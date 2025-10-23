Economía

Qué opciones planea el Gobierno para reemplazar a Pablo Quirno en la secretaría de Finanzas

Tras la confirmación de que la mano derecha del ministro de Economía Luis Caputo asumirá al frente a Cancillería se abrió una danza de nombres para ocupar su espacio. Quiénes son los candidatos

Lucrecia Eterovich
Agustín Maza

Por Lucrecia EterovichyAgustín Maza

Quirno, Caputo y Bausili en
Quirno, Caputo y Bausili en Washington

Con la presentación de la renuncia de Gerardo Werthein al frente de Cancillería y el nombramiento del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, su puesto podría llegar a quedar vacante en medio de las negociaciones con los Estados Unidos por la asistencia financiera.

“El presidente Javier G. Milei profundizará el vínculo entre Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su Gobierno”, escribieron en el comunicado de la Oficina de Presidencia.

Según confirmaron a Infobae fuentes de Casa Rosada es “muy probable” que el secretario de Política Económica, José Luis Daza, se haga cargo de las funciones de la secretaría de Finanzas. Aunque todavía no está claro si Daza en el futuro dejaría su rol actual o mantendría el control de las dos áreas.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron no tener confirmación de esa designación aún. Y recalcaron que todavía no se produjo el nombramiento de Quirno en Cancillería, cuya designación deberá oficializar la Presidencia de la Nación. La renuncia de Werthein a la Cancillería tiene efectos a partir del próximo lunes.

Otro de los nombres y apellidos que suenan para asumir la secretaría de Finanzas es de Federico Furiase, actual director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien a estas horas se mantiene en silencio sobre un posible desplazamiento.

José Luis Daza y Luis
José Luis Daza y Luis Caputo

Noticia en desarrollo

