Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 31 de octubre

El dólar al público es ofrecido a $1.465 en Banco Nación. Las reservas del BCRA cayeron USD 270 millones

13:03 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público cerró el jueves con alza de cinco pesos o 0,3%, a $1.465 para la venta en el Banco Nación. El billete estuvo operado con puntas entre los 1.460 y 1470 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.464,99 para la venta (suba de 59 centavos) y $1.412,15 para la compra.

13:03 hsHoy

Jornada financiera: con el dólar quieto, subieron los bonos y hubo venta de acciones para tomar ganancias

La divisa de EEUU estuvo negociada con mínimas variantes en un mercado de cambios distendido y falto de volumen. El S&P Merval bajó 0,3% después de tres ruedas en alza y los títulos públicos en dólares subieron más de 1%

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

Los inversores trasladan a precios
Los inversores trasladan a precios de acciones y bonos las nuevas expectativas post-electorales.

La operatoria financiera pareció este jueves volver a una normalidad operativa excepcional para lo que ha sido el traumático recorrido de este 2025, contaminado por la tensión política. En el mercado de cambios se negoció el volumen más bajo del mes y los precios del dólar apenas variaron, mientras que en la Bolsa subieron los bonos soberanos y cayeron las acciones, en este último caso ante una previsible toma de ganancias.

Leer la nota completa
13:02 hsHoy

Dólar futuro: el BCRA enfrenta una rueda clave tras el récord de ventas en septiembre

La jornada de este viernes es decisiva ya que el Central está vendido en futuros a fin de octubre. Del precio del dólar mayorista dependerá la magnitud de su ganancia

Luis Beldi

Por Luis Beldi

El BCRA enfrenta una rueda
El BCRA enfrenta una rueda clave en el mercado de futuros. REUTERS/Enrique Marcarian

Fue una rueda calma donde todo fue previsible. La señal más importante es que el Banco Central reforzó su promesa de liberar liquidez en cuentagotas para permitir una baja de tasas gradual y el repunte del consumo. Barajan que la inflación del mes será de 2,5% y quieren que noviembre vuelva al rango de 2%.

Leer la nota completa
13:01 hsHoy

El dólar se mantuvo estable en un mercado con bajo volumen de operaciones

La divisa subió solo dos pesos y se negoció a $1.438 en la plaza mayorista con un bajo número de operaciones. La cotización minorista avanzó cinco pesos y cerró a $1.465

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

Pasadas las elecciones, se desinfló
Pasadas las elecciones, se desinfló el monto negociado en el Mercado Libre de Cambios.

Los negocios cambiarios reflejaron un tranquilo reordenamiento general este jueves, como respuesta a una plaza que moderó el volumen de negocios tras el inesperado triunfo de los candidatos del oficialismo en las elecciones de medio término. La demanda de dólares se “desinfló“ ante la certeza de continuidad en la política económica del presidente libertario Javier Milei, quien contará con suficientes legisladores para tratar de imponer cambios macroeconómicos.

Leer la nota completa
13:01 hsHoy

Cayeron las reservas

Las reservas internacionales brutas del Banco Central recortaron USD 270 millones, a USD 40.495 millones, producto de una baja en la cotización de activos de USD 21 millones y movimientos técnicos de los bancos, en cumplimiento de la posición global neta de divisas en cartera propia, como es habitual con cada cierre de ejercicio mensual.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

