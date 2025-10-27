Carlos Melconian: “Hay que establecer el rumbo de la política cambiaria; para mí el sistema de bandas se va”

El economista Carlos Melconian analizó los resultados de las elecciones y los vinculó directamente con el escenario macroeconómico actual. Consideró que el triunfo electoral fue “sorpresivo” por su magnitud y planteó la necesidad urgente de definir un sendero claro en materia cambiaria, deslizando que el esquema vigente ya no tiene sentido.

“Hay que establecer el rumbo de la política cambiaria. Tiene que haber una hoja de ruta: qué formato se va a usar para comprar dólares, cada cuánto se tiene que hacer y con qué objetivo”, dijo Melconian en diálogo con Infobae en Vivo, al tiempo que anticipó que el régimen actual podría tener los días contados: “Para mí el sistema de bandas se va. Bandas y piso no hay más”.

El expresidente del Banco Nación fue enfático en su diagnóstico. Según explicó, el esquema actual presenta inconsistencias estructurales. Por un lado, señaló que “quedó un techo que crece al 1%” y, por otro, advirtió que “está faltando una demanda del sector público”. En esa línea, sostuvo que el régimen necesita una redefinición integral y que el Gobierno debe sentarse a trazar una hoja de ruta precisa.

Melconian también se refirió a la presión que genera la demanda de dólares por parte de personas físicas. Aseguró que ese fenómeno, lejos de ceder, sigue marcando récords: “Nunca vi que durante tantos meses se lleven 4 o 5 lucas por mes las personas comunes”, expresó. Y agregó: “Desde que se levantó el cepo se compraron 25 mil millones de dólares”. El volumen, sostuvo, es inédito y representa un desafío que requiere medidas concretas.

Carlos Melconian afirmó que el sistema de bandas y piso ya no tiene sentido en el contexto actual

La intervención del economista se produjo pocas horas después de una elección que, según sus palabras, “revivió al muerto”. En ese sentido, destacó el valor simbólico del resultado, pero advirtió que el oficialismo no puede conformarse con el respaldo político: “Hay que plantear un escenario cambiario y hay que ir a la negociación tributaria”.

El economista sostuvo que la victoria debería traducirse en un giro de timón. “Lo que debiera acompañar al espaldarazo político es ir a una política macroeconómica y dejar los caprichos, el dogmatismo y la ideología de lado”, subrayó. Para Melconian, la prioridad del momento es aprovechar el respaldo para corregir errores del pasado reciente.

En relación con la estrategia oficial, criticó la interpretación que hizo el Gobierno tras la elección de la provincia de Buenos Aires. “El Gobierno dijo 100% riesgo Kuka, yo eso no lo comparto”, lanzó, en alusión a una etiqueta que consideró desacertada. A su entender, la política económica acumulaba “problemas propios” antes de ese episodio.

Melconian también analizó el rol de las reservas internacionales en el esquema económico. Reconoció que fueron un punto débil de la gestión y puso el foco en la aparición del fondo Bessent. “Si no aparecía Bessent, estaban liquidados”, dijo. “Nunca vi una aparición así. No sé si será simpatía o geopolítica, pero no sé cómo lo lograron”. En ese contexto, calificó al acuerdo como una “rueda de auxilio” sin dejar de advertir que aún no se conocen las condiciones del entendimiento.

El economista consideró que la aparición del fondo Bessent fue clave para evitar una crisis en las reservas del Banco Central (REUTERS/Cristina Sille)

Al referirse al desempeño de los activos financieros, propuso separar los movimientos de los bonos y acciones de los del tipo de cambio. “Hasta hoy se vio la performance positiva de bolsa y bonos, es distinta a la que tuvo el tipo de cambio”, sostuvo. Además, advirtió sobre el riesgo de una posible caída del dólar y sus consecuencias: “Espero que no cometan el error de permitir que bajen, porque ante la mínima posibilidad que empiece a bajar, puede aparecer la venganza del trader, para hacerse cargo de los servicios por intereses”.

En otro tramo de la entrevista, abordó la situación fiscal y el impacto del superávit primario en la calidad de vida. “Si la gente no recuperó calidad de vida, empleo o poder adquisitivo, no es por el superávit fiscal. Eso tiene que ser un rito inamovible”, remarcó. Según su visión, el equilibrio de las cuentas públicas debe sostenerse, pero no a costa de dilapidar recursos sin efecto concreto en el bienestar social.

Finalmente, consideró que los problemas económicos actuales no se explican por falta de reformas, sino por cuestiones estructurales que exigen discusión profunda. “Lo previsional es un tema actuarial. No va a cambiar nada, ni el jubilado va a estar mejor, ni la recaudación”, dijo. En cambio, pidió avanzar en una revisión del sistema tributario: “Para lo tributario hay que modificar lo fiscal. Ahí se confunde mucho con las cuestiones de tasas y los municipios”.

Melconian cerró con una metáfora médica para describir el momento político del Gobierno: “De que donde nos agarró el infarto estaba el médico y estamos mucho mejor, el jueves nos agarró y hoy resucitamos”.