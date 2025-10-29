Economía

Polémica en redes por la omisión de Maradona en la difusión de la moneda del Mundial 2026: la explicación del BCRA

El astro del fútbol mundial no fue mencionado por la autoridad monetaria ni en el comunicado oficial, ni en la publicación en X

El momento del remate de Maradona en el gol histórico a Inglaterra (Getty Images)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es un esquema de la legendaria jugada del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales. “En 2026 se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo”, explicaron desde la entidad.

Lo llamativo, es que ni en el comunicado oficial difundido por el BCRA ni en la publicación en X ni en la propia moneda se menciona a Diego Armando Maradona, el autor del mítico gol. La leyenda del fútbol mundial fue omitida por la autoridad monetaria, lo que generó una inmediata polémica en las redes sociales.

Para el BCRA, sin embargo, no hay polémica que explicar. “No hay nada extraño. Es un cuidado por para no tener ningún problema con los derechos. No hay ninguna ninguna decisión ni política ni simbólica, solamente un tema de derechos”, destacaron desde el BCRA y no aclararon si hubo consultas y pedidos de autorizaciones a los herederos del astro fallecido.

Más allá de la explicación del organismo, los usuarios no tardaron en manifestarse en contra en las redes sociales. Sin ir más lejos, en respuesta al posteo de X del BCRA se pueden encontrar cientos de comentarios protestando por la no mención de Maradona.

Algunos seguidores del BCRA incluso postearon imágenes de diseños de monedas alternativos, cuestionando la imagen difundida en la presentación.

Según el comunicado oficial, el diseño central de la moneda presenta una imagen de una pelota atravesando su superficie. Esta alegoría representa “la pasión futbolera” que, según el BCRA, constituye un símbolo nacional.

“En el reverso, se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la genial jugada: su camino al arco y los oponentes que fue eludiendo hasta marcar el gol,”, dice el comunicado, sin nombrar al protagonista.

La moneda es de plata 925, tiene un canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros. El valor facial que se observa en el reverso indica $10, dispuesto en el círculo central que simula el campo de juego, junto a la inscripción del año de acuñación, 2025. En la parte superior, la frase “BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA” identifica a la institución emisora, completando el diseño con una segunda mención a “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM” en el arco inferior.

Habrá 2.500 unidades disponibles para el mercado nacional.

En cuanto a la cantidad disponible, la autoridad monetaria estableció una emisión de 2.500 unidades para el mercado nacional. También existe una versión especial en oro con un diseño similar, destinada a ser comercializada en circuitos internacionales. La emisión y el diseño pertenecen a la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del organismo, mientras que el proceso de acuñación estuvo a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España.

Dónde se podrá adquirir

El acceso a la moneda conmemorativa se produce exclusivamente de manera presencial en un stand dispuesto para tal fin. Aquellas personas interesadas pueden acercarse a Reconquista 250, planta baja (ingreso por Reconquista 266), en la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona el punto de venta durante el período anunciado por la entidad. Es posible utilizar diferentes medios de pago: tarjetas de débito y crédito, además de código QR. Para quienes opten por la transferencia bancaria, la modalidad exige el llenado de un formulario para recibir luego los datos de pago por correo electrónico. Es importante puntualizar que las adquisiciones concretadas por este sistema solo se retiran en persona en el stand, y el comprador debe presentar el DNI y el comprobante correspondiente.

