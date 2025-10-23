Negocios en Miami: referentes del deporte argentino invertirán USD 280 millones para crear una academia deportiva

Referentes del tenis, el básquet, el fútbol y el mundo empresario "juegan" juntos para empezar su negocio en Miami.

El deporte latinoamericano sumará desde 2026 un nuevo polo de proyección internacional. Bajo el nombre Sports Performance Hub (SPH), un grupo de atletas y empresarios de la región desarrollará en Homestead, Miami, una academia multideportiva y un campus educativo que aspira a formar a las próximas generaciones de atletas y líderes.

El proyecto, que demandará una inversión de USD 280 millones 100% privada, se levantará sobre un terreno de más de 40 hectáreas cedido por el Estado de Florida bajo un contrato de uso por 80 años, según confirmaron sus fundadores. Allí se construirá un estadio para 10.000 personas, canchas de fútbol, básquet, tenis y fútbol americano, además de un boarding school, centro médico, hotel, residencias estudiantiles y un espacio para el equipo profesional Miami FC.

“Miami se transformó en uno de los polos deportivos más importantes del mundo. Tiene la Fórmula 1, la NBA con los Heat, el fútbol con Messi, torneos de golf y tenis de primer nivel. Apareció la oportunidad de que el Estado ceda tierras públicas a cambio de inversiones, y eso nos permitió avanzar”, explicó Gastón Remy, empresario y cofundador de SPH. “Nos ceden 80 años de uso a cambio de un compromiso de inversión. Es un gran centro multideportivo, con un colegio para quienes se formen tanto académica como deportivamente.”

Un proyecto de raíces latinoamericanas

El SPH es una creación colectiva. En el grupo fundador se destacan Manu Ginóbili, Juan Sebastián Verón, Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, Juan “Pico” Mónaco, Mariano Zabaleta y Darío Sala, junto a los empresarios Remy, Emiliano Fernández Balagué y Riccardo Silva, dueño del Miami FC.

El proyecto se desarrollará sobre un terreno de 40 hectáreas y demandará cuatro años de construcción

El objetivo común fue diseñar un espacio que integre deporte, educación, salud física y mental, y comunidad. “Queríamos que SPH fuera mucho más que un complejo deportivo. Que sea un modelo de crecimiento sustentable e inclusivo, un lugar donde el talento y la oportunidad se encuentren”, sostuvo Sala.

Por su parte, Verón destacó la visión formativa del proyecto: “SPH es el lugar que hubiéramos querido tener cuando soñábamos con ser atletas. Queremos formar personas integrales, no solo deportistas: jóvenes capaces de competir, estudiar y cuidarse.”

La iniciativa apunta a romper el paradigma que obliga a los jóvenes talentos a elegir entre estudiar o entrenar. Para eso, la academia ofrecerá becas garantizadas para al menos el 10% de las vacantes, acompañamiento psicológico y académico, y programas de bienestar integral.

Educación, deporte y negocios

Además del aspecto educativo, el modelo financiero de SPH combina diferentes fuentes de ingresos: academias deportivas, hotelería, patrocinadores y el uso del estadio. “El 65% del negocio surge de la unión entre la educación y el deporte”, detalló Mónaco en diálogo con Infobae. “A eso se suman los sponsors y la hotelería. Estamos armando el management de la operación y salimos a buscar un CEO americano de alto perfil,” agregó.

El extenista también explicó que el estadio será moderno y expandible hasta 15.000 personas, y que el proyecto incluirá 14 canchas de tenis y 18 de pickleball, dos de los deportes con mayor crecimiento en los Estados Unidos. “Tenemos que salir a buscar bancos a nivel global para empezar con la construcción del estadio. Va a ser una estructura multitecnológica y sostenible.”

Remy, por su parte, remarcó el valor social del proyecto: “Nuestra academia es una ventana hacia la educación del futuro. Creemos que las habilidades que te enseña el deporte —resiliencia, empatía, trabajo en equipo— son las que el mundo necesita.”

Impacto y proyección global

Durante la fase de construcción, el SPH generará más de 4.300 empleos, y una vez en funcionamiento, creará otros 600 puestos permanentes. Además, ofrecerá programas sociales y comunitarios en la zona de Homestead, una localidad con fuerte presencia latina en el sur de Florida.

Emanuel Ginobili, Gastón Remy y Juan Ignacio Sánchez

La idea es que el Sports Performance Hub sea el punto de partida de una red de centros similares en América Latina, replicando su modelo de gestión y formación. “Queremos que SPH sea un motor que impulse oportunidades y desarrollo en el lugar donde vivimos”, subrayó Mónaco.

Desde Miami, el emprendimiento busca trascender el negocio y dejar un legado regional. “El deporte y la educación son una misma cosa. No compiten, se potencian”, sintetizó Pepe Sánchez, otro de los fundadores.

A diferencia de otros proyectos fallidos en la ciudad, este centro no contará con fondos públicos. “La ciudad invirtió más de 600 millones en los Marlins y no resultó bien. Desde entonces, Miami no financia ni patrocina complejos deportivos. Por eso nuestra inversión es totalmente privada”, explicó Mónaco.

Con una estructura mixta de academias, estadio, hotel, residencias y equipo profesional, SPH apunta a consolidarse como una plataforma internacional de formación deportiva y educativa. “Este proyecto tiene un impacto enorme, no solo en el deporte sino también en la comunidad. Queremos inspirar a nuevas generaciones y mostrar que desde América Latina se pueden construir proyectos globales”, concluyó Remy.