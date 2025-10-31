Vicentin: uno de los grupos que pujan por la cerealera dijo que consiguió las mayorías requeridas para quedarse con la empresa

Complejo industrial de Vicentin en Avellaneda, Santa Fe

El medio de la finalización del proceso judicial de cramdown, Grassi SA asegura haber conseguido las mayorías que exige el proceso para capitas y capital y que está en condiciones legales de quedarse con la malograda cerealera Vicentin.

Así se lo informo hoy al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe.

En un comunicado firmado por el “Directorio de Grassi S.A.” se detalló que la firma “alcanzó y superó holgadamente, la mayoría de conformidades requeridas, solicitando de tal manera la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes”.

“La compañía desea agradecer formalmente el apoyo y la confianza recibida por una enorme mayoría de acreedores que acompañaron con su voto y su conformidad la propuesta que presentamos a los fines de recuperar una compañía de la enorme envergadura y trascendencia que tiene Vicentin para todo el sector agroindustrial”, agregó.

Grassi dijo que “desde hace más de cinco años cuando se produjo el default de la empresa que desembocó en su largo y controvertido proceso concursal, hemos sido activos protagonistas en la búsqueda de una solución que fuera capaz de honrar y responder a las deudas contraídas, reparar el perjuicio ocasionado a tantos productores y acreedores en general que sufrieron un grave impacto por esta situación y recuperar y sostener la capacidad operativa de la empresa”.

Además, aseguraron estar “orgullosos de haber podido representar a todo ese gran universo de actores fundamentales de la industria con una propuesta acorde a sus expectativas, que fue diseñada para poner en pie a Vicentin, devolverle el brillo y el protagonismo que supo tener y llevarla a un siguiente nivel de competitividad y excelencia”.

Y detallaron que son conscientes del “enorme compromiso” que asumieron.

Noticias en desarrollo