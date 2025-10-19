El apoyo de Trump a Milei sorprendió a los inversores, pero temen que se repliegue por un triunfo opositor en los comicios

Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Inversores, banqueros y consultores con intereses en la Argentina que participaron en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial quedaron sorprendidos por el apoyo explícito de Donald Trump a Javier Milei.

Pero el establishment financiero de Wall Street también tomó nota de la advertencia de Trump cuando le preguntaron si la intensidad del respaldo de la administración republicana al gobierno de la Libertad Avanza podía menguar ante un triunfo de la oposición en los comicios del 26 de octubre.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente para hacer una inversión. Si (Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, advirtió el presidente de los Estados Unidos.

Trump conoce la historia de la Argentina y ya hizo una apuesta política para frenar al kirchnerismo que no funcionó: durante su primer mandato ordenó al FMI que concediera un crédito extraordinario a Mauricio Macri, quien al final perdió las elecciones con Alberto Fernández.

Ahora, la situación es más compleja para Trump. Está auxiliando a Milei con los dólares de la Secretaría del Tesoro, en un escenario político de enfrentamiento total con el partido Demócrata.

Por eso, el presidente advirtió que la ayuda será menos generosa, si el gobierno es derrotado en las elecciones del domingo próximo.

Luis Caputo y Santiago Bausili en Washington, (Estados Unidos)

En este contexto, Luis Caputo -ministro de Economía- y Santiago Bausili -titular del Banco Central- protagonizaron un raid por hoteles cinco estrellas y think tanks de DC para aplacar la advertencia de Trump y asegurar que nada cambiará ante un eventual derrota en los comicios.

Oportunidad y continuidad

“Si continuamos con nuestras políticas, tenemos el apoyo del país más poderoso del mundo, por lo que esta es una oportunidad para todo el pueblo argentino que no vamos a desaprovechar”, sostuvo Caputo durante su presentación en el Atlantic Council.

“Estas elecciones son importantes, pero sinceramente no por las razones que escucho habitualmente. No va a alterar, en ningún caso, nuestras políticas, ganemos o perdamos por cinco puntos”, insistió el ministro de Economía en la disertación organizada por el banco JP.Morgan.

“Estamos en un momento crucial de la historia argentina, y el apoyo de los Estados Unidos en las últimas semanas es también una prueba de que tenemos las políticas económicas correctas”, completó Caputo cuando recibió el premio al Ministro de Economía del Año, que le concedió LatinFinance.

Luis Caputo y Santiago Bausili durante su disertación en la conferencia organizada por el JP Morgan, (Washington, Estados Unidos)

Las declaraciones del ministro -en cada una de sus ponencias- fueron aplaudidas por los invitados especiales, que lo conocen de sus épocas en Wall Street.

Pero cuando se apagan las luces, el temor a la derrota del gobierno, al futuro cambio de Gabinete y a las decisiones políticas que asuma Trump frente a la Argentina, fueron una constante que se repitió en cada uno de los eventos convocados en DC.

Estos temores no se disiparon por el ajetreo constante del tándem Caputo-Bausili, ni por la sucesión de posteos que hicieron Trump y Bessent a pedido de Balcarce 50, tras el almuerzo servido en la Casa Blanca.

El mensaje de Trump, tras la reunión con Milei

La cautela de los inversores y banqueros también se vincula a anuncios del gobierno que todavía no se coronaron: el acuerdo comercial con Estados Unidos, y la puesta en marcha del swap de 20.000 millones de dólares, que fortalecería la capacidad financiera del Banco Central y el Ministerio de Economía.

Fondo adicional

Bessent además adelantó que se creará un fondo de 20.000 millones de dólares para comprar bonos que vencen en los próximos años, pero recién se iniciaron las conversaciones con los bancos de primera línea que participarán en ese capítulo del salvataje financiero.

“El anuncio del acuerdo comercial se demoró por detalles técnicos, aunque es posible que se haga antes de los comicios en la Argentina”, adelantó un vocero de la administración republicana.

-¿Y el consorcio de bancos para comprar los bonos, en qué situación se encuentra?-, preguntó Infobae.

-Se está avanzando, pero los bancos quieren cubrirse y la administración (de Estados Unidos) también. Y eso nos lleva a esperar los resultados de las elecciones, porque no es lo mismo que gane el peronismo.

-¿Y el swap de 20.000 millones de dólares cuando se puede usar?

-El swap ya está, lo confirmó el secretario (Bessent). Ahora hay que ejecutar ciertos detalles técnicos que se vinculan al FMI y a la burocracia de la Secretaría del Tesoro.

Javier Milei y Donald Trump durante el almuerzo que se sirvió en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Tras los comicios en Argentina, la Casa Blanca aguardará su impacto doméstico, los cambios que se hagan en el gabinete nacional y las medidas que puedan ejecutar Caputo y Bausili.

Trump apoya a Milei por su mirada ideológica y su programa económico.

Pero la magnitud financiera del rescate dependerá del resultado electoral. Se trata una decisión política que ya tomó el Presidente de los Estados Unidos.