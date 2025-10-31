Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 31 de octubre

Las reservas internacionales brutas del Banco Central recortaron USD 270 millones, a USD 40.495 millones, producto de una baja en la cotización de activos de USD 21 millones y movimientos técnicos de los bancos, en cumplimiento de la posición global neta de divisas en cartera propia, como es habitual con cada cierre de ejercicio mensual.

Los negocios cambiarios reflejaron un tranquilo reordenamiento general este jueves, como respuesta a una plaza que moderó el volumen de negocios tras el inesperado triunfo de los candidatos del oficialismo en las elecciones de medio término. La demanda de dólares se “desinfló“ ante la certeza de continuidad en la política económica del presidente libertario Javier Milei , quien contará con suficientes legisladores para tratar de imponer cambios macroeconómicos.

Fue una rueda calma donde todo fue previsible. La señal más importante es que el Banco Central reforzó su promesa de liberar liquidez en cuentagotas para permitir una baja de tasas gradual y el repunte del consumo. Barajan que la inflación del mes será de 2,5% y quieren que noviembre vuelva al rango de 2%.

La operatoria financiera pareció este jueves volver a una normalidad operativa excepcional para lo que ha sido el traumático recorrido de este 2025, contaminado por la tensión política. En el mercado de cambios se negoció el volumen más bajo del mes y los precios del dólar apenas variaron, mientras que en la Bolsa subieron los bonos soberanos y cayeron las acciones, en este último caso ante una previsible toma de ganancias.

El dólar al público cerró el jueves con alza de cinco pesos o 0,3%, a $1.465 para la venta en el Banco Nación. El billete estuvo operado con puntas entre los 1.460 y 1470 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.464,99 para la venta (suba de 59 centavos) y $1.412,15 para la compra.

