Esquema cambiario, reservas, actividad y reformas: la agenda que se viene luego del triunfo electoral

Guillermo Francos y Martín Menem

Con la victoria lograda en las elecciones del domingo que le sumará poder de fuego en el Congreso, el Gobierno arrancará una nueva etapa en la creación de confianza y consolidación de poder, que buscará consolidarse a partir del 10 de diciembre, cuando queden conformadas ambas cámaras. La gran apuesta del oficialismo es avanzar con las tan prometidas reformas estructurales, aunque también intentará lograr un mayor equilibrio en el esquema cambiario, acumular reservas y poder encarar un proceso de recuperación de la actividad económica, clave para poder sostenerse y evitar fisuras durante los próximos dos años que le quedan de gestión.

La principal duda era qué iba a pasar con el régimen cambiario el lunes 27 de octubre a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no iba a haber modificaciones, independientemente de cuál fuera el resultado. El mercado desconfió hasta último momento.

Y con el triunfo, a primeras horas del lunes el dólar mayorista llegó a caer hasta $1.330, pero luego se estabilizó en torno a $1.435, lo que fue interpretado de forma positiva para los analistas aunque destacaron que las dudas continúan, pero ahora para el mediano plazo. “La baja del dólar hoy viene siendo particular. No es menor que haya llegado a tocar los $1.330 y ya esté en $1.420. Sigue siendo una baja importante y le da meses de vida al esquema de bandas tal cual lo conocemos”, sostuvo el economista de EcoGo, Lucio Garay Méndez.

Aunque destacó que la oferta de dólares por la reactivación del carry trade puede no aportar tanto como se espera y que sean necesarios los USD 20.000 millones adicionales provenientes del swap con Estados Unidos.

El dólar mayorista llego a caer a $1.380 al inicio de la jornada, pero luego volvió a subir por arriba de los $1.400.

Una postura similar tuvo el director de Analytica, Claudio Caprarulo, para quien la menor cobertura es un reflejo a la reducción de incertidumbre tras los resultados de ayer. “De todas formas, la demanda transaccional va a seguir alta en un mes como noviembre donde la liquidación de exportaciones es tradicionalmente baja”, destacó.

Sin embargo, las dudas persisten por la meta de reservas netas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para diciembre, el Gobierno tendrá que llegar a - USD 2.600 millones y hasta la fecha las consultoras privadas estiman que está entre USD 7.000 millones y USD 8.000 millones de ese nivel. Con la dificultad adicional de que una parte considerable de la liquidación del agro se adelantó con las retenciones cero.

Actividad, atada a las tasas

Otra de las grandes dudas sobre el programa económico pasa por la actividad. Si bien la semana pasada se conoció que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) presentó un repunte intermensual en agosto de 0,3%, el fantasma por la recesión no se fue por completo.

El Gobierno llegó a las urnas con un dato positivo en términos de actividad, pero impulsado por los sectores no atados al consumo: Intermediación financiera tuvo una variación interanual del 26,5% y Explotación de minas y canteras del 9,3%. Siendo el bolsillo de los argentinos la variable que se puso como explicación de la derrota de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Ahora lo que suceda con la actividad dependerá, en gran parte, de la decisión del Gobierno respecto al dólar y las tasas. “El resultado creo que viene con menos volatilidad en las tasas y eso significa un crédito menos golpeado que puede llegar a reavivar parte del consumo y la inversión. Las tasas pueden comprimir, siempre y cuando no siga habiendo los problemas de liquidez que disparan las tasas overnight”, aseguró Garay Méndez.

En sintonía con Caprarulo, para quien la Argentina transitará el efecto favorable de la mejora en las expectativas y deberían empezar a efectuarse consumos e inversiones que estaban a la espera del día después a las elecciones como por ejemplo la adquisición de un auto o la importación de una máquina.

Reformas de segundo orden

Las reformas, junto con las inversiones, fueron parte del incentivo que puso el Gobierno para que los argentinos fueran a votar el domingo por el oficialismo. La redacción de las mismas se encuentra avanzada en algunos casos mientras que en otros, confiesan puertas adentro, la ven más difícil.

“El proyecto de reforma laboral está, pero sale el 15 de diciembre entre los proyectos del Consejo de Mayo”, comentó a Infobae una fuente involucrada en la redacción del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Según pudo saber Infobae, la redacción del proyecto se basó en un informe del Director del Instituto de Economía Política, Gastón Utrera, en donde se relevaron los términos que más se utilizan durante los juicios laborales.

“Hay temas que van a ir por unanimidad, otros con acuerdos parciales, pero en general todos los puntos del Consejo de Mayo van a tener proyecto, del cual el laboral es uno, de los más importantes lógicamente”, comentaron.

El proyecto se enviaría luego de que el 10 de diciembre cuando cambie la composición de la Cámara de Diputados, lo que le permitirá al oficialismo pasar de 79 a 101 bancas junto con el PRO. Mientras que en el Senado de 13 a 24.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. REUTERS/Alessia Maccioni

A la par se girarían los proyectos de reforma previsional, educativa y tributaria. Sobre estas dos últimas, según pudo saber Infobae con fuentes presentes en las reuniones del Consejo de Mayo en los últimos días de septiembre, no hubo grandes avances.

La cuarta reunión del Consejo de Mayo con foco en la reforma tributaria la encabezó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto con el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo. También participaron el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini; y el secretario de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez.

En ese encuentro estuvo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, la persona que en el Ministerio de Economía señalan como la encargado de la redacción de los cambios en el sistema impositivo. Aunque no se descarta la influencia de uno de los principales autores de la Ley Bases y el capítulo fiscal, el socio del departamento de impuestos de Bruchou & Funes de Rioja, Liban Kusa.

“Se hablaron de grandes lineamientos, todo muy general y preliminar”, comentó a Infobae uno de los involucrados, quien aseguró que todavía no hay una fecha para un segundo encuentro.