en agosto (USD 851 millones) y noviembre (USD 846 millones) por el mismo concepto.

Recién en septiembre, deberá realizar el primero del año por amortizaciones (USD 801 millones) y luego otro en diciembre por USD 343 millones. Para hacer frente a los mismos, el plan del equipo de economía es acceder al mercado internacional, una posibilidad que volvió más cercana desde el domingo 26 de octubre.

Luego de la victoria en las elecciones de medio termino, por una amplia diferencia sobre Fuerza Patria (FP), el riesgo país se desplomó: bajó de los 1.100 puntos básicos (p.b.) a 600 p.b.. Aunque los economistas estiman que debe ubicarse en el terreno de los 400 p.b..

“Yo sé que la Argentina tiene vencimientos en dólares el 9 de enero y 9 de julio producto de la reestructuración de Guzmán. No me puedo despertar el 8 de enero a la noche y decir ´uy me olvide de pagar la cuenta´. Tengo que tener alternativas: recompra de deuda, acceso al mercado de capitales, utilización superávit para comprar dólares y hacer frente a esta situación si no tenemos acceso”, destacó el ex secretario de Finanzas, Pablo Quirno la semana pasada, durante su participación en Diputados.

Para el socio y economista de la consultora Audemus, Gonzalo Guiraldes, Caputo debería anunciar el canje de deuda y despejar las dudas sobre los vencimientos del 2026 y 2027, bajar los encajes. Y recién después ver si el Tesoro nacional empieza a comprar en el mercado de cambios para acumular reservas.