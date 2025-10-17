Mercados: las acciones y los bonos operan con mínimas variantes, pendientes del mercado cambiario

Los activos argentinos, sujetos a la volatilidad cambiaria local.

Las recientes intervenciones del Tesoro estadounidense en la ronda cambiaria argentina buscaban contener este viernes un delicado equilibrio en la paridad del peso, en momentos en que persisten las dolarizaciones de carteras de cara a una expectante elección legislativa a fin de mes. Antes del mediodía el dólar mayorista era operado a $1.437, con un incremento de 30 pesos o 2,1 por ciento.

A las 11:50 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,8%, a 1.940.000 puntos. Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street ofrecen comportamiento mixto.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:50 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- promediaban una caída de 0,7%, con un riesgo país de JP Morgan por encima de los 1.000 puntos básicos.

La plaza bursátil de Buenos Aires opera en alza por compras de cobertura ante la debilidad del peso, y en sentido contrario a la tendencia de los mercados externos que caían dada una mayor aversión al riesgo por una mayor tensión comercial entre Estados Unidos y China.

Operadores estimaron que en la víspera el Tesoro norteamericano compró pesos en un rango equivalente de 120 a 160 millones de dólares. Esta intervención descomprimió las presiones del mercado y dio señales de que su partición será implementada cuando sea necesario.

Esta sería la tercera intervención directa de dicho organismo en la plaza de Buenos Aires por un total de 300 a 500 millones de dólares, estimaron analistas y operadores.

“El anuncio de un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos logró estabilizar transitoriamente la situación, pero no disipó la incertidumbre ni la presión cambiaria que reaparecieron rápidamente esta semana”, indicó un informe de CREA.

“Si bien el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos brindó un respiro transitorio, la incertidumbre persiste y las reservas disponibles podrían comprometer la capacidad de pago futura”, agregó el reporte.

El presidente argentino Javier Milei viene de un encuentro oficial con su par estadounidense Donald Trump, el que expresó su apoyo a las políticas implementadas por el mandatario libertario mediante una serie de acuerdos y la conformación de un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares y otro monto similar aportados por fondos de inversión.

Este jueves se conoció que bancos, entre ellos JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup están en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos para proporcionar un fondeo de hasta 20.000 millones de dólares en préstamos a Argentina, de acuerdo a personas familiarizadas con estas tratativas.

El propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó en su cuenta de la red social “X” que su organismo compró pesos el jueves en los mercados “Blue Chip Swap” (una forma de referirse al bursátil “contado con liquidación”) y al contado, al tiempo que continúa monitoreando todos los mercados.

“El Tesoro sigue en estrecha comunicación con el equipo económico de Argentina mientras trabajan para hacer que Argentina vuelva a ser grande”, señaló el alto funcionario de la administración de Donald Trump en la publicación.

El Grupo SBS sostuvo que “el mercado se mueve así por anuncios y acciones de asistencia de Estados Unidos, aunque a pocos días de las elecciones legislativas, la interpretación del resultado jugará un rol importante en términos de expectativas”.

Las presiones cambiarias se incrementaron luego de que el oficialismo perdiera en una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre pasado, lo que desató dudas sobre el nivel de apoyo que tendrá Milei el próximo 26 de octubre cuando los argentinos concurran a las urnas.

El presidente libertario busca sumar bancas en el Congreso para poder avanzar en su ortodoxo programa económico.